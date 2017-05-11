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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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36 Saatte Keşfet 36 saatte Baltimore / Maryland
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Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
Nell McShane Wulfhart / © The New York Times / Çeviren: Serhan YEDİG
11.05.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

36 saatte Baltimore / Maryland

“Cazibe Şehri”, yeni açılan şık ve lüks restoranlar, otellerle çekiciliğini artırıyor. Bununla birlikte her gün yeni bar ve restoranın açıldığı Charles Village gibi semtler çok değişti. Kente cazibesini kazandıran Hard Rock Cafe’nin bulunduğu turistik liman bölgesi değil, 19. yüzyıl yapılarında açılan yeni barlar, uluslararası kategorideki sanat müzeleri, açık hava alanları. İşte 36 saatte Baltimore...

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Cuma 15.00: Yengeçli pizza

Yengeç etinden yiyeceklere Baltimore’un her köşesinde rastlayabilirsiniz fakat Canton’daki Matthew’s Pizzeria yengeçli pizzayı tadabileceğiniz tek yer. 1940’ta açılan, formika masalarda servis yapılan bu işletmeyi peynirli, leziz top çörekleri için bile görmeye değer. Fakat karamelize edilmiş soğan ve bol mozzarella peyniri üzerine yengeç yerleştirilen Old Bay baharatlı pizzası kaçırılmaz.

İki kişi yaklaşık 60 TL. Pencerelerdeki boyalı dekorasyon dikkatinizi çekecektir, bu bir Baltimore geleneği. Pizzadan sonra caddenin karşısına geçin, Creative Alliance’a doğru yürüyün. Semtin sanat merkezine atın kendinizi. Bahtınıza ne çıkarsa: Tiyatro gösterisi, belgesel, sergi…

36 saatte Baltimore / Maryland

16.00: Yabancı sanat

Amerikan Vizyoner Sanat Müzesi (AVAM), alternatif sanatın tapınağı (Giriş 50 TL). 1995’ten bu yana gelişimi övgüye şayan. Çim kaplı Federal Tepesi’nin kıyısında, limana birkaç dakika yürüyüş mesafesindeki müzeye o tarihten bu yana depo, heykel bahçesi, açıkhava sineması eklendi. Her eserin yanı başında sanatçısının biyografisi yer alıyor. Çoğu iç burkan, trajik öyküler. Eserler ise rengarenk, gözalıcı ve saatlerce incelenebilecek cinsten.

36 saatte Baltimore / Maryland

19.00: Şehir çiftliği

Şehrin kuzeydoğusundaki Maggie’s Farm, hızla gelişen yerel mutfak kültürünün önde gelen restoranlarından. Aynı zamanda başarılı karışımların ustası: Mevsimlik malzemeler (bazıları bahçeden), yerel kaynakları değerlendiren zekice buluşlar (Baltimore’lu Zekes’in kahvesiyle ovulmuş döş eti) ve global esinler (yerfıstıklı, biberli Singapur eriştesi)…

 

36 saatte Dubai
36 saatte Dubai

 

Kırmızı tonlarının hakim olduğu iç dekorasyon öğlen yemeğinde bile romantizmi kışkırtacak şekilde loş. Corn ‘n’ Oil, fıçıda yıllandırılmış rom, Velvet Falernum, yeşil limon, Angostura ve kola gibi sıra dışı kokteylleri deneyin. Yemek seçeneği pek fazla olmasa da körpe Brüksel lahanası çoğunlukla bulunuyor. İki kişi akşam yemeği ortalama 320 TL.

36 saatte Baltimore / Maryland

21.00: Kahve ve Kimchi

Gece eğlencesinde Station North semti seçenek zenginliğiyle öne çıkıyor. Radikal kitapçı-kafe Red Emma’s, çalışanların ortak girişimi. Mağarayı andıran mekanda vegan ve vejetaryen mönüler, kendi kavurdukları kahveler sunuluyor. Çocuk kitaplarında bile devrimci ruh hakim. Crown, çok sade dekorasyona sahip. Kırmızı ve mavi odalarında konser, sanat etkinlikleri, karaoke yarışmaları düzenleniyor.

 

36 saatte Quebec City
36 saatte Quebec City

 

Geçmişin güzel sanatlar öğrencileri kupası 22 TL’ye Union Craft Brewing üretimi Duckpin marka bira içiyor. Keşif turunuza yakınlardaki Jong Kak’ta devam edin. Crown’dan çıkanlar burada yüksek alkollü biralar, dev porsiyonlu Kore ızgaraları, bol baharatlı kimchi yahnisiyle geceye devam ediyor. Son kadeh soju’yu, yeşil biber ve karidesle doldurulmuş deniz ürünleri böreğiyle yuvarlayın.

36 saatte Baltimore / Maryland

Cumartesi 10.00: Chill Conservatory

Druid Hill Parkı’nda birer doz temiz hava ve mimari tarihine ne dersiniz? Maryland Hayvanat bahçesinin de bulunduğu parkın en sakin bölümü Howard Peters Rawlings Botanik Bahçesi ve Serası. 1888’de yapılan şaşırtıcı sera, geniş bir çim alana kurulmuş. Küçük fakat renkli botanik bahçeleriyle çevrili. Seçkin mimari örneği seranın cam kaplı beş geniş salonundan her biri çöl bitkileri, orkide ve palmiyelere ayrılmış. Personel misafirperver. Bitkiler hakkında zevkle bilgi veriyorlar.

 

36 saatte Helsinki / Finlandiya
36 saatte Helsinki / Finlandiya

 

12.30: Tarihi pazar

1782’de açılan Lexington Pazarı zamanın sınavından başarıyla geçti. Waffles’tan Jamaika usulü tavuğa kadar pek çok alternatifin bulunduğu mekanın müşterileri değişti sadece. Kent halkının yerini bir dönem turistler aldı, şimdi yine eski haline döndü. Hâlâ kentte mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

Özellikle de Faidley’s Seafood. Kentin popüler restoranı muhtemelen doğu sahilinin en leziz yengeç köftesini sunuyor (Lump yengeçlisini tadın, 40 TL). Siparişe göre açılan müthiş Chesapeake Körfezi istiridyelerinin altısı strafor tabakta, hardalla birlikte 45 TL. Yanında fıçıdan National Bohemian ya da “Natty Boh”un bardağı 12 TL. Yemeğinizi Berger’s Bakery nostaljik sarı pastasıyla (9 TL) noktalayın.

36 saatte Baltimore / Maryland

14.00: İkindi sanatı

Baltimore Sanat Müzesi’nin (BMA) en sakin, en fiyakalı bölümü rengarenk, kaotik AVAM’ın aksi yönünde, müzenin diğer ucunda. Ücretsiz gezilen müzenin ikinci kattaki 9 galerisi de 2014’te yenilendi. 2015’te yeni Patricia - Mark Joseph Eğitim Merkezi’nde ilk sergi düzenlendi. 2018’e kadar sürecek “Düş Evi” başlıklı sergi koleksiyondaki ev temalı eserlerle interaktif çalışmaları bir araya getiriyor.

Müzenin en önemli eserleri Cone Koleksiyonu’nda. 500’den fazla Matisse tablosunun yanı sıra Picasso, Cézanne başyapıtlarıyla birlikte çağdaş koleksiyonlar da burada sergileniyor. Örneğin şu anda çağdaş sanatçılardan Adam Pendleton’un kışkırtıcı çalışmaları sunuluyor.

36 saatte Baltimore / Maryland

18.30: Chesapeake’in zirvesi

Woodberry Kitchen’ın geniş “Yeni Amerikan” mönüsünde şehrin en iddialı Chesapeake ürünleri yer alıyor. Harika görünümlü tuğla binanın dış cephesine ateş yakacak ocaklar yerleştirilmiş. Kokteyl düzenlemek için harika mekan. Tavanı yüksek, mutfak açık. Mönüde mısır unuyla kızartılmış kremalı, domatesli yumuşak kabuklu yengeç gibi yerel lezzetler ağırlıkta. Tatlılardan fırınlanmış, üstünde akçaağaç şerbeti gezdirilmiş şeftali tavsiye ederiz. Yanında restoranın ürettiği dondurmayla servis ediliyor. İki kişi 350 TL.

36 saatte Baltimore / Maryland

21.00: Zekice kokteyller

W.C. Harlan, küçük fakat çekici bir pub. Remington’un iş merkezinden uzak, sakin bölgesinde. 2013’te açıldığında bölgenin en popüler barına dönüştü. Sahibi Lane Harlan birkaç sokak ötede Clavel adlı bir Meksika restoranı açtı. Baltimore’un gece eğlence mekanlarından uzakta olsa da W.C Harlan’a gitmenize değer.

 

36 saatte Barselona sahilleri / İspanya turu
36 saatte Barselona sahilleri / İspanya turu

 

Dönüştürülmüş mobilyalar, şamdanlar, antika objelerle ev sıcaklığı kazandırılan mekanın kokteyl mönüsünde yaratıcı karışımlar dikkat çekiyor. Mönüdekiler sık değişmekle birlikte konyak, Sibona Amaro, amontillado, Fernet Branca ve limon yağından yapılan Emily’s Fugue’ü her zaman bulmanız mümkün. Zengin amari listesindeki amaro flight (38 TL) geceyi noktalamak için bir başka seçenek.

36 saatte Baltimore / Maryland

Pazar 9.00: Oyuncaklarla kahvaltı

Baltimore Sanat Müzesi’nin yakınlarındaki The Paper Moon Diner, yerden tavana kadar eski oyuncaklarla dekore edilmiş. Oyuncak bebeklerle dolu Radio Flyer vagonları tavandaki kirişler arasında, yan yana kaynaklanmış. Pencereler ve masalar parlak, temel renklere boyanmış, duvarlara tuhaf minyatür robotlar, dart tahtaları dizilmiş. Yemek mönüsünde elmayla tütsülenmiş somon, siparişe özel yapılan çılbır, tütsülenmiş et yer alıyor. Dibi bir türlü gelmeyen türden kahveyi yudumlayın. İki kişi kahvaltı 30 dolar.

36 saatte Baltimore / Maryland

11.00: Haydi yürüyelim

Gwynns Falls rotası renkli bir şehir yürüyüşü için harika fırsat. Baltimore Ziyaretçi Merkezi’nden başlayan, kentin içinden, Federal Hill gibi tarihi semtlerden geçen rotaların toplam uzunluğu 23 kilometreyi buluyor. Diğer başlangıç noktaları Carroll Park golf sahası ve Leakin Parkı. Parkurdaki eski demiryolları, buğday değirmenleri, 19’uncu yüzyıl şatoları tarih meraklılarını memnun edecek. Dereler ve çağlayanlar arasında yürüyüş, bisiklet, kuşgözlemi olanakları ise doğaseverleri... 

36 saatte Baltimore / Maryland

13.00: Yerel biralar

Baltimore’un butik biracıları ülkenin en iyisine dönüşmek üzere. Pratt Street Ale House’da kalabalık Orioles oyunları sırasında küçük bahçeyi dolduruyor. Çoğunluk portakal rengi giyiniyor. Oliver Brewing Company’nin İngiliz siyah biraları, Amerikan biraları bar önündeki mücadeleye değecek kalitede. Kuzey yönde, 10 dakika yürüyüş mesafesindeki Alewife, bankadan dönüştürülmüş bir birahane.

36 saatte Baltimore / Maryland

Tüm ABD’den 40 farklı tür butik bira fıçıdan servis ediliyor. Eğer Utah’lı Epic Brewing’in Hopulent IPA’sına rastlarsanız fırsatı kaçırmayın, tadın. Narenciye aromalı ve ekstra krema kıvamında.

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