36 saatte Budapeşte
Avrupa’nın en büyük kentlerinden Budapeşte, sanat, tasarım, mutfak açısından önemli merkez. Tekstil ve moda sektörü gelişmiş. Eski Doğu Bloku başkentleri arasında en çok Michelin yıldızlı restorana sahip. Keltlerden başlayan zengin tarihi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda zirveye çıkıyor. Çağdaş keyiflerin peşine düşecekler için de pek çok cazip seçenek var. Tuna Nehri’nin doğusundaki Peşt’in, tarihi merkezi, Saray Bölgesi, Yahudi Mahallesi kadar son zamanlarda açılan yeni bar, restoran ve butikleri de görülmeye değer. Nehrin diğer kıyısındaki Buda Kalesi restore edildi. Meşhur Osmanlı hamamları da bol yokuşlu bu bölgede.
CUMA
17.00
Sanat atmosferi
Yıllardır Macar sanatı hak ettiği kadar tanınmaz. Birkaç yeni galeri bu kaderi değiştirmeye çalışıyor. En iyilerinden Art + Text dört yıl önce açıldı. Koleksiyonu, 1903 tarihli Art Nouvea stili binanın mimarisine kontrast oluşturacak kadar modern. Sergilenen eserler her ay değişiyor. Öne çıkanlar yıldızı yeni parlayanlar ve 2. Dünya Savaşı sonrasının önde gelen sanatçıları. Mutlaka saat 18.00’den önce gidin, kentin diğer sanat galeri gibi hafta sonunda kapalı.
18.00
Öğrenme saati
Tasting Table, kentin en güzel bölümü Saraylar Bölgesi’nde dört yıl önce açıldı. Birden bire popüler oldu. Şarap mağazasında tavsiye edilen ürünleri tadın, çerez masasındaki yerel peynirlerden, şarkuteri ürünlerinden atıştırın. Amerikan yemek yazarı Carolyn Banfalvi ve Macar eşi Gabor’un kurduğu mağazada 200 çeşit yerel ürün bulunuyor. Üç kadehi 60 TL. Vinoloji konusundaki eğitiminizi mağazanın duvar haritasında sürdürün, ülkenin başlıca bağcılık bölgelerini, yerel üzüm türlerini inceleyin.
10.00
Yerel imbikler
Budapeşte yıllar önce Boutiq’Bar gibi barlarıyla dünya sıralamasına girmiş, Orta Avrupa’ya örnek olmuştu. Ardından yeniler geldi: Geçen yıl tarihi merkezdeki bir köşe başında açılan Good Sprit Bar’da 350’si viski olmak üzere 700’ün üstünde türde distile içki servis ediliyor. Havuç, turp ve kerevizden yapılan yerel palinka da bunların arasında. L şeklindeki konforlu salonuna kurulun. Az bilinen, 12 yıl dinlendirilmiş bir kadeh Togouchi (60 TL) ya da kokteyl listesinden Sazerac (32 TL) gibi bir klasik isteyin. Fig in Japan’ın ismi ilginizi çekebilir. Nikka malt viskisi, incir şurubu, vişne sirkesi, birkaç damla espresso ve tütün aromasıyla yapılıyor (32 TL). Mönüde adaçayı, karanfil, yeşil liman, armut ve tonikle yapılan Sage Stage gibi alkolsüz seçenekler de mevcut (16 TL).
Cumartesi
CUMARTESİ
10.00
Nehir kıyısı enerjisi
AB fonları sayesinde kentin bir zamanlar dökülen parkları, kaldırımları, meydanları yenilendi. Tarihi bölgenin güneyinde, nehir kıyısındaki Nehru Part’a iki yıl önce koşu parkurları, basket sahaları, egzersiz araçları, oyun alanları, Petofi Köprüsü’nün altına nehir manzaralı paten alanı yapıldı. Sabah sporundan sonra kuzeye yönelin, Balna (balina) binasını görün. 19’uncu yüzyıldan kalma depolar restore edilip AVM’ye dönüştürülmüş.
13.00
Ucuz atıştırmalıklar
Yahudi Mahallesi’ndeki tarihi yapıların arasında pek çok popüler butik, harika eğlence yerleri, müthiş leziz ve ucuz etnik restoranlar bulunuyor. Minimalist Japon stili Ramenka’da erişte çorbasını kaşıklarken gözleriniz yaşaracak. Etli, yumurtalı, brüksel lahanalı, mantarlı, havuçlu çorba 23 TL. Vejetaryen alternatifi de mevcut.
14.00
Çerçevedeki illüstrasyon
Mağribi mimarisinden esinlenerek Otto Wagner’in 1872’de tasarladığı Rumbach Sinagogu şu anda restorasyonda. Fakat dış cephesi görülmeye değer. Sonra caddenin karşısına geçin, “sıfır çöp” sloganıyla dönüşümlü elişi hediyelikler üreten Printa’ya uğrayın. Aynı zamanda kafe ve butik. Tarihi köprülerin ve semtin silüetleri tişört (65 TL) ve posterlere (120 TL) yansıtılmış. Bölgenin çerçeveletip duvara asmaya değer illüstrasyonlu haritasını da (42 TL) buradan alabilirsiniz....
16.00
Hashtag Macaristan
Macaristan birkaç komşusuyla birlikte tekstilde kendi çizgisini yaratıyor. Geçen yıl önde gelen birkaç modacının birlikte kurduğu Punch’ta renkli gömlek, tişörtler dikkat çekici. Anna Amelie’nin geniş cüzdanlarında parlak renkli, su geçirmez deriler kullanılmış (900 TL). Kadife giysiler (300 TL) Anna Daubner, eğlenceli kadın şapkaları (890 TL) ise tüm dünyada modaya meraklı kadınların hashtag’ladığı kült Macar markası Nanuska’ya ait. Paris, Tokyo’daki butiklerde de satılmakla birlikte Nanuska’nın tek mağazası Budapeşte’de. Deri tokalı, ünlü “Cascade” eteklerin geniş koleksiyonu (1075 TL), teri dışarı atan ipeğimsi kumaştan atletlerin yazılı ve yazısız çeşitleri (900 TL) sözünü etmeye değer diğer ürünler.
19.00
Bira canavarı
Son yıllarda başkentte butik bira fırtınası esiyor. St. Stephen Bazilikası’nın karşısındaki Bestia gibi gözde restoranlar mönülerinde geniş seçenek sunuyor. Mad Scientist, Hedon, Horizont gibi yerel firmaların ürünlerini harika pub mutfağıyla eşleştiren Beista’da mönü iştah açıcı: Çıtır ekmek kırıntısı ve kurutulmuş turpla süslenmiş dev ilik, yanında çıtır pide (58 TL), kıvamında kızartılmış kanat (altısı 30 TL), trüflü, peynirli makarna (45 TL). Bira tadımına da zaman ayırın: Bar bölümünde DJ müziği eşliğinde 12 farklı türü deneyebilirsiniz.
21.00
Tavşan saati
Butik biraların cazibesi sizi gece yeni açılan barlara çekecek. 2013’te eski bir cam atölyesinden dönüştürülen Eleszto, iki yıl önce açılan First listenin üstündeki isimler. Biraseverler için uğranması gereken diğer duraklar: Labirenti andıran Kandallo, sakin ve mezeleri leziz Lehuto, 10 fıçılı Hopaholic... Bu arada tanıştığınız kişiler sizi geceyarısı açılan, üyelerin girebildiği bar Her Majesty the Rabbit’e (Kraliçenin Tavşanı) davet ederse fırsatı kaçırmayın.
PAZAR
10.00
Yeni uyanışlar
16’ncı yüzyılda Osmanlı’nın inşa ettiği Rudas Banyoları’nda kendinizi termal havuza atıp rahatlayın. 2014’te tesisin terasına SPA, panoramik manzaralı havuz ve Türk-Macar mutfağı sentezi sunan restoran eklendi. Erkeklere hizmet veren banyolar hafta sonunda kadınlara da açılıyor. Mayonuzu unutmayın, havlunuz yoksa girişte 8 TL’ye peştemal edinebilirsiniz (Giriş 50 TL.).
11.00
Haydi merkeze alışverişe
Sekiz yıl önce Macaristan’a ilk Michelin yıldızını Costes restoran getirmişti. Fakat Budapeşteliler genellikle 2015’te açılan şubesi Costes Downtown’ı tavsiye ediyor. Bu şube de kısa sürede Michelin aldı. Kaz ciğerli rosto, üstünde çiğ armut ve ayva küpleri, ballı zencefilli sosla lezzetlendiriliyor (90 TL). Mangalitsa domuzu bonfilesi enginar rendesi, karamelize edilmiş sarmısakla sunuluyor (135 TL). Havaalanına koşmadan önce gezinizin şerefine kadeh kaldırmak için zaman ayırın: Restoranın kavında Badacsony, Eger ve Villany gibi şarap bölgelerinden, önde gelen üreticilerin başka yerde pek bulamayacağınız ürünleri yer alıyor.
Nasıl gidilir
Nisanın son haftasında İstanbul’dan Budapeşte’ye uçuşlarda gidiş-dönüş biletler Pegasus’ta 632, THY’de 800 TL’den başlıyor.
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