36 saatte Bali

Batılılar 1930’lardan günümüze, Bali’yi “Kayıp cennet” olarak niteledi. Yönetmen, eski ABD Başkanı Tedd’nin kuzeni André Roosevelt, anılarında “Batılı işgali”nden bahsedip bu gidişle adanın tahrip olacağını öngörmüştü. Turizm yıllar içinde Bali’nin geniş bataklıklarını yaşam alanlarına dönüştürdü, fakat “Tanrıların Adası” hâlâ eski romantik cazibesini koruyor. Önceki sezon 9 milyon turist adaya gitmişti, trafik katlanılmaz haldeydi. Size Bali’de özellikle yapılaşmanın daha az olduğu doğu bölümünü öneririz.
Cuma 16.00: Bali’li kültürü
Hindu kültürünü ticari olmayan, sansürsüz boyutuyla, ritüelleriyle tanımak isteyenlere Pasraman Vidya Giri’nin (P.V.G.) kapısı açık. Çocuklara Bali ve İngiliz sanatlarını öğreten eğitim kurumunu saat 16.00-18.00 arası ziyaret edebilir, eğlenceye katılabilirsiniz. Sakin, huzurlu Sideman köyünde, Bali’deki geçmiş yaşama tanık olacaksınız. Dilerseniz geleneksel dansları, enstrümanları öğrenebilir, tapınakta adak adayabilir, İngilizcelerini geliştirmek için çabalayan çocuklarla sohbet edebilirsiniz. Eğer çok sever, konaklamak isterseniz kahvaltının yanı sıra yoga, meditasyon, ayak masajı ücretsiz.
Muhteşem Ülkeler Bir Tık Uzaklığında…
19.00: Denizden tazeler
P.V.G’nin arkasındaki yokuşta size huzurlu, mütevazı bir restoran bekliyor: Rad-Ha Warung’da geleneksel Bali mutfağından seçmeler çok uygun fiyatlı, çok leziz. Körpe yeşillikli vejetaryen sandviçle (6.5 TL) ya da baharatlı domuz satay (7 TL) ile başlayın. Sonra muz yaprağında pişirilmiş tavuk, yani tum ayam (6 TL) ya da daha iyisi muz yaprağında terbiye edilmiş ızgara kırmızı levrek (8 TL) tadın.
Cumartesi 07.00: Yürüyelim arkadaşlar
Sıcağa yakalanmamak için erkenden kalkın, yürüyüş için rehber ayarlayın. Çoğunlukla Sideman civarından turistleri alıp, eski patikalardan tarihi hamamları, tarihi tatil köyünün kalıntılarını, ilkokulu, zamanın durduğu köyleri gösterip yine aynı noktaya getiriyorlar. Pirinç ve tahılların hangi koşullarda, ne büyük emekle yetiştirildiğini görecek, köylüleri takdir edeceksiniz.
|Tanrıların adası Bali
13.30: Kumsalda öğlen yemeği
Deniz kıyısında biraz soluklanmak için Amed’e gidin. Adanın kuzeydoğusundaki altı küçük balıkçı yerleşimi turizm gelişmeden önce adadaki yaşamı merak edenler için ideal… Kara kumlu Jemeluk Sahili’ndeki küçük otel-restoranlardan Blue Star’ın gölgeli masalarından birine oturun. Dünyanın başka hangi ülkesinde kumsalda taze deniz ürünleri ziyafetine 20 TL’den az ödersiniz ki… Rendelenmiş Hindistan cevizi, limon suyu ve Hindistan cevizi sütü sosuyla tatlandırılmış ızgara balık satay lilit’i özellikle tavsiye ederiz (15 TL).
13.00: Gemi enkazları
Bali’de deniz gözlüğüyle su altının güzelliklerini seyredebileceğiniz en güzel bölgelerden biri Amed. Rengarenk sualtı dünyasına Jemeluk, Lipah ya da diğer kumsallardan kolayca yüzebilirsiniz. Blue Star’dan günlüğü 16 TL’ye palet, deniz gözlüğü kiralayın, Jemeluk’tan denize girin. Kuzeybatı yönüne, Tulamben’e doğru yüzdüğünüzde 1942’de Japon uçaklarınca batırılan Amerikan kargo gemisi U.S.A.T. Liberty’nin kalıntılarına rastlayacaksınız.
Mercanlara karışan enkaz kıyıya 300 metre uzaklıkta ve popüler dalış noktalarından. Güney yönünde yarım saat yüzerseniz Baliku Dalış Merkezi yakınlarında 2. Dünya Savaşı’nda batırılmış Japon sahil güvenlik gemisinin enkazını göreceksiniz. Bu enkaz sahile daha da yakın (beyaz şamandrayı bulun).
15.30: Buradan aşağısı yokuş
Doğu Bali’nin arka sokaklarını görmek için yokuş aşağı bisiklet turundan iyi seçenek yok. East Bali Bike Tours ilgi ve performansa göre rotalar düzenliyor, otelden alıyor, tur sırasında araçtan yiyecek ve malzeme takviyesi yapıyor. En popüler rotalardan biri yaklaşık 800 metre irtifadaki Agung Dağı’nın doğu yönünden başlıyor. Bisikletçiler pirinç tarlalarının teraçalarını seyrederek bambu koruluklarından, çiftliklerin yanından geçip bakir Perasi Kumsalı’na iniyor.
|Endonezya'nın cennet adası: Bali
18.30: Endişeyi unutun
Denizde kum, Bali’de masaj salonu… Hizmet kalitesi değişmekle birlikte ucuz salonlarda bile sorun yok. Doğu Bali’de birkaç başarılı tesisten bahsedelim: Aquaterrace SPA’da 60 dakikalık geleneksel Bali masajı sadece 70 TL (13.00-16.00 arasında tek kişi fiyatına iki kişiye masaj yapılıyor). Vücudunuzun ovulmasından hoşlanmıyorsanız Lipah Sahili’ne inip balıkçı teknesi kiralayın (Fiyat seyir süresi ve pazarlık yeteneğinize göre değişmekle birlikte ortalama 50 TL.)
20.00: Mangonun ufalandığı yer
Blue Moon Villas Resort’taki Komang John’s Café, geleneksel Bali restoranlarından biraz daha kaliteli. Selang Sahili’ni kuşbakışı görüyor. Taze mahi-mahi, ton balığı, wahoo, kılıç balığı, ıstakoz ve karidesin lezzeti sıra dışı (30-120 TL). Vejetaryen kebaplar 25 TL. Blue Moon Bali ise öğütülmüş taze baharat karışımı acılar ve köriyle hazırlanıyor.
|Maymunların istila ettiği köy: Ubud / Bali
Taze Hindistan cevizi sütü içmek isteyen var mı? Çok taze sıkılmış meyve suyu, balık, tavuk ya da tofu (27-33 TL) leziz. Amang John’un mangolu dondurması harika. Ilık servis ediliyor, mangonun üstüne bir kaşık kaymaklı dondurma ekleniyor. Amed’de günü noktalamak için iyi bir fırsat.
|Bali'de mutluluk insanların yüzünden okunuyor
Pazar 9.00: Bali’nin altın çağı
Rengarenk yerel sanat örneklerini, adanın hüzünlü sömürge tarihini öğrenmek için Klungkung Sarayı’na (Puri Agung Semarapura) gidin. Sıcak ve kalabalık bastırmadan yola çıkmanızda yarar var. Saray 17’nci yüzyılda Klungkung Krallığı’nın merkezi olarak inşa edildi. Hollandalılar 18 Nisan 1908’de afyon ticaretini yasaklayınca çatışmanın odak noktasına dönüştü. Hollanda askerleri sarayı bastı, bir asker Raja’yı öldürdü, 6 karısı ve 200 müridi intihar etti, ateşe verilen yapı tahrip oldu. Dikkat çekici eserler 18’inci yüzyıldan kalma Kertha Gosa’nın tavanlarındaki çarpıcı cennet-cehennem tasfirleri ve el değmemiş iki yüzen sergi alanı.
13.30: Müziğin tınısı
Bali’de müthiş hediyelikler göreceksiniz. Fakat uygun fiyat için pazarlık yeteneğiniz olmalı. En kaliteli ürünleri, uygun fiyatları köylerde bulacaksınız. Her biri alanında uzman. Celuk mücevher alışverişi için, Mas ahşap oymalar, Batubulan taş oymalar, Blahbatuh ise evinize kargoyla gönderebileceğiniz yerel bambu mobilyalar açısından doğru adres. Legian’daki turistik hediyelik mağazalarındaki elişi ürünler çoğunlukla kalitesiz Çin malları. Eğer çok özel bir hediyelik arıyorsanız Balili usta Ian Aiman’a uğrayın. Özel elişi gitar, ukule, davulları gerçekten çok kaliteli.
13.00: Hedonistik veda
Seminyak semtindeki W Retreat & SPA’da dinlenip enerji toplayarak gezinizi noktalayın. Pazar brunc’ına katılıp sakin bir öğlen yaşayın. Starfish Bloo sipariş verin. Yanında sınırsız sashimi, dim sum, karides, ıstakoz, istiridye ile getirilecek, hepsinin mutlaka tadına bakın. Izgara etler ve daha fazlasını havuzun yanı başındaki okyanus manzaralı masaya kurulup deneyin. Yemekten sonra havuz başındaki WooBar’a gidip içkinizi alın, pirinç tarlaları gibi teraçalandırılmış havuzların ardındaki denizi seyrederek yudumlayın.
Nasıl gidilir?
Mayısın dördüncü haftasında İstanbul’dan Bali’ye bir aktarmalı uçuşlar Katar Havayolları’nda 1990 TL’den başlıyor.
Kaynak: Dave SEMİNARA / The New York Times / Çeviri: Serhan YEDİG