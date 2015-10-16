36 saatte Buenos Aires

CUMA

5.30

Latin Amerika sanatÄ±

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) tartÄ±ÅŸmasÄ±z kÄ±tanÄ±n en iyi sanat mÃ¼zesi. IÅŸÄ±k dolu modern yapÄ± (giriÅŸ 20 TL) eserlerin kronolojik sÄ±rayla, ait olduklarÄ± sanat akÄ±mlarÄ±yla baÄŸÄ±ntÄ±lÄ± sergilendiÄŸi zengin koleksiyonuyla gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸer.

Eseri sergilenen en Ã¼nlÃ¼ ressamlar Arjantinli Antonio Berni, MeksikalÄ± Frida Kahlo. GeÃ§ici sergilerin neredeyse her biri zihin kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±. AcÄ±kÄ±rsanÄ±z aklÄ±nÄ±zda olsun, kafedeki Ã§Ã¶rekler nefis...



18.00

Borges ilhamlÄ± parfÃ¼mler

Restoran, kafe, bar, park, kitapÃ§Ä± ve Ã§iÃ§ekÃ§iden oluÅŸan Casa Cavia, 1927â€™de yapÄ±lmÄ±ÅŸ zarif bir binada. YÃ¼ksek tavanlÄ±, kapÄ±larÄ± kemerli, art deco stili eÅŸyalarla kaplÄ± salonlar klasik Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±mlÄ± modern mimariyle dekore edilmiÅŸ.

HiÃ§ deÄŸilse ortamÄ± gÃ¶rmek iÃ§in uÄŸrayÄ±n, bahÃ§eden girerken dikkatinizi Ã§ekecek parfÃ¼meride Jorg Luis Borgesâ€™ten ilhamla geliÅŸtirilen â€˜Babil KitaplÄ±ÄŸÄ±â€™ndan Ã§arkÄ±felek esansÄ±na pek Ã§ok koku bulunuyor. Ä°kinci kat ise yayÄ±nevine ayrÄ±lmÄ±ÅŸ.Â Â



19.30

Kahve ve ÅŸarap

Arjantinliler geceyi uzun yaÅŸamayÄ± sever. LAB Tostadores de CafÃ©â€™de bir fincan kahveyle kendinizi geceye hazÄ±rlayÄ±n. Fabrika atmosferinde espresso yudumladÄ±ktan sonra birkaÃ§ sokak Ã¶tedeki popÃ¼ler alÄ±ÅŸveriÅŸ caddesi Calle Gorritiâ€™ye yÃ¼rÃ¼yÃ¼n.

GeÃ§en yÄ±l aÃ§Ä±lan, loÅŸ Ä±ÅŸÄ±klÄ± Ser y Tiempoâ€™da harika Ã¼Ã§ Arjantin ÅŸarabÄ±nÄ± 60 TLâ€™ye tadabilir, barmenin desteÄŸiyle torrontÃ©s ile chardonnay Ã¼zÃ¼mlerini ayÄ±rt etmeyi Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Daha salaÅŸ bir mekÃ¢n arÄ±yorsanÄ±z yakÄ±nlardaki Trova tematik uÃ§uÅŸ fÄ±rsatlarÄ± sunuyor. Arjantin malbec Ã¼zÃ¼mÃ¼, yaz gibi kokteyllerin kadehi 20-40 TL.



22.30

Modern Arjantin

AkÅŸam yemeÄŸi iÃ§in sakin ve gÃ¶zde semtlerden Colegialesâ€™e doÄŸru yola Ã§Ä±kÄ±n. Astor Manduque PorteÃ±o (mahallenin mutfaÄŸÄ±) adlÄ± restoranda ÅŸef Antonio Soriano yaratÄ±cÄ± yaklaÅŸÄ±mla yerel tarifleri yeniden yorumluyor.

MÃ¶nÃ¼ye en son eklenenler Japon usulÃ¼ kÄ±zartÄ±lmÄ±ÅŸ (tempura) kan sosisi ve dana dilli salata.Â MÃ¶nÃ¼ye ÅŸarap eÅŸleÅŸtirme seÃ§eneÄŸini de katÄ±n, hesap iki kiÅŸi iÃ§in toplam 400 TL civarÄ±nda gelecek.



CUMARTESÄ°



10.00

Caoâ€™da kahve

Kentin pek Ã§ok Ã¼nlÃ¼ kafesinde uzman garsonlar servis yapÄ±yor ve hepsi turist dolu. Masa iÃ§in kuyruk beklemek gerekiyor. San CristÃ³bal semtindeki 1915â€™ten kalma Bar de Caoâ€™ya gidin. BarÄ±n cam vitrinleri ÅŸiÅŸe dolu, tavandan servise hazÄ±r kurutulmuÅŸ etler sarkÄ±yor, ahÅŸap masalarda turist yok. Bir pencerenin yanÄ±na oturun, cafÃ© con leche (8 TL) ve ayÃ§Ã¶reÄŸi (2,5 TL) sipariÅŸ edin.



12.30

Keyifli yemek



Buenos Airesâ€™in asÄ±rlÄ±k kafeleri, yÃ¼ksek aÄŸaÃ§larÄ±n gÃ¶lgelediÄŸi caddeleri her zaman cazibesini korumakla birlikte, ÅŸehir ÅŸimdilerde mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve barlarÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

MaÄŸazalar ve kafelerin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± Avenida Independenciaâ€™da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±kÄ±n, vitrinlere gÃ¶z atÄ±n, mÃ¼kellef bir akÅŸam yemeÄŸi iÃ§in midenizde yer aÃ§Ä±n. SÃ¼perstar ÅŸeflerden Gonzalo Aramburuâ€™nun ilkine oranla daha mÃ¼tevazÄ± restoranÄ± Aramburu Bisâ€™te gÃ¼zel bir masa seÃ§in.

KÃ¶y dekorasyonu hoÅŸunuza gitmezse bir sokak Ã¶tedeki Aramburuâ€™ya da gidebilirsiniz. Fakat Bis, kentin en iyi restoranlarÄ±ndan. Her tabak Ã¶zenle hazÄ±rlanÄ±yor. YemeÄŸin keyfini Ã§Ä±karmak iÃ§in en az 3 saat ayÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z (Mendoza ÅŸaraphanesinin Ã¼rÃ¼nlerinden oluÅŸan tadÄ±m setiyle birlikte, iki kiÅŸi 350 TL).

16.30

Ä°kindi tangosu





Ä°nanmasÄ± zor ama, tango, Arjantinâ€™in popÃ¼ler turizm temalarÄ± listesinde en alt sÄ±ralarda. Fakat La Milonga de los Consagradosâ€™u dolduran 60â€™lÄ± yaÅŸlardaki tangoseverlerin umurunda deÄŸil bu durum.

Kenardaki masalarda oturan ÅŸÄ±k erkekler, dans ve Ã¶tesinde arkadaÅŸlÄ±k yapabilecekleri adaylarla gÃ¶z gÃ¶ze gelme fÄ±rsatÄ± arÄ±yor. GiriÅŸe 18 TL Ã¶dediÄŸiniz kulÃ¼pte 8,5 TLâ€™ye bir kadeh ÅŸampanya alÄ±n, ortamÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±n.

20.00

Santralda konser

Liman yakÄ±nlarÄ±ndaki La Boca semtinde, bir zamanlarÄ±n elektrik santralÄ± Usina del Arte, 2012â€™de restore edilerek kentin en etkileyici sanat merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Åžimdilerde birbirini izleyen sergilere, iki gÃ¼zel salonunda Buenos Aires Filarmoniâ€™den mÃ¼zikli ÅŸiir akÅŸamlarÄ±na farklÄ± etkinliklere ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. DÄ±ÅŸ cephesi RÃ¶nesans FloransasÄ± Ã¼slubunda, iÃ§ mekÃ¢nlarÄ± modern yaklaÅŸÄ±mla yenilenmiÅŸ binada gÃ¼n boyunca 45 dakikalÄ±k Ã¼cretsiz rehberli turlar dÃ¼zenleniyor.

22.00

Biftek ve uykuluk





Arjantinâ€™e gelip meÅŸhur et restoranlarÄ±na (parrillada) gitmemek olmaz. Don Julioâ€™s ya da Parrilla PeÃ±a gibi Ã§ok turistik mekÃ¢nlarda uzun kuyruklarda beklemek yerine La Carniceriaâ€™yÄ± tercih edin. 24 kiÅŸilik modern Ä±zgara et restoranÄ± geÃ§en yÄ±l aÃ§Ä±ldÄ±.

Â

Genellikle mÃ¶nÃ¼sÃ¼ iki dev biftekten oluÅŸuyor. YanÄ±nda 21â€™inci yÃ¼zyÄ±lÄ±n sunumuyla mezeler ikram ediliyor (Ä°ki kiÅŸi ortalama 250 TL). Ä°sli et seviyorsanÄ±z aklÄ±nÄ±zda olsun, restoran sahibinin Ã§iftliÄŸinden gelen etler restoranda tÃ¼tsÃ¼leniyor. Uykuluk ise mÄ±sÄ±r ununa batÄ±rÄ±lÄ±p balla tatlandÄ±rÄ±lÄ±yor.Â

Â

24.00

Gizli parti

Buenos Airesâ€™te eÄŸlence sabaha kadar sÃ¼rer. Tek barda geceyi noktalamak yerine kentin kaÃ§ak iÃ§ki cenneti barlarÄ±nÄ± (bares secretos) keÅŸfe Ã§Ä±kÄ±n. Geceye Frankâ€™s ile baÅŸlayÄ±n.

Â

Fakat Ã¶ncesinde barÄ±n Facebook sayfasÄ±nda ilan edilen giriÅŸ parolasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeniz gerekiyor. Bunun iÃ§in gÃ¼nÃ¼n mesajÄ±nÄ± okuyup, ipucundan parolayÄ± kolayca tahmin edebilirsiniz.

KapÄ±daki gÃ¼venliÄŸe parolayÄ± sÃ¶yleyin, sizi iÃ§erideki telefon kulÃ¼besine yÃ¶nlendirecek. VerdiÄŸi numarayÄ± telefonda Ã§evirin, kapÄ± aÃ§Ä±lacak.

PAZAR

12.30

Peruâ€™dan sevgilerle

Buenos Airesâ€™te uzun cumartesi gecelerini, pazar brunchâ€™Ä± izler. PorteÃ±osâ€™un uzun sÃ¼redir beklediÄŸi La Mar, geÃ§en nisanda aÃ§Ä±ldÄ±. Perulu Ã¼nlÃ¼ ÅŸef GastÃ³n Acurioâ€™nun restoranÄ± geniÅŸ bir bahÃ§eye aÃ§Ä±lÄ±yor.

ÃœÃ§ tabaklÄ±k tadÄ±m mÃ¶nÃ¼sÃ¼nÃ¼ isteyin. Buna birkaÃ§ causas (zeytin ezmesinden fÃ¼me somona pek Ã§ok malzemeyle lezzetlendirilen patates kroket) ekleyin (Ä°ki kiÅŸi yaklaÅŸÄ±k 200 TL).

14.00

Kral sporu



YÄ±llardÄ±r dÃ¼nyanÄ±n en iyi 8 polo oyuncusundan 7â€™si hep Arjantinâ€™den Ã§Ä±kar. Polo Tour firmasÄ±ndan Ezequiel Morenoâ€™nun sÃ¶ylediklerine bakÄ±lÄ±rsa bu spor Ã¼lkede tekrar popÃ¼ler oluyor.

Firma, polo sporuyla Ã¶zdeÅŸleÅŸen Cambiaso Ailesiâ€™nin, kent merkezine otomobille 40 dakika uzaklÄ±ktaki Ã§iftliÄŸi Estancia La Martinaâ€™da yarÄ±m gÃ¼nlÃ¼k polo dersi turlarÄ± dÃ¼zenliyor (ulaÅŸÄ±m dahil 450 TL). At binmeyi, aynÄ± anda sopayla topa vurmayÄ± Ã¶ÄŸreneceksiniz.

NASIL GÄ°DÄ°LÄ°R?

KasÄ±mÄ±n ikinci haftasÄ±nda Ä°stanbulâ€™dan Buenos Airesâ€™e bir aktarmalÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±n gidiÅŸ-dÃ¶nÃ¼ÅŸ fiyatÄ± Emiratesâ€™te 3431 TL, Lufthansaâ€™da 3776 TLâ€™den baÅŸlÄ±yor.





Â