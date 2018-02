36 saatte Canterbury

Cuma 15.30 / Bir kadeh müebbet



Kente 14’üncü yüzyıldan kalma, ülkenin ayakta kalan en geniş kapısı Westgate’den girin. Mimari açıdan en önemli bölümler duvardaki silah aralıkları, saldırganların üstüne sıcak kum, kaynar sıvı dökülen “ölüm delikleri”. Kentin en güzel manzarası da burada. Selfie çektikten sonra aşağıya, hapishane temalı bar Pound’a inin. Barmen Adam MacLean size cin, bitki özünden yapılan Kamm & Sons, limon, elma suyu, biberiye şurubu ve yumurta beyazından hazırladığı Life Sentence’ı (Müebbet) ikram etsin (40 TL).









19.00 / Geçmişten bugüne tiyatro



Canterbury’li şair, oyun yazarı Christopher Marlowe, eserleriyle Shakespeare’i derinden etkilemişti. Ona göre dinin tek amacı kişileri itaate alıştırmaktı. Kraliçe Elizabeth kadar para bastırmaya hakkı vardı. 1593’te ihbar edilince zor durumda kaldı. Nihayet bir bar kavgasında, gözünden hançerlenerek öldürüldüğünde 29 yaşındaydı. Anısı bugün ülkenin en iyi tiyatrolarından Marlowe Theater’da yaşatılıyor. Gittiğinizde Orlando Bloom’a dikkat edin. 4 yaşında Marlowe’da ilk kez sahneye çıkmıştı, bugün gençlik tiyatrosunun başında.







20.45 / Kilitli kapının nimetleri



Karanlık, yağmurlu bir gecede “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring”in kahramanlarından Frodo arkadaşlarıyla Bree köyünün kilitli giriş kapısını yumruklar. Canterbury’nin şehir kapıları da geçmişte gece kilitlenirdi. Şehre giremeyen yabancılar Westgate’in dışındaki pub’larda karnını doyurur, konaklardı. 17’nci yüzyıldan kalma Unicorn Inn aralarındaki en samimi, geleneksel İngiliz barı. Ünlü püreli sosisi tatmaya değer (27 TL).









Cumartesi 9.00 / İngiltere’nin bahçesi



Goods Shed’den daha güzel bir gıda AVM’si bulmak zor. 1830’un demiryolu deposu şimdi çiftçi pazarı, restoran ve gıda mabedi. Yerel ürünler tüketmeye özen gösterenleri sevindirecek çeşitliliğe sahip. Fiyatlar uygun. Dönüşümlü pazar çantanızı Murray’s General Store’dan Kent bölgesinin lezzetleriyle doldurun. Sonra açık büfeden kahvaltınızı alıp kemerli pencerelerin yanına oturun, trenleri seyrederken atıştırın.



10.00 / Dünya Mirası



Canterbury Katedrali’nin yanı sıra kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini sağlayan iki önemli yapı daha var: St. Augustine’s Abbey altıncı yüzyıl sonunda Papa tarafından güney İngiltere’ye Hıristiyanlığı yaymak üzere gönderilen Aziz Augustine’in girişimiyle inşa edilmişti. Etkileyici ören yerinden yokuşa tırmanıp küçük St. Martin’s Church’e ulaşacaksınız. Huzurlu bahçede nefesinizi toplarken bir yandan da İngilizce konuşulan ülkelerdeki en eski kilise binasını inceleyin.









12.00 / Tarihe bakış



Canterbury Roma Müzesi minicik ama Durovernum Cantiacorum (Roman çağında kentin ismi) hakkında tüm detayları burada öğrenebilirsiniz. Sonra Pret a Manger’a gidin. Siparişe bağlı sandviç hazırlayan İngiliz gıda zincirinin Canterbury şubesi tarihi bir yapıda. Taş duvarlar, gizli mahzen Roma çağında yönetici evi olduğuna dair kanıt kabul ediliyor. Sandviççi çok kalabalık değilse personel size yapı hakkında bilgi verecektir. Cep telefonunuzun flaşını açın, başınıza dikkat edin.









13.00 / Alışveriş saati



Kentin antik geçmişini yansıtan üç mağazadan Chaucer Bookshop, Sir Robert Sherston-Baker’a ait sahaf. İsmini ünlü yazardan alıyor. Fakat Baker “Elimizde her zaman yeterince Chaucer kitabı olmuyor” diyor. Onun yerine tarihi kent haritalarına, değeri binlerce pound’u bulan tarihi İncil’lere göz gezdirin. Bitişikteki plakçı Vinylstore Jr, geçen yıl açıldı. Sahibi Nick Pygott, şehir kalesinin pazarlama müdürüydü. Yakındaki Revivals ise 1988’de eski at yarışları yorumcusu Debbie Barwick tarafından açıldı. Tiyatro kostümleri, özel koleksiyon giysiler satıyor. Mağazadaki tek sorun erkek bedenlerinin küçük olması.









15.00 / Taşın yücelişi



2002’de Canterbury Katedrali’nin ilk kez havadan gördüğümde öğrenci pilottum. Anglikan Ayinleri’nin merkez kilisesi 24 taş ustasının sürekli bakımıyla ayakta duruyor. Katedralin taş işçiliği müzesi de bulunuyor. Yapıyı hakkıyla gezmek, keşfetmek tüm gününüzü alabilir. Bu arada orgçu David Flood’un kilise korosuyla verdiği günlük konseri de kaçırmayın.







19.00 / Tabaktaki yıldızlar



Kent merkezinden 16 kilometre uzaktaki Seasalter’da Michelin yıldızlı özel bir restoran hizmet veriyor. Deniz sezonunda, hafta sonunda Sportsman’ın deniz kıyısındaki masalarına oturabilmek için sekiz ay önceden rezervasyon yaptırmak gerek. Oysa duvarlarındaki deniz temalı tablolar, dart tahtalarıyla sıradan bir İngiliz restoranı. Sürekli değişen mönüsü müthiş. Yemeğimize Whitstable istiridyeleri (tanesi 13.5 TL) ve tütsülenmiş tereyağıyla sunulan küçük Dover dil balığıyla başladık (50 TL). Sonra döş etinden yapılmış spesyalitelerini tattık (90 TL). Konuşkan barmen ve restoran ortağı Philip Harris’in önerisine uyup şarap yerine ülkenin en eski birahanesi, Kent’in gurur kaynağı Shepherd Neame’in Master Brew’unu (16 TL) tattık. Bira bardağını uzatırken “biz bununla büyüdük” dedi Harris. Sonra bir kahkaha patlatıp ekledi: “Bakın ne hale geldik…”









Pazar 9.00 / Yerel bağlantılar



Soğuk, loş sabahlarda günü renklendirmenin en güzel yolu Refectory Kitchen’da kahvaltı. Camlı şöminesi kadar fincanda sunulan köpüklü sıcak çikolatası da huzur veriyor. Güneşli sabahlarda Kitch’e gidin. Beyaz ahşap kaplama duvarları, bölgede üretilen tütsülenmiş somonu, harika ve sağlıklı atıştırmalıklarıyla bu kafe bulunduğu şehre çok yakışıyor.



10.00 / Haydi dansa

Nairobi doğumlu Minal Koria, 1989’dan bu yana Kent bölgesinde yaşıyor. Kuzey ve güney Hint dansı eğitimi almış. Çocukluğunda izlediği “Pakeezah”dan bu yana Bollywood filmleri hayranı. Düzenlediği Bollywood Blast dans kursu her yaştan meraklıya açık (23 TL). Kimi zaman üç kuşak birlikte dans ediyor. Turist dolu şehirden uzaklaşıp Koria’nın aydınlık stüdyosunda misafirperver, sıcak Canterbury’lilerle buluşun. Bu arada tarihi katedrali kente ulaşan pek çok hacı gibi uzaktan, festival atmosferinde görün.









12.00 / İstiridyenin adresi

Demiryolundan yürüyüş parkuruna dönüştürülen yollardan en güzeli 11 kilometrelik Crab & Winkle Way. Dünyanın ilk buharlı trenlerinden bazıları bu hattan geçmiş. Canterbury’ye yürüyerek ya da bisikletle dönerken yolunuz Blean Woods’dan geçecek. Ülkenin en güzel tarihi ormanlarından Blean, Kraliyet Kuş Koruma Birliği’nin gözetimi altında. Ormanın işaretlenmiş patikalarında bülbülleri dinleyerek yürüyün, Chaucer’in dizelerini anımsayın.



Nasıl gidilir?



Canterbury, Londra’daki City Havalimanı’na karayoluyla 95, Gatwick Havalimanı’na 106 kilometre uzaklıkta. Londra’nın St. Pancras İstasyonu’ndan hızlı trenle 1 saat, Doğu Londra’dan 90 dakika sürüyor. Haziranın son haftasında İstanbul’dan Londra’ya direk uçuşların gidiş-dönüş fiyatı British Airways’te 574 TL, Pegasus’ta 599 TL’den başlıyor.