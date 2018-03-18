36 saatte Auckland

Cuma

15.00

Yeni sanat, eski konular



Giriş katındaki galeriler çağdaş Yeni Zelanda sanatına ayrılmış olsa da Auckland Sanat Galerisi (giriş 42 TL) ulusal hassasiyetleri ve yerli Maori kültürünün görsel sanatlar üzerindeki etkisini görmeniz için ideal yer. Özellikle Lonnie Hutchinson’ın kağıttan dantel benzeri panolarından oluşan, yerli kadınların istismarını yansıtan “Milk and Honey” başlıklı işleri harika. Üst katı gezerken tavandan sarkan patates benzeri rengarenk heykeller dikkatinizi çekecek. Bunlar Judy Darragh’ın işleri. Binanın yan bölmesindeki galeri Charles F. Goldie’nin 20.yy başında yaptığı tablolara ayrılmış. Goldie, dövmeli Maori’leri eserlerinde sevgiyle yansıtmış.









17.00

K Road’da gezinti



Karangahape Road, yerel ismiyle K Road alternatif kültürün mekanı. Kentin en eski mezarlığının yakınındaki caddeye plakçılar, ucuzcu butikler, elişi ürün satan mağazalar, barlar, restoranlar sıralanmış. Eskicilerin bulunduğu St. Kevins Arcade’de çocuk kitaplarında uzmanlaşmış sahaf Green Dolphin, antikacılar ve giysilerinde geçmişin modasından esinlenen Rita Sue Clothing’deki heyecan verici kelepirler sizi bekliyor.

19.30

Yenilebilir peyzajlar



Şef Ed Verner ve şarap mönüsünü hazırlayan eşi Laura 2016’da Pasture adlı mucitliklerle dolu restoranı açmadan önce bir yıl boyunca doğada gezip aromatik bitki topladı. Mürver çiçeğinden vermutla likör yaptılar, ladin yaprakları kuruttular, rezeneyi sirkeye bastılar, camembert peyniri aroması elde edecek şekilde tereyağını dinlendirdiler. Şimdi bu malzemelerden her akşam en fazla 20 kişiye altı tabaklık tadım mönüsü hazırlıyorlar. Yanında özel tereyağını ekşi maya ekmekle sunuyorlar (450- 500 TL). Şef Verner şöminesini yemekte aktif olarak kullanıyor. Pırasaları yakıyor, ayvadan ördeğe her şeyi tütsülüyor. Mönüler Yeni Zelanda’nın özelikle sebze zenginliğine odaklanmış. İçecekler de yemekler kadar sürprizli, örneğin okside edilmiş gül ile karşılaşırsanız şaşırmayın (alkollü 240, alkolsüz 210 TL).









Cumartesi

7.30

Kenti adımlayın



Yeni Zelanda, dokuz uzun mesafe parkur içeren yürüyüş rotalarıyla tanınıyor. Great Walks adlı rotalar sahilden dağlara kadar farklı coğrafyalarda. Auckland’daki “Sahilden Sahile Yürüyüş Yolu” yaklaşık 15 kilometrelik şehir içi parkuru. Waitemata Limanı’ndan başlayıp merkez boyunca güneye ilerleyip parklardan da geçtikten sonra Manukau Limanı’nda sona eriyor. Volkanik topografyayı gözlemleyebileceğiniz bir bölümü seçip yürüyüşe çıkın. Örneğin kent halkının doğasını çok sevdiği Auckland Domain ile Eden Dağı arasındaki bölümü deneyebilirsiniz. Dağ sözcüğü sizi korkutmasın hepi topu 195 metre. Parkurdaki diğer zirve One Tree Hill gibi panoramik manzarası harika.



10.30

Yerel zenginlikler



Jeolojiden politikaya Yeni Zelanda’nın öyküsünü yansıtan Auckland Savaş Müzesi ismi nedeniyle geri planda kalan önemli bir koleksiyona sahip: Maori yerlilerinin sanat ve elişleri... Galerileri, giriş ve yerleşimin yenilenmesini amaçlayan 20 yıllık proje bir yandan devam etse de bin parçadan oluşan “toanga” adlı Maori eserleri görülebiliyor. Bu koleksiyonda hepsi ahşaptan oyulmuş gerçek boyutlu yapılar, savaşçı kanoları, olta iğneleri yer alıyor. Müzeye erken giderseniz, saat 11.00’deki Maori dans ve müzik gösterisi için bilet alabilirsiniz. Bu gösteri vitrinlerde sergilenen kültüre yaşam katıyor (Giriş ve gösteri 135)

13.00

Kaptanlar eğitimde



Tahminlere göre kentte yaşayan her dört kişiden biri tekne sahibi. Görünüme bakılırsa 4/4’ü yelken meraklısı. Amerikan Kupası’nda Kiwi ekibinin Amerikalıları geride bırakıp şampiyonluğu almasından sonra Auckand’da yelkene merak iyice artmış. Tur firması Explore Group bu coşkuya katılmak, kaptanlık dersi almak isteyenlere 24 metrelik yelkenliyle Waitemata Limanı’nda iki saatlik ders organize ediyor (530 TL). Yeni Zelanda yatçılık ulusal takımının antrenman yaptığı 2003 yapımı yat da tur firmasının filosunda.

15.30

Yerel alışveriş

6 hektarlık yeni gelişim bölgesi Britomart, liman ile C.B.D olarak anılan iş merkezini bir araya getiriyor. C.B.D’nin yeni binaları, tarihi yapıları hızla ünlü firmalarla, markalarla doluyor. Sokak modasına zarafet katan Karen Walker gibi yerel, giysilerinde bohem çizgileri frapan dokunuşlarla renklendiren Trelise Cooper gibi yenilikçi, Kathryn Wilson gibi kadın ayakkabılarına eklediği detaylarla etkileyici sonuçlar elde eden cesur firmaların hepsi burada. Erkekler de kadınlar kadar şanslı. Zambesi Store erkek ve kadın modasına radikal çizgiler getiriyor. World, rengarenk, avangart görünümünü butik güzellik ürünleriyle destekliyor.







18.00

Britomart tadımı



Btitomart semtinde sokakları dolduran şık kafeler dinlenmek için en uygun mekan. Yeni açılan Amano’nun işletmecilik ilkesi “çiftikten masaya” ve “burundan kuyruğa”. Kolonları açıkta bırakan derme çatma sıvayla kaplı binası geçmişte depoydu. Taze makarna çeken, tavuk fırınlayan şefleri izleyebileceğiniz açık mutfağı tiyatro sahnesi gibi. Mönünün yıldızları Yeni Zelanda ürünleriyle hazırlanan Kipara istiridyesi (tanesi 12 TL), ızgara kuzu pirzola (98 TL). Caddenin biraz ilerisindeki Ortolana daha kısıtlı, fakat aynı derecede lezzetli seçenekler sunuyor: Çiğ balık (58 TL), istiridyeli makarna (55 TL). Ayrıca serayı andıran salondan ya da verandadan çevreyi seyredebilirsiniz.

19.30

Perde açılıyor

Viaduct Limanı üstünden yaya köprüsüyle ulaşılan batı rıhtım bölgesindeki Wynyard semtine uzaktan bakıldığında köstebek yuvasını andırabilir. İnşaat furyasına karşın ülkenin önde gelen topluluklarından Auckland Theater Company, merkezini 2016’da buraya taşıdı. 672 kişilik ASB Waterfront Theater’ın geniş kafesinde kentin sanatseverleriyle tanışabilir, Roger Hall ve Briar Grace-Smith gibi başarılı Yeni Zelandalı yazarların komedi ya da dram türündeki oyunlarını izleyebilirsiniz.



22.00

Yudum turu



Damağınızı tatlandırmak, gecenin sonunda bir kadeh yuvarlamak isterseniz Wynyard’dan C.B.D semtine yürüyerek kolayca ulaşabilirsiniz. Wynyard’da eski bir sahil kulübesini andıran North Park Restaurant and Bar, beyaz ve normal çikolatalı brownie’siyle meşhur (40 TL). Viaduct Limanı’nında yürürken Soul Bar and Bistro’da boş yer bulursanız kaçırmayın. Zencefilli krem brülesi (45 TL) fıçıda dinlendirilmiş negroni (50 TL) ile harika. Gecenin cilası Jefferson’da: Kulübün mönüsünde tüm dünyadan 600 çeşit viski bulunuyor.









Pazar

9.00

Kahvaltı kulübü



Kahve çılgını Yeni Zelanda’nın yol üstündeki petrol istasyonlarında bile barista ile karşılaşabilirsiniz. Auckland’ın sanki her köşesinde bir espresso barı var. Fakat kafein ve kahvaltı deyince şehrin ortalarındaki Ponsonby semtine yürümeye değer. Orphans Kitchen 40 kişilik bir restoran. Mönüsünde baharatlı yer fıstığı ezmesi, kızarmış ekmek üstünde havuç kimchi (24 TL) ekşi maya ekmek, çılbır ve hamsi (49 TL) gibi sıradışı lezzetler yer alıyor. Fıstık ezmesini severseniz, bir sokak ötedeki Ponsonby Central pazarından alabilirsiniz. Manavların ağırlıklı olduğu pazarda çok sayıda restoran bulunuyor.



11.00

Ada zamanı



Auckland yorucu bir şehir sayılmaz, fakat biraz daha sükunet arıyorsanız vapura atlayıp Waiheke Adası’na gidin. 90 kilometrekarelik adanın istiridyeli kumsalları, bağlarla kaplı tepeleri, sempatik sanat galerileri görülmeye değer. Auckland merkezindeki limandan kalkan Fullers’ın vapurları 40 dakikada adaya ulaşıyor (gidiş-dönüş 110 TL, adada günlük otobüs biletiyle 140 TL). En yeni şaraphanelerden Batch Winery müşterilerini vapurdan otobüsle karşılıyor. Şampanyasını, yumuşacık pinot gris’ini tattıktan sonra (tadım 43 TL) butik dolu Oneroa kentine gidin. Yerel yemekleri denizcilik temalı butik otel Oyster Inn’in ikinci katında, balkonu deniz manzaralı restoranda tadın.

Nasıl gidilir



Nisan başında İstanbul’dan Auckland’a bir aktarmalı uçuşlarda gidiş-dönüş fiyat Katar Havayolları’nda 5 bin 725, Emirates’te 6 bin 392 TL’den başlıyor.