36 saatte Belo Horizonte

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda Brezilya’nın Almanya karşısında tarihi hezimete uğradığı yer Belo Horizonte. Dünya Kupası sayesinde Belo Horizonte futbolseverlerin akınına uğradı. Yeni yapılan stadyum Mineirao’da 6 maç oynandı. Son maçtaki 7-1’lik mağlubiyet Brezilyalıları yıktı. Şu sıralarda futbolla yatıp kalksa da Belo Horizonte aslında beyaz yakalıların yoğunlukta olduğu bir kent. Ülkenin en kalabalık 2. eyaleti Minas Gerais’in başkenti. Neoklasik saraylarda açılan yeni müzeler, fazla sayıda gece kulübü seçeneği ve enfes Brezilya mutfağı bu şehrin sunduklarının

sadece bir kısmı.

15.00

DÜNYA KUPASI IŞILTISI

Belo Horizonte’nin 1965’ten kalma stadyumu Mineirao’yu 21. yüzyıla ayak uyduran güzel bir stadyum haline getirmek için 640 milyon TL harcandı. Stadyum geçen hafta çok konuşulan Almanya-Brezilya maçına ev sahipliği yaptı (minasarena.com.br). Eğer Mineirao’da maç izleme fırsatını kaçırdıysanız, soyunma odalarını, ısınma parkurlarını gezebileceğiniz bir tura katılabilirsiniz (8 TL). Bölgeye gelmişken Brezilyalı mimar Oscar Niemeyer’ın Pampulha Gölü’nün etrafındaki çalışmalarına da göz atın. Assisili Francesco Kilisesi de mimarın görebileceğiniz eserlerinden biri.

20.00

EV GİBİ RAHAT VE ZARİF

Santa Tereza şık ve bohem bir bölge. Burada Birosca S2’de akşam yemeğinizi yiyin (facebook.com/biroscaS2). Salaş mekânda barmen piyano çalan kişi olabilir, garson yanınıza oturup yemek yemeye başlayabilir. Mekân ‘casa da vo’ yani büyükannenizin evindeymiş gibi hissettiriyor. Dekorasyon da bu konsepte uygun. Büyükanne evinden tek farkı, mutfağından çıkan sanatsal yemekler. Brezilya üzümü ‘jabuticaba’ eşliğinde sunulan kuzu inciği veya sarmısaklı ekmek üzerine restoranın özel barbekü soslu bifteği mönüdeki leziz yemeklerden birkaçı (2 kişilik akşam yemeği 115 TL).

22.00

SAHİLLER DEĞİL, BARLAR

Belo Horizonte, denize kıyısı olmayan bir başkent ancak çok sayıda barı var. Brezilyalıların sıkça kullandığı sözleri “Burada deniz yok, bara gidelim” durumu doğrular nitelikte. Tekilalarınızı almak için bara dizileceğiniz Amerikan tarzda bir mekân beklemeyin. Brezilya barları, arkadaşlarınızla bir masanın etrafında oturup keyifle sohbet edebileceğiniz yerler. Sınırsız sayıda cachaça (şeker kamışından üretilen Brezilya içkisi) çeşidi için Bar do Antônio’ya gidin (facebook.com/bardoantoniopedecana). Daha hareketli ve neşeli bir mekân arıyorsanız ‘Mercearia 130’ doğru adres (facebook.com/mercearia130). Barda yenilikçi leziz aperatifler var. Bunu sürekli olarak düzenlenen popüler bar yemekleri yarışması ‘Comida di Buteco’ya’ borçlu.

11.00

BİR ÇEŞİT BRANÇ

Belo Comidaria uyumsuz mobilyaları, retro dekoru, taze pişen ekmeklerin ve keklerin kokusuyla modern bir branç noktası (belocomidaria.com.br). Kahvaltılık ürünleri yalnızca öğle yemeği saatine kadar yiyebiliyorsunuz. İki öğününüzü de burada yiyin. Karamelli süt (3 TL) için ve keke benzer bir ekmekten yapılan fesleğenli domatesli sandviçten (7 TL) yiyin. Saatler 12’yi gösterdiğinde öğle mönüsüne geçin. Rezene ve hindistancevizi pirinci ile servis edilen kuzu omzunu deneyin (59 TL).

13.00

MÜZE MERKEZİ

Minas Gerais Hükümeti, 2010’da kenar mahalleleri Niemeyer tarafından tasarlanan modern kompleksler haline getirdi. Malikâneler ve çevredeki binalar yakında modern müzelere ve Liberal Kültür Meydanı’na dönüştürülecek (circuitoculturalliberdade.com.br). Müze bölgesi Brezilya’nın hiçbir bölgesine benzemiyor. En dikkat çekici unsuru, Minas Gerais Anıt Müzesi (memorialvale.com.br). Son teknolojiyle donatılmış, interaktif bir müze. Birbirine kırmızı halılı merdivenlerle bağlı üç katı ve edebiyat, sanat ve Minas Gerais Tarihi’ne tahsis edilmiş. Minas e do Metal Müzesi, eğlenceli, teknolojik bir müze (mmm.org.br). Devletin yüz yıllık ekonomik tabanına övgü niteliğinde. İsmini de bundan almış. Centro de Arte Müzesi eski bir pediatri hastanesinin içinde konuşlanmış. Nakış işlerinden sanatsal mutfak eşyalarına her şeyi bulabileceğiniz dört katlı bir bina.

16.00

CACHAÇA VE PEYNİR

Brezilyalılara Minas Gerais’le hangi yiyecekleri ilişkilendirdiklerini sorarsanız peynir, şekerlemeler ve cachaça cevabını alırsınız. Belo Horizonte’nin merkezi marketinde tüm bunların bolluğu, diğer lezzetler ve hediyelik eşyalar en isteksiz alışverişçileri bile etkileyecek. Ücretsiz tadımlar yapabiliyorsunuz. Süt ve şekerin karamela haline getirilmesiyle oluşan ‘dulce de leche’yi kavanozlarda veya kiloyla alabilirsiniz. Çok sayıda cachaça seçeneği mevcut. Tarımsal nedenlerden dolayı uzun süre eyaletten çıkarılması yasaklanmış ‘queijo da canastra’yı (kırmızı biberle kaplı, ekşi baharatlı peynir) da deneyin (mercadocentral.com.br).

20.00

PRESLENMİŞ DOMUZ ETİ

Tüm dünyadaki şefler gibi, Brezilyalı şefler de yerel lezzetleri daha modern şekillerde sunmanın yollarını arıyor. Trindade, ‘anne yemeğinden farklı’ kategorisinde öncü bir restoran (trindadebrasil.com.br). Zarif ve iddiasız dekor, tahta masalardan oluşuyor. Aydınlık bir mekân. Mönüde çeşit fazla. Hindistancevizi sütüyle yapılan deniz mahsulü güveci ‘moqueca’dan tuzda pişirilmiş morinaya Afrika kökenli yemeklerde mevcut. Minas Gerais’in favori yiyecekleri, yabancı bir tarzda sunuluyor. Gordon Ramsay tarzıyla, yavaşça pişirilen ve preslenen yemekler var. İki kişilik yemek yaklaşık 155 TL.

23.00

BERLIN VE BUDAPEŞTE'DEN

Budapeşte ve Berlin dünyaya en iyi partilerin eski ve çökük binalarda verildiğini öğretti. ‘Butterfly Market’ ve ‘Mercado das Borboletas’ın (mercadodasborboletas.com.br) arkasındaki fikir de buradan geliyor. Partiler pek iş yapmayan, ‘daha iyi günler görmüş’ iş merkezinde veriliyor. Binanın üst katı tamamen çökmüş. Duvarları grafiti kaplı. Beton zemin dans pisti işlevi görüyor. Müzik türü geceden geceye değişiyor. Brezilya Ezgileri’nden Funk’a her çeşit müzik çalınıyor. Market stantları bar görevi görüyor. Eski bir Volkswagen minibüsü, sosisli sandviççiye dönüşmüş olarak görmeniz mümkün.

8.00

SANAT VE PALMİYELER

Bir buçuk saat süren, eyaletler arası yolu aşmak için bir araba kiralayın. Inhotim’e ulaşın. Muhteşem bir botanik müze. 9.30’da açılıyor. 1.112 dönüm arazi üzerine kurulu yetişkin oyun alanında yapabilecekleriniz çok çeşitli. Dans edebilir, şekerleme yapabilir içinde yüzülebilen sanat eserlerinde yüzebilirsiniz. Tüm bunlara stroboskop ışıklı bir Eskimo kulübesi ve ters dönmüş bir tekne ekleyin. Aynı zamanda Hélio Oiticica ve Matthew Barn gibi Brezilyalı ve uluslararası sanatçıların eserlerini de görebilirsiniz. 1000 çeşit palmiye ağacı da görecekleriniz arasında.

14.00

KASABA BÜFESİ

Tahta bir ocağın üstünde kaynayan tencereler ve tatlılar Minas Gerais deneyiminizin olmazsa olmazları. Dönüş için uzun yolu seçin. Inhotim’den ayrılınca Alberto Flores’e doğru yol alın. Córrego do Feijão’ya ulaşın. Küçük bir kasaba. Casa Velha adındaki sıcak, samimi restoranı bulun (casavelhacorregodofeijao.com.br). Ev sahibiniz Fernando Ribeiro, şefiniz Suely Ribeiro olacak. Evli çiftin restoranı geleneksel, self-service bir Minas ziyafeti sunuyor. Domuz omzu, taşra tarzı tavuk, lahana saplarıyla servis edilen farofa (kavrulmuş manyok unu), çıtır domuz jambonu ve fasulye-pilav mönüden önerilerimiz. İçeride yerinizi alın veya tabağınızı alıp dışarıdaki dar piknik masalarına geçin. Fiyatı 40 TL.

NASIL GİDİLİR?

Temmuzun üçüncü haftasında İstanbul’dan Belo Horizonte’ye aktarmalı biletler gidiş Türk Hava Yolları, dönüş TAM Linhas Havayolu ile 4.754 TL’den başlıyor.



