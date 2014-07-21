36 saatte Canberra

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriHürriyet İle Keşfet Haberleri36 saatte Canberra
36 Saatte Keşfet 36 saatte Canberra
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
Emma PEARSE - Çeviren: Simla KORAY (The New York Times)
21.07.2014 - 01:49, Son Güncelleme:

36 saatte Canberra

Bir Canberra tepesinde durup Avustralya çalılıklarını izlemek şu şekilde anlatılabilir; uçsuz bucaksız çimenlik araziler, biçilmiş okaliptüs ormanları ve tam ‘Instagramlık’’ günbatımları. Canberra Avustralya’nın başkenti. Çoğunluğun düşüncesinin aksine, gösterişli Sidney başkent değil. Canberra’da kumsallar, ikonik opera binaları yok. Avrupa şıklığını görebileceğiniz en yakın yer uçakla 1 saat mesafedeki Melbourne...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

36 saatte Canberra

12.30
KÖYE GİDİYORUZ

Sydney’ye giderken yol üstünde Gundaroo’da durun. Üç sokak süren anacaddede gezinin. Antica Trading’de antika alışverişi yapın. Gundaroo Colonial Inn’de elma şırası için. The Crowes adlı restoranda servis edilen inanılmaz lezzetli sosisleri ve tütsülenmiş ördeği deneyin. Veya yolun sonundaki Grazing’de beyaz örtülü masanızda, bahçeden toplanmış sebzelerle servis edilen leziz ‘Wooden Chicken Coop’u (sarılmış, rosto tavuk) yiyebilirsiniz (grazing.com.au). Gundaroo, bağcılığın Avustralya’nın kalbindeki yeni yuvası. Burada üretilen mineral açısından zengin, kaliteli şaraplarını deneyin (İki kişi, 360 TL- gundaroocolonialinn.com.au).

36 saatte Canberra

14:30
‘HIPSTER' SOKAĞI

Arabanızla sıradağların ateşli mavi yolunda şehir merkezine doğru gidin. Anayol üstünde, buzlu bir kahve ve portakal kabuğu için iki ‘Lonsdale Street Roaster’dan birinde durun. Sonra Hipsley Sokağı’na gidin ve butiklerdeki vintage giysilere, Indie tarzında tasarımlara göz atın. Başkente giderkenki durağınız Lonsdale Sokağı’nda kendinize ve sevdiklerinize Avustralya kerestesinden yapılmış birçok el yapımı ürün bulabilirsiniz.

36 saatte Canberra

36 saatte Canberra
Yapay bir göl üzerine kurulu Canberra’da her yıl balon festivalleri düzenleniyor.

15:30
DAĞIN ZİRVESİNDE

Okaliptüsları ciğerlerinize çekerek Ainslie Dağı’na doğru yol alın. Manzarası kanguruların dolaştığı çalılıkları, Avustralya Savaş anıtlarını, Burley Griffin Gölü’nü, Capital Tepesini ve bölgenin en yüksek noktası Bimberi Dağı’nı görüyor. Frank Lloyd Wright’ın çağdaşları, hayalperest mimarlar tarafından tasarlanmış.

36 saatte Canberra

19:00
GÜNEYDOĞU ASYA'NIN TATLARI

Avustralya, Güneydoğu Asya mutfağını kendi mutfağı gibi benimsemiş. Ülkeyi ziyaret eden kimse Laksa (noodle, tofu, tavuk, karides vb. malzemeler içeren acılı Hindistancevizi çorbası) veya pad thai (pirinçten yapılmış çubuk makarna) yemeden ülkeden ayrılamıyor. Gerçek, otantik, acılı bir laksa için Dickson Asian Noodle House’un yolunu tutun. Hareketli holünde, sıradışı sunum ve servislerle Malezya, Laos ve Tayland mutfaklarının lezzetlerini tadacaksınız (iki kişilik bir yemek 120 TL). Ya da şehir içindeki bar-galeri-restoran kombinasyonundaki şatafatsız Soju Girl’e gidin (sojugirl.com.au). Yemekler büyüklü küçüklü tabaklarla servis ediliyor. Japon ve Güneydoğu Asya mutfaklarının tüm lezzetlerini farklı baharatlar ve sunumlarla yiyebilirsiniz. Başlangıcı bir kokteylle yapın. Önerimiz Soju-Tini (32 TL).

21:30
UYKU ÖNCESİ İÇKİ

Uğuldayan nehrin komşusu Kingston Foreshore’a gitmek için bir taksiye atlayın. Cuma gecenizi piyano melodileri dinleyebileceğiniz Rum Bar’da geçirin. Theo ve Graydon nazik ve tatlı dilli iki barmen. İçkilerinizi onlar hazırlayacak. Sohbetiniz sırasında raflardaki 200 çeşit romdan hiçbiri için ‘’Daha önce denemedim’’ demeyeceklersiniz? (therumbar.com.au).

36 saatte Canberra

36 saatte Canberra

 

9:30
GÖL KENARINDA PEDAL ÇEVİRİN

Canberra’da gölde Paris tarzı (çift olarak, güneşten koruyacak şapkalarla, baget gerekmeden) pedal çevirebilirsiniz. Mr. Spokes’tan bisiklet kiralayabilirsiniz (mrspokes.com.au). Central Basin’i gezmek bisikletle yaklaşık bir saat sürüyor. Gezintiniz sırasında Carillon’da (büyük çan kulesi) ve barış anıtında durun ve Avusturalya’nın yerlilerinin bu heyecan uyandırıcı, coşku verici eserlerini inceleyin.

 

36 saatte Canberra
Parlamento binası

11:00
GALERİ ZAMANI

36 saatte Canberra
NGA binası, mimari bir harika olarak görülüyor.

Avusturalya’nın çok sayıdakı müzelerinden ilk uğramanız gereken yakın zamanda yenilenmiş, modernist, yüksek camlardan inşa edilmiş, üçgen yapılı Ulusal Galeri (nga.gov.au). Francis Bacon’ın üçlü tablolarının yanı sıra Avusturalyalı birçok önemli sanatçının eseri bulunuyor. Bunlara ek yerli ve Torres Strait Adası’ndan çarpıcı eserler de var. Arnhem Bölgesi’nde yapılmış, ağaç kabuğu tabloların olduğu dingin koridordan geçin. Ulaşacağınız odalarda hem geleneksel hem modern birçok eser var. Alt kata inerken, David Hockney’nin, insanda birçok duygu uyandıran, çöl tonlarında kanvaslarla mozaikler oluşturarak yaptığı ‘A Bigger Grand Canyon’ tablosunu görmeden geçmeyin. Müzeye giriş ücretsiz. Çıkışı hediyelik eşya dükkanının içinden geçerek yapın. Dolambaçlı toprak patikayı takip edin. Piramit şeklinde filizlenmiş çim alanın olduğu turkuaz lagüne ilerleyin. En az gününüz kadar dinlendirici olan James Turrell’in ‘Within Without’ isimli eserine göz atın. İçine girip oturabileceğiniz, bazalttan yapılmış kubbe şeklindeki gökyüzü tasvirinin altına geçin ve kubbenin tam ortasında uzanıp hareket eden güneşi ve bulutları izleyin.

14:00
AVUSTURALYALI KİŞİLİĞİ

Kırlık ve çimenlik alanlarda yürüyün. Milli Portre Galerisi’ne varın (portrait.gov.au). Gölün kenarındaki kafede hafif bir öğle yemeği yiyin. Havalı galerideki odalarda hem çok tanınan hem pek bilinmeyen kişilere ait fotoğraflar ve resimler sergilenmekte. Cate Blanchett ve yerli olimpiyatçı Cathy Freeman bu kişilerden bazıları.

36 saatte Canberra

15:00
ÖĞLE SONRASI POLİTİKASI

Karmaşık bir patikadan yürüyüp yerli aktivist grup tarafından 70’lerde kurulmuş Çadır Sefarethanesi’ne ulaşın. Sonra 1988’de II. Kraliçe Elizabeth’in yenisini takdim ederek işlevine son verdiği Art Deco Parlamento Evi’ni geçip yeni Parlamento Evi’ne ulaşın. Avustralya Devlet Evi dünyanın en ferah, en çok ışık alan sığınağı. Onu gezme deneyimi için saat 15.00’teki tura katılın. Tur büyük salondan başlıyor. Salonda duvara asılı orman desenli goblen Avustralyalı sanatçı Arthur Boyd tarafından yapıldı. Bina Avustralya tarihinde yaşanan birçok şeye tanıklık etti. Buna eski başbakan Julia Gillard’ın başbakan Tony Abbott’ı feminizm konusundaki nakavtda dahil (aph.gov.au).

36 saatte Canberra

19.00
BİR YERDEN BİR YERE

Canberra’daki Hyatt Otel’de bellboy’lar dize kadar çoraplar giyiyor, papyonlu barmenler üst raftan şampanyalar ya da old fashioned kokteylleri (amaro, şeker, viskiden yapılan bir kokteyl) servis ediyor (canberra.park.hyatt.com). İçkinizi otelin gül bahçesinde keyifle yudumlayın. Sonra 5 dakikalık bir yolculuk için taksiye atlayın. Gideceğiniz yer ‘Ottoman Cuisine’ yani Osmanlı Mutfağı (ottomancuisine.com.au). Çıtır somon ve karides dolması (46 TL) veya Halep biberi ile pişirilmiş dana etiyle (72 TL) kendinize bir Türk ziyafeti çekin. Tatlı için Eighthysix’e gidin ve tereyağlı patlamış mısırlı dondurmayı (30 TL) deneyin (eightysix.com.au). Üstüne iki kişilik kokteyller (53 TL) içmek için Hippo Co’ya gidin (hippoco.com.au). Burada birçok farklı viski deneyebilirsiniz. (20 TL-195 TL)

36 saatte Canberra

8:00
PASTIRMA VE BİSİKLETLER

Güne NewActon olarak bilinen Mocan& Green’de kavrulmuş kahve çekirdeklerinden yapılmış latteyle başlayın. Kendinize Tazmanya usulü somon (32 TL) veya Avustralya usülü bacon ve yumurta söyleyin (28 TL). Mekân, saksıda çiçeklerle ve kafenin sahibinin bisiklet markası olan Goodspeed Bicycle Company’den el yapımı bisikletlerle dekore edilmiş. Açık havayı ve oburca yemeyi seven misafirler için mükemmel bir ikili (mocanandgreengrout.com).

 

 

36 saatte Canberra

12.30
SAVAŞ TARİHİ

Avustralya savaş anıtı, Bizans stili bir kubbe. Galerilerdeki eserler Avustralya’nın askeri tarihinde Afganistan’la yapılan Boer Savaşı’na kadar uzanıyor. Peter Jackson’ın yönettiği ışık ve ses şovu için zamanında gelin. Gösteri Anzac Salonu’nda yapılıyor. Salonda ikinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir Japon denizaltının kalıntıları bulunuyor (awm.gov.au).

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte

Norveç’in devasa Misk öküzleri

Hiçbir Türk'ün olmadığı 'Türk Köyü'

36 saatte Bangkok