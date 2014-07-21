36 saatte Canberra

12.30

KÖYE GİDİYORUZ

Sydney’ye giderken yol üstünde Gundaroo’da durun. Üç sokak süren anacaddede gezinin. Antica Trading’de antika alışverişi yapın. Gundaroo Colonial Inn’de elma şırası için. The Crowes adlı restoranda servis edilen inanılmaz lezzetli sosisleri ve tütsülenmiş ördeği deneyin. Veya yolun sonundaki Grazing’de beyaz örtülü masanızda, bahçeden toplanmış sebzelerle servis edilen leziz ‘Wooden Chicken Coop’u (sarılmış, rosto tavuk) yiyebilirsiniz (grazing.com.au). Gundaroo, bağcılığın Avustralya’nın kalbindeki yeni yuvası. Burada üretilen mineral açısından zengin, kaliteli şaraplarını deneyin (İki kişi, 360 TL- gundaroocolonialinn.com.au).

14:30

‘HIPSTER' SOKAĞI

Arabanızla sıradağların ateşli mavi yolunda şehir merkezine doğru gidin. Anayol üstünde, buzlu bir kahve ve portakal kabuğu için iki ‘Lonsdale Street Roaster’dan birinde durun. Sonra Hipsley Sokağı’na gidin ve butiklerdeki vintage giysilere, Indie tarzında tasarımlara göz atın. Başkente giderkenki durağınız Lonsdale Sokağı’nda kendinize ve sevdiklerinize Avustralya kerestesinden yapılmış birçok el yapımı ürün bulabilirsiniz.



Yapay bir göl üzerine kurulu Canberra’da her yıl balon festivalleri düzenleniyor.

15:30

DAĞIN ZİRVESİNDE

Okaliptüsları ciğerlerinize çekerek Ainslie Dağı’na doğru yol alın. Manzarası kanguruların dolaştığı çalılıkları, Avustralya Savaş anıtlarını, Burley Griffin Gölü’nü, Capital Tepesini ve bölgenin en yüksek noktası Bimberi Dağı’nı görüyor. Frank Lloyd Wright’ın çağdaşları, hayalperest mimarlar tarafından tasarlanmış.

19:00

GÜNEYDOĞU ASYA'NIN TATLARI

Avustralya, Güneydoğu Asya mutfağını kendi mutfağı gibi benimsemiş. Ülkeyi ziyaret eden kimse Laksa (noodle, tofu, tavuk, karides vb. malzemeler içeren acılı Hindistancevizi çorbası) veya pad thai (pirinçten yapılmış çubuk makarna) yemeden ülkeden ayrılamıyor. Gerçek, otantik, acılı bir laksa için Dickson Asian Noodle House’un yolunu tutun. Hareketli holünde, sıradışı sunum ve servislerle Malezya, Laos ve Tayland mutfaklarının lezzetlerini tadacaksınız (iki kişilik bir yemek 120 TL). Ya da şehir içindeki bar-galeri-restoran kombinasyonundaki şatafatsız Soju Girl’e gidin (sojugirl.com.au). Yemekler büyüklü küçüklü tabaklarla servis ediliyor. Japon ve Güneydoğu Asya mutfaklarının tüm lezzetlerini farklı baharatlar ve sunumlarla yiyebilirsiniz. Başlangıcı bir kokteylle yapın. Önerimiz Soju-Tini (32 TL).

21:30

UYKU ÖNCESİ İÇKİ

Uğuldayan nehrin komşusu Kingston Foreshore’a gitmek için bir taksiye atlayın. Cuma gecenizi piyano melodileri dinleyebileceğiniz Rum Bar’da geçirin. Theo ve Graydon nazik ve tatlı dilli iki barmen. İçkilerinizi onlar hazırlayacak. Sohbetiniz sırasında raflardaki 200 çeşit romdan hiçbiri için ‘’Daha önce denemedim’’ demeyeceklersiniz? (therumbar.com.au).

9:30

GÖL KENARINDA PEDAL ÇEVİRİN

Canberra’da gölde Paris tarzı (çift olarak, güneşten koruyacak şapkalarla, baget gerekmeden) pedal çevirebilirsiniz. Mr. Spokes’tan bisiklet kiralayabilirsiniz (mrspokes.com.au). Central Basin’i gezmek bisikletle yaklaşık bir saat sürüyor. Gezintiniz sırasında Carillon’da (büyük çan kulesi) ve barış anıtında durun ve Avusturalya’nın yerlilerinin bu heyecan uyandırıcı, coşku verici eserlerini inceleyin.



Parlamento binası

11:00

GALERİ ZAMANI



NGA binası, mimari bir harika olarak görülüyor.

Avusturalya’nın çok sayıdakı müzelerinden ilk uğramanız gereken yakın zamanda yenilenmiş, modernist, yüksek camlardan inşa edilmiş, üçgen yapılı Ulusal Galeri (nga.gov.au). Francis Bacon’ın üçlü tablolarının yanı sıra Avusturalyalı birçok önemli sanatçının eseri bulunuyor. Bunlara ek yerli ve Torres Strait Adası’ndan çarpıcı eserler de var. Arnhem Bölgesi’nde yapılmış, ağaç kabuğu tabloların olduğu dingin koridordan geçin. Ulaşacağınız odalarda hem geleneksel hem modern birçok eser var. Alt kata inerken, David Hockney’nin, insanda birçok duygu uyandıran, çöl tonlarında kanvaslarla mozaikler oluşturarak yaptığı ‘A Bigger Grand Canyon’ tablosunu görmeden geçmeyin. Müzeye giriş ücretsiz. Çıkışı hediyelik eşya dükkanının içinden geçerek yapın. Dolambaçlı toprak patikayı takip edin. Piramit şeklinde filizlenmiş çim alanın olduğu turkuaz lagüne ilerleyin. En az gününüz kadar dinlendirici olan James Turrell’in ‘Within Without’ isimli eserine göz atın. İçine girip oturabileceğiniz, bazalttan yapılmış kubbe şeklindeki gökyüzü tasvirinin altına geçin ve kubbenin tam ortasında uzanıp hareket eden güneşi ve bulutları izleyin.

14:00

AVUSTURALYALI KİŞİLİĞİ

Kırlık ve çimenlik alanlarda yürüyün. Milli Portre Galerisi’ne varın (portrait.gov.au). Gölün kenarındaki kafede hafif bir öğle yemeği yiyin. Havalı galerideki odalarda hem çok tanınan hem pek bilinmeyen kişilere ait fotoğraflar ve resimler sergilenmekte. Cate Blanchett ve yerli olimpiyatçı Cathy Freeman bu kişilerden bazıları.

15:00

ÖĞLE SONRASI POLİTİKASI

Karmaşık bir patikadan yürüyüp yerli aktivist grup tarafından 70’lerde kurulmuş Çadır Sefarethanesi’ne ulaşın. Sonra 1988’de II. Kraliçe Elizabeth’in yenisini takdim ederek işlevine son verdiği Art Deco Parlamento Evi’ni geçip yeni Parlamento Evi’ne ulaşın. Avustralya Devlet Evi dünyanın en ferah, en çok ışık alan sığınağı. Onu gezme deneyimi için saat 15.00’teki tura katılın. Tur büyük salondan başlıyor. Salonda duvara asılı orman desenli goblen Avustralyalı sanatçı Arthur Boyd tarafından yapıldı. Bina Avustralya tarihinde yaşanan birçok şeye tanıklık etti. Buna eski başbakan Julia Gillard’ın başbakan Tony Abbott’ı feminizm konusundaki nakavtda dahil (aph.gov.au).

19.00

BİR YERDEN BİR YERE

Canberra’daki Hyatt Otel’de bellboy’lar dize kadar çoraplar giyiyor, papyonlu barmenler üst raftan şampanyalar ya da old fashioned kokteylleri (amaro, şeker, viskiden yapılan bir kokteyl) servis ediyor (canberra.park.hyatt.com). İçkinizi otelin gül bahçesinde keyifle yudumlayın. Sonra 5 dakikalık bir yolculuk için taksiye atlayın. Gideceğiniz yer ‘Ottoman Cuisine’ yani Osmanlı Mutfağı (ottomancuisine.com.au). Çıtır somon ve karides dolması (46 TL) veya Halep biberi ile pişirilmiş dana etiyle (72 TL) kendinize bir Türk ziyafeti çekin. Tatlı için Eighthysix’e gidin ve tereyağlı patlamış mısırlı dondurmayı (30 TL) deneyin (eightysix.com.au). Üstüne iki kişilik kokteyller (53 TL) içmek için Hippo Co’ya gidin (hippoco.com.au). Burada birçok farklı viski deneyebilirsiniz. (20 TL-195 TL)

8:00

PASTIRMA VE BİSİKLETLER

Güne NewActon olarak bilinen Mocan& Green’de kavrulmuş kahve çekirdeklerinden yapılmış latteyle başlayın. Kendinize Tazmanya usulü somon (32 TL) veya Avustralya usülü bacon ve yumurta söyleyin (28 TL). Mekân, saksıda çiçeklerle ve kafenin sahibinin bisiklet markası olan Goodspeed Bicycle Company’den el yapımı bisikletlerle dekore edilmiş. Açık havayı ve oburca yemeyi seven misafirler için mükemmel bir ikili (mocanandgreengrout.com).

12.30

SAVAŞ TARİHİ

Avustralya savaş anıtı, Bizans stili bir kubbe. Galerilerdeki eserler Avustralya’nın askeri tarihinde Afganistan’la yapılan Boer Savaşı’na kadar uzanıyor. Peter Jackson’ın yönettiği ışık ve ses şovu için zamanında gelin. Gösteri Anzac Salonu’nda yapılıyor. Salonda ikinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir Japon denizaltının kalıntıları bulunuyor (awm.gov.au).



