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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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36 Saatte Keşfet 36 saatte Boulder
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Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
Melissa COLEMAN / Çeviren: Serhan YEDİG / The New York Times - Hürriyet işbirliği
26.08.2016 - 17:08, Son Güncelleme:

36 saatte Boulder

Kolorado Eyaleti’ndeki 100 bin nüfuslu Boulder, Rocky Dağları’nın eteğinde. Ormanla çevrili. 19’uncu yüzyıldan bu yana eğitim ve gözde sayfiye merkezi. Üniversitesinde 40 bin genç okuyor. 1960’larda hippi’lerin, 1970’lerde rock grubu Grateful Dead hayranlarının gözdesiydi. Bağımsız parlamentosu, hükümetiyle başarılı bir yerel yönetim örneği. Öylesine huzur dolu ki, rüyalar alemine ışınlanmak için kentte yasal satılan esrara gerek yok.

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Cuma

15.00
Bisiklet birliğine katılın

 

Boulder Halk Cumhuriyeti’nde bisiklet mecburi. CEO’lar, belediye başkanı dahil herkes işe, okula bisikletle gidiyor. Hatta iş çıkışı Flagstaff Dağı’ndaki parkurlara vuruyorlar kendilerini. Kentte kilometrelerce bisiklet yolu var. Özellikle dere boyunca uzanan, vadilerden geçen 8 kilometrelik Boulder Creek parkurunu görmelisiniz. Boulder B-cycle 40 noktada kredi kartıyla bisiklet kiralıyor. Yarım saati 9 TL. Günlük, aylık, yıllık kiralama mümkün. İşiniz bitince herhangi bir istasyona bırakabiliyorsunuz. Üst model, özel ya da çocuk bisikletleri için 30 yıldır Ninth and Pearl’de hizmet veren University Bicycles’a başvurabilirsiniz (günlük 60-270 TL). Bisikletiniz hafta sonunda en iyi dostunuz olabilir, bindikçe gözleriniz ışıldayacak.

36 saatte Boulder

17.00
Çiftlikten AVM’deki masaya

Pearl Street Mall’un 11-15’inci caddeler arasındaki tuğla yürüyüş yolunun çevresi kentin alışveriş, restoran, barlarının toplandığı alan. Kitchens, bahçeye kurulan masalarda çiftlikten sofraya sloganıyla hizmet veriyor. Et ve sebzesini yerel üreticiden alıyor. Kurucusu uzay turizmi girişimcisi Elon Musk’ın kardeşi Kimbal. Pazartesileri düzenlenen cemiyet akşamlarında dört tabaklık (105 TL) aile mönüsünü birbirini tanımayan kişiler paylaşabiliyor. The Kitchen Next Door’da aynı mönüyü pub fiyatına yemek mümkün. Elmalı organik lahana salatasını mutlaka tatmalısınız (27 TL). Yemek sonrasında usta işi kokteyller (30 TL) ve gece eğlencesi için Kitchen Upstairs’e uğrayabilirsiniz.


18.45
Barış, aşk ve tatlılar

Ayaküstü atıştıracağınız tatlıyı Piece, Love & Chocolate’dan alın. Çiçeklerle bezeli, zevksiz vitrinin arkasındaki tezgahta 50 farklı aromalı krem çikolatalı tatlı, dev nikah pastaları üretiliyor. Hafta sonunda çikolatalı tatlı ve makaron yapımının öğretildiği üç saatlik atölye çalışmaları düzenleniyor (195-225 TL).

36 saatte Boulder


19.30
Müzik ve ötesi

Bir zamanlar Başkan Theodore Roosevelt’in “Amerika’daki en Amerikalı şey” diye nitelediği Chautauqua Hareketi, 19’uncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış, yatılı yaz kamplarında yetişkinleri eğitmeyi hedeflemişti. 1930’larda radyo ve sinemanın yaygınlaşmasıyla etkisini yitirmişti. Fakat kentteki Colorado Chautauqua hâlâ eski coşkusuyla hizmet veriyor. Konaklama, kahvaltı, yemek hizmeti de veriliyor. 1898’de inşa edilen samanlık benzeri 1300 kişilik Chautauqua Auditorium’da mayıstan eylüle müzik, sinema, tiyatro, dans kursları ve farklı konularda seminerler düzenleniyor. William Jennings Bryan, Al Gore, Jesse Jackson gibi ünlü isimler konuşmacılar arasında. Yolunuz düşerse Shawn Colvin - Steve Earle folk ikilisinin 30 Ağustos’taki konserini kaçırmayın.

Cumartesi

08:00

Boulder’ın arka sokakları

Masmavi Kolorado gökyüzünü yırtarcasına yükselen Flatiron Dağları’nın beş kaya zirvesi tarih öncesindeki dev dinazorlardan Stegosaurus’u andırıyor. Bu tepeler Boulder’ın simgesi. Depremle yükselen tabakalar ve erozyonun yardımıyla oluşmuş. Doğa harikasını yakından görmek için yürüyüş ayakkabılarınızı giyin. Mesa parkuru, dağdaki paralel patikaları kuzey-güney doğrultusunda kesiyor, birbirine bağlıyor. Chautauqua’daki park bekçilerinin kulübesinden parkur haritası ve önerilerini alın. Dik parkurları bir kenara bırakıp, Ponderosa ormanının yer yer gölgelediği, yatay, popüler rotalardan birini seçin. Yolda çok sayıda dağ koşucusu, kaya tırmanışçısı, gezintiye çıkmış köpek ve tokyoyla dolaşan turiste rastlayacaksınız.

36 saatte Boulder


11.00
Yürüyelim, öğrenelim, tadalım

Chautauqua felsefesiyle dinlence, öğrenme ve yemeği birleştirmenin bir yolu var: Chautauqua’yı Table Mesa’daki Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi’ne (NCAR) bağlayan 6,5 kilometrelik Büyülü Mesa Rotası’nda yürüyüş. İklim değişimi, uzay meteorolojisi konusunda çalışma yapan Mesa Laboratuvarı’nı gezin. Sonra NCAR Sokak’tan birkaç kilometre aşağıya yürüyün. Southern Sun Pub & Brewery’nin hemen altındaki Table Mesa Shopping Center’daki Under the Sun Eatery & Pizzeria’ya gidin. 500 metrekarelik restorandaki tüm yemekler fırında, odun ateşiyle pişiriliyor. Fırında tavuk, odun ateşinde pizzanın yanında yerel biraları tadabilirsiniz.


13.00
Derede eğlence

Popüler doğal güzelliklerden biri de Boulder Deresi. Boulder Vadisi boyunca akıp South Platte Nehri’ne karışan derede balık tutmak, sığ su yürüyüşü yapmak, botla gezintiye çıkmak mümkün. Yorgunsanız motorun çektiği simitlere binebilirsiniz. Whitewater Tube Co. hizmetinizde. Eben G. Fine Parkı’ndan başlayan parkur tam 11 kilometre…

36 saatte Boulder

15.00
Bira saati

Neden eğlencenin tadını en çok üniversiteliler çıkarır? Bira vaktinde sınır yok, happy hour ise genellikle 15.00-16.00’da başlıyor. Mall’daki ideal mekanlardan biri, çatı katındaki Flariton Dağları manzaralı Rio Grande Mexican. Restoran 30’uncu yılını, müşterilerine Odell fıçılarında dinlendirilmiş, sınırlı miktarda üretilen reposado tekilası ikram ederek kutluyor. Tekila 36 TL, özel işlemeli bardağı hediye. Eğer, Native Roots Boulder’da yasal olarak satılan esrardan tüttürmek ya da pastasını tatmak istiyorsanız aklınızda olsun: saat 19.00’da kapanıyor. Dışarıda yeterince takılırsanız bir süre sonra kendinizi Tahona Tequila Bistro’da üniversitelilerle dans ederken bulabilirsiniz. Saat 22.00’de başlayan D.J. Night için ilave ücret ödemek gerekmiyor.

20.00
Kolorado Rock
Morrison’daki Red Rocks konser salonu Amfitiyatrosu sadece 45 dakika uzaklıkta. Yani, konser sonrası ünlü müzikçiler Boulder’a geliyor. The Fox Theater, Hill’de üniversitelilerin takıldığı, ayakta içilen 625 kişilik dans kulübü. Bugüne kadar Dave Matthews Band, Phish, Willie Nelson ve Bonnie Raitt gibi ünlüler geçti sahnesinden. Kim çalarsa çalsın, geç saate kadar müzik garanti. Geçmişin opera ve sineması The Art Deco Boulder Theater, bugüne kadar Johnny Cash (“You Wild Colorado”), Lucinda Williams, Lyle Lovett gibi ünlüleri ağırladı. Sezonun yıldızları ise Donovan (25 Eylül) ve Cake (14-15 Ekim).

 

Pazar


10.30
Meditasyona övgü

 


Boulder bizlerden çok önceleri de bir meditasyon merkeziydi. The Boulder Shambhala Center 1973’te Tibetli Budist Chogyam Trungpa Rinpoche tarafından bu felsefeyi, ritüellerini öğretmek amacıyla kurulmuştu. Meditasyona başlangıç düzeyindeki ücretsiz pazar kursları 10.30’da başlıyor, öğlene kadar sürüyor. Denver merkezli CorePower Yoga servis ağını öyle genişletti ki namaste’nin Starbucks’ına dönüştü. Sempatik uzmanlar size duşunuzu düzelterek, direncinizi artırmanın, mutluluğa ulaşmanın kapılarını aralayacak.


13.00
Kreol usulü brunch

25 yıldır 14’üncü Cadde’deki Viktorya stili evde hizmet veren Lucile’s Creole Cafe çoğu kişi için şehrin en iyi brunch servisi yapan mekanı. Hatta Little Women hakkında bir şarkı besteledi. Kuyruk bekleseniz bile, Mall’da güneş altında kahvaltı yapmaktan iyidir. Pudra şekerine batırılmış New Orleans usulü puf böreklerini (16 TL), fasulye garnitürlü, üstü bol holandez soslu yağda yumurtayla hazırlanan Kajun Kahvaltısı’nı (32 TL) deneyin. Bloody Mary ve Kreol baharatlı, bamya turşulu karidesi mutlaka tadın (21 TL).

36 saatte Boulder

 


15.00
Tacikistan’da çay

Boulder Duşanbe Çayhanesi’nin el işi boyamalı İran tavan süsleri, çinileri Tacik ustalar tarafından hazırlanıp gemiyle ABD’ye gönderilmiş. 1998’de açılan egzotik mekan, heykeli andıran havuzu, keten örtülü masalarıyla ilgi çekici. İşletmecisi Three Leaf Concepts. Saat 15.00-17.00 arasındaki çay saatinde Duşanbe çayları, kokteyllerine limon kekleri, leziz sandviçler eşlik ediyor (68 TL, rezervasyon gerekiyor).

Nasıl gidilir?
En yakın havalimanı Denver’da. Havalimanından saat başı Boulder’e otobüs servisi var (40 TL). Yaklaşık 70 dakika sürüyor. Birçok firma minibüslerle servis veriyor. Eylülün ikinci haftasında Lufthansa’nın İstanbul’dan Denver’a bir aktarmalı uçuşlarında gidiş-dönüş bilet fiyatı 2253 TL’den başlıyor.

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