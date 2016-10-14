36 saatte Burgonya

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriHürriyet İle Keşfet Haberleri36 saatte Burgonya
36 Saatte Keşfet 36 saatte Burgonya
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
Çeviri: Serhan YEDİG / Seth Sherwood / The New York Times & Hürriyet işbirliğiyle
14.10.2016 - 09:00, Son Güncelleme:

36 saatte Burgonya

Neredeyse her gezgini mutlu edecek nadir coğrafyalardan biri. Yemek derseniz ilk akla gelenler aristokratik Dijon ve yakınındaki ortaçağ kasabası Beaune. Her ikisi de Fransız mutfağından birkaç efsanevi mekana sahip. Kuleler ve kubbelerin altındaki öğünler kuşkonmaz, salyangozla başlayıp Şarole danasından klasik böf Bourguignon’la devam ediyor. Tek yapmanız gereken, nereye giderseniz gidin aç olmanız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cuma 15.00

Karıştır, kokla, kaşıkla: Beaune’in arnavut kaldırımı sokaklarında yürürken dev bir şarap mağazası, bağ sahibi ofisi, tadım yapılan mahzen ya da şarap barına rastlamadan adım atmanız mümkün değil. Turlar sayesinde Musée du Vin, yani Şarap Müzesi ve ortaçağdan kalma eski kilise binasındaki Marché aux Vins (şarap pazarı) şarapseverlerin zorunlu rotasına girmiş. Günübirlik turlarda tadımlara neden kahve götürmeniz gerektiği, hangi Burgonya şarabının en çok uluslararası ödül aldığı, bölgedeki mikro klima alanları, bağcılık, şarap estetiği gibi pek çok konuda bilgi veriliyor. Dört ila 11 yerel şarap tadılıyor. Saat 10.30, 15.00, 17.00’de başlayan rehberli gezilerin fiyatı 11-85 TL arasında.

36 saatte Burgonya

17.00

Tıbbi mucizeler: Spazm sorununuz mu var, kunduz tozu deneyin. Gut hastalığından mı mustaripsiniz, gümüş nitrat kullanın. Cüzzam? Tabii ki birkaç damla cıvayı badem yağı ve kuyruk yağıyla karıştırmalısınız… 18’inci yüzyıl hastanesi Hospices de Beaune’u (Musée de l’Hôtel-Dieu) gezerken geçmişte önerilen bu tedavi yöntemlerine inanmakta zorlanacaksınız. Gotik mimarili yapıdaki en şaşırtıcı yerlerden biri de eczanenin yanı sıra hangar benzeri ana hasta koğuşu. Giriş 24 TL.

20.00
Eşleştirmeler: Şarapla ne iyi gider? Ma Cuisine’de neredeyse her şey… Ferah, beyaz, şapel benzeri restoran yerel yemek cenneti. Ve 1959 rekoltesi bir şişe Romanée-Conti’ye ödeyecek 63 bin TL’niz yoksa paniğe kapılmayın. Fiyatlara göre listelenen şarap mönüsünde fiyatlar 76 TL’den (beyaz aligote) başlıyor. Rahat, sade dekorasyonlu restoranda yemekler salyangoz, şarap soslu ve soğanlı çılbır gibi atıştırmalıklarla başlıyor. Izgara ördek göğsü, biftek ya da çatalın ucunda dağılacak kadar iyi pişirilmiş böf Bourguignon’la devam ediyor. İki kişi için şarap hariç üçer tabaklık mönü yaklaşık 350 TL.

36 saatte Burgonya

Cumartesi 10.00

Tadım tapınağı: Dijon’un tarihi merkezinde ortaçağdan Rönesans’a, barok üsluptan 19’uncu yüzyıl çizgilerine uzanan farklı çağların mimari örnekleri bir arada. 1870’lerde inşa edilen katedral benzeri Les Halles, cam ve metal kullanılarak yapılmış görkemli bir kapalı pazar. Kuzey ucundaki La Ferme Ligny, kendi çiftliğinde ürettiği keçi peyniri, tereyağını satıyor. Batı taraftaki La Vie Gourmande, alışverişinize özel baharatlı ekmek, crème de cassis ve meyve reçelleriyle iddialı. Diğer yüzlerce tezgahta sosisten İran baharatlarına kadar ne ararsanız var.

12.30
Uzakdoğu esintili Fransız lezzetleri: Restaurant So’nun köpüklü beyaz şarap ve birkaç damla yuzu likörüyle hazırlanan özel kokteyli bu hoş, ışıklı, neşeli küçük restoranın atmosferini çok iyi özetliyor. Süper şef Joël Robuchon’un Tokyo’daki gastronomi sarayında yetişen 30 yaşlarındaki So Takahashi yerel malzemelerle, Fransız mutfağından, hafif, yer yer Japon esinli yemekler pişiriyor. Haftada birkaç kez değişen az seçenekli öğlen mönüsü kimi zaman soğuk yiyeceklerle başlıyor.

36 saatte Burgonya

14.00

Sanata balıklama dalış: Dijon’un geçmişte hamam olarak kullanılan binası 2013’te F.R.A.C’ın Burgonya şubesine tahsis edildi. Bu galeri zincirinde Fransız hükümetinin hızla genişleyen çağdaş eserler koleksiyonu sergileniyor. Dönüşümlü sergilerin düzenlendiği beyaz salonların girişinde ziyaretçileri Portekizli sanatçı Joana Vasconcelos’un geniş, ürpertici, metal üstüne sarı boyalı dev eseri karşılıyor. Daha da büyük ve iddialı Le Consortium eski bir likör fabrikasında, Pritzker ödüllü mimar Shigeru Ban’ın çizgileriyle hayat buldu. 

36 saatte Burgonya

17.00
Tasarım semti: Büyük ekonomik kriz döneminin yüksek konçlu büyükanne çizmeleri, beyaz ceket, Sherlok Holmes şapkası, belinizde antika tabanca, elinizde ahşap Afrika maskıyla nasıl görüneceğinizi merak ediyorsanız cevabı Maison Gossot’ta.

20.00
Rönesans yiyecekleri: Rönesans üslubundaki binanın ön cephesinde, mermer sütunlara oyulmuş ortaçağ giysili esrarengiz karakterler canlanıverse herhalde ilk işleri Maison des Cariatides’in alt kat salonundaki özel mönüyü tatmaya koşmak olurdu. Dijon’daki Michelin yıldızlı restoranlar zincirinin en yeni üyesinde tadım mönüsü 260 TL.

Pazar 10.00

Azizler ve iskeletler: Dijon’lular, muhtemelen şarabın etkisiyle, pazar sabahlarını çoğunlukla yatakta geçirir. Siz yediklerinizi yakmak istiyorsanız erken kalkın. Burgonya Dükler Sarayı’nın bahçesinde yürüyüşe çıkın, içini de gezin. Büyüleyici binalar, şapeller, bahçe 14-19’uncu yüzyıl arasında Versailles’i yapan Jacpues Gabriel tarafından tasarlanmış, inşa edilmiş. Saraydaki müze Musée des Beaux-Arts çoğunlukla restorasyonda, fakat bazı odaları hep açık. Geniş galerilerde, vitrinlerde ortaçağdan kalma savaş aksesuvarları, vitraylar, dini resimler sergileniyor. Özellikle kıyamet günü dirilen bir ölünün Aziz Fidolin ile el sıkıştığı resim görülmeli. (Giriş ücretsiz).

36 saatte Burgonya

Nasıl gidilir?
Dijon’daki yerel havaalanına Türkiye’den direkt uçuş yok. Bordeaux’dan iç hat uçuşlarıyla ulaşmak mümkün. Diğer seçenek Paris ya da Lyon’a uçup, trenle Dijon’a geçmek. Paris’ten TGV’nin hızlı trenleriyle 1,5 saat sürüyor. Ekimin ikinci haftasında İstanbul’dan Paris’e direkt uçuşlarda bilet fiyatı Air France’da gidiş-dönüş 521 TL’den, Onur Air’de 531 TL’den başlıyor.

36 saatte Burgonya

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte

Norveç’in devasa Misk öküzleri

Tunus'un 'Osmanlı Treni'

Hiçbir Türk'ün olmadığı 'Türk Köyü'