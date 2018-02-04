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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber: Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço

Seyahat
Elaine Glusac / The New York Times & Hürriyet işbirliğiyle Çeviren: Serhan YEDİG
04.02.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

36 Saatte Calgary

Kanada’nın Alberta Eyaleti’nde, Rocky Dağları’nın eteğindeki büyük yerleşimlerden biri Calgary. ABD sınırına kuş uçumu 230 kilometre uzaklıkta. Turizm ve petrol zengini şehir son yıllarda global ekonomideki dalgalanmanın da etkisiyle zor günler yaşıyordu. Kriz geride kaldı. Studio Bell’de açılan müzik müzesi Calgary’nın kültür ortamını canlandırdı. Genç kuşak şefler iddialı restoranlar açıyor. İçki üretimine esneklik getiren yasalar sayesinde butik firmalar arttı. Kente ayak basan turistler genellikle otomobille 1.5 saat uzaklıktaki ulusal parkın yolunu tutuyor. Oysa dağlardan aşağıya esen ılık, kuru chinook rüzgârıyla gün içinde ılıklaşan Calgary’nin parkları, kamuya açılan olimpiyat tesisleri, açık hava kafeleri de yeterince cazip.

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Cuma
15.00
Müziğin keyfini çıkarın
Sessiz film çağında kullanılan tarihi orgu dinlemek için saat 15.00’te Ulusal Müzik Merkezi’nin bulunduğu Studio Bell’de olmanız gerekir (giriş 55 TL). Müze görsel cazibe içeren sergiler de düzenliyor. Örneğin yakınlarda K.D. Lang’in geçmişi çağrıştıran sahne giysileri sergilendi. İnteraktif bölümlerde ziyaretçilere davul, gitar, piyano, havada el işaretleriyle çalınan theremin gibi enstrümanları çalması öğretiliyor. İki bloğu birleştiren beşinci kattaki köprüyü mimar Brad Cloepfil tasarladı. Buradaki güneş enerjisiyle çalışan enstalasyonda tavana asılı piyano kendiliğinden çalıyor. Ayrılırken giriş katındaki seyyar müzik stüdyosuna bakın. Bir zamanlar Rolling Stones’a aitti.

36 Saatte Calgary

17.30
Kemeri gevşetmek
Calgary’nin Beltline semti kentin merkezindeki güney mahallelerine komşu. İsminden ilhamla kemerinizi gevşetmenizi gerektirecek mekanlarla dolu. Şehrin en yaratıcı şefleri, barları burada. Hoş bir kokteyl yudumlayarak başlayın turunuza. Proof’ta mescal, çakal eriği, cin karışımı Other Other Woman’ı (40 TL) deneyin. Sonra bir sokak ileriye yürüyün. İsmiyle hınzır çizgi roman karakterlerini anımsatan, salonu hareketli Ten Foot Henry’nin mönüsü sebze odaklı. Açık mutfakta pişenler iştah açıyor: Tahinle fırınlanmış gai lan brokolisi (40 TL); İspanyol usulü tatlı patatesli tortilla (30 TL) tütsülenmiş prosciutto salamlı kum istiridyesi (90 TL)...

Hong Kong’da hayat 24 saat akıyor
Hong Kong’da hayat 24 saat akıyor



21.00
Eklektik cadde
9th Avenue Southeast, Studio Bell’den gece kulüpleri nedeniyle müzik semti ilan edilen Inglewood’a kadar uzanıyor. Kulüplerden en az ikisi her akşam sahnesini Blues Can gibi gruplara açıyor. Yakınlarındaki Ironwood Stage & Grill’de cazdan blues’a, Bruce Springsteen repertuvarına kadar farklı müzikleri, turnedeki grupları, politik folk şarkılarını dinlemek mümkün. Platforma dönüştürülüp yükseltilmiş sahnenin duvarları müzik yıldızlarının fotoğraf ve resimleriyle süslü. Yükseltilmiş koltuklar sahneyi kesintisiz görme imkanı sağlıyor.

36 Saatte Calgary

Cumartesi
9.30
Kar bisikleti
Toplam uzunluğu 750 kilometreyi bulan yürüyüş ve bisiklet yollarıyla Calgary, Kuzey Amerika’nın en geniş doğa etkinliği alanlarına sahip şehri. Calgary’liler kışın da bisiklete biniyor. Onlara katılıp, Nomad Mobile Gear Rentals’tan karda binebileceğiniz geniş lastikli bisiklet kiralayın (günlüğü 180 TL). Merkezden başlayan manzaralı parkur kenti ortasından ikiye bölen Bow Nehri boyunca ilerliyor. Nehre çok sayıda yaya ve bisiklet köprüsü sıralanmış.

12.00
Özel istihkak
Deane House’un mönüsü iştahınızı kışkırtacak. Bir zamanlar Calgary Kalesi’nin girişteki kontrol noktası olan yapı 1906’daki halini andıracak şekilde dekore edilmiş. İşletmesini Prince’s Island Park’taki River Café ekibi üstlenmiş. Mönüde dikkat çekenler çağdaş Kanada mutfağından, yerel malzemeyle yapılmış, mevsimlik yemekler: Yulaf köpüklü biftek ezmesi (50 TL), turplu, terbiyeli Alberta alabalığı (42 TL), ördek yahnisi (65 TL).

36 Saatte Calgary


13.30
Sanat sertifikası
Merkezdeki meydanlar açık hava sanat galerisi gibi. Jaume Plensa’nın telden yaptığı dev büst en popüler selfie noktalarından. Zihninizi kışkırtacak sanat keşfi turu için Inglewood iş merkezinin dördüncü katındaki Esker Foundation’a (giriş ücretsiz) gidin. Özel fakat ticari olmayan galeri ismini yok olma tehlikesi yaşayan buzuldan almış. Yılda üç kapsamlı sergi düzenleyip çağdaş sanat üzerine tartışma ortamı yaratmayı hedefliyor. Kış sezonu iki sergiye ayrılmış. Kapwani Kiwanga’nın renklere odaklanan resimleri 6 Mayıs’a, DaveandJenn ikilisinin büyüleyici canavar heykelcikleri 29 Nisan’a kadar görülebilir.

14.30
Butik turu
Elbow Nehri’nin diğer kıyısından bakıldığında Inglewood semti farklı dokusuyla hemen dikkat çekiyor. Çok sayıda butik mağazanın bu izlenimde önemli etkisi var. Galleria Inglewood, yerel seramik, ahşap oyma ürünler satıyor. Geçmişin temiz kullanılmış, zarif giysileri Antiquaire Boutique’te. Purr Fine Clothing & Accessories’de geçmişin modası, Uncommons’ta giysi şeklinde tasarlanmış uyku tulumları, Silk Road Spice Merchant’ta özel baharat karışımları öne çıkıyor.

16.30
Bira molası
Aralık 2013’te alkol üretiminde taban miktarını düşüren düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bu yana butik içki üreten firmaların sayısında büyük artık oldu. Turist haritasında 18 işletme yer alıyor. Hazır Inglewood’a gitmişken Cold Garden Beverage Company’de kısa bir mola verin, Dandelion’s Blonde ya da meyve aroması belirgin This Must Be the I.P.A’ı (litresi 30 TL) yudumlayın. Geçen yıl açılan birahanenin, garajı andıran salonundaki ahşap masalar kadar, bira tankları da dekorasyonun parçasına dönüşmüş.

36 Saatte Calgary


18.00
Üçü bir yerde
Nehir yakınındaki East Village yeni yerleşimlerden. Bir zamanların Simmons yatak fabrikası şimdi üç iddialı restorana ev sahipliği yapıyor. Birinde, örneğin Charbar’da yemeğe gittiğinizde hepsinin mönüsünü tadabilirsiniz. Kesimi kendisi yapan, etleri dinlendiren şef Jessica Pelland, Arjantin usulü odun ateşinde hazırlıyor yemekleri. Et restoranı olmasına karşın sebze seçenekleri de zengin.

19.30
Kovboylar ve sanatçılar
Yazın düzenlenen 10 günlük rodeo şenliği Calgary Stampede’in sayesinde şehrin alametifarikası kovboylar. Oyuncular, dansçılar, müzikçiler ise yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle şehrin imajına kültür boyutunu katıyor. Lunchbox Theatre ve Alberta Ballet gibi önemli gruplar başka yerlerde perdelerini açsa da çok sayıda salona sahip Arts Commons kentin en önemli kültür merkezi. Alberta Theater Projects, repertuvarında çağdaş Kanadalı oyun yazarlarının yeni eserlerine ağırlık veriyor. One Yellow Rabbit Performance Theater ise yeni oyun tekniklerinin öncüsü.

50
Hafta sonunun en sakin adresi İstanbula iki saat uzaklıkta...
Hafta sonunun en sakin adresi! İstanbul'a iki saat uzaklıkta...

Pazar
10.30
Bitmeyen brunch
Calgary Çiftçi Pazarı’nı gezerken ünlü şeflere, restoran sahiplerine alışverişte rastlayabilirsiniz. Karen Anderson, firması Alberta Food Tours’la düzenlediği turlara katıldığınızda, sizinle aynı anda pazarda bulunan tüm önemli şahsiyetlerden haberdar olursunuz. Calgary’de yaşayan yemek kitabı yazarı Anderson, pazar turuna brunch’ı katmış (165 TL). Gezi Yum Bakery’nın çörekleri, salataları ve Fratello Analog kahvesiyle başlıyor. Pazarda satılan çekirdekler yakındaki J. Webb Şarap Butiği’nde servis ediliyor.

13.00
Olimpiyatları hatırlamak
1988’de Calgary’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’nın tesisleri madalya umuduyla yarışmalara hazırlanan sporcular tarafından hâlâ kullanılıyor. WinSport parkındaki kızak pisti gibi kimi bölümler halka açık. Madalya törenleri için kurulan, kent merkezindeki Olympic Plaza’ya ulaşmak daha kolay. Ayna görünümündeki havuz kışın donduğunda paten pistine dönüşüyor, Katarina Witt - Brian Boitano taklitleriyle doluyor (patenin iki saatlik kirası 36 TL).

36 saatte Asunción
36 saatte Asunción



Nasıl gidilir?
Şubatın son haftasında İstanbul’dan Calgary’ye bir aktarmalı uçuşların gidiş-dönüş biletleri KLM’de 2722 TL, Lufthansa’da 2726 TL’den başlıyor. Toplam yolculuk süresi 15 saat.

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