36 saatte Atina

Cuma

16.00 / Yeni Agora

Renzo Piano tasarımı Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi, hem ulusal kütüphane hem de operaya ev sahipliği yapıyor. Zarif bahçesi genç zeytin ağaçlarıyla süslenmiş. 10.00’da başlayan rehberli İngilizce mimari tura yetişemezseniz ücretsiz tai chi sınıfına katılp bahçenin tadını çıkarabilirsiniz. Operanın vişne rengi koltuklarına kurulup güneş enerjisi paneli olarak da kullanılan çatının altından panoramik Atina ve deniz manzarasını seyredebilirsiniz.



18.00 / Aile sırları

Kültür merkezi yakınındaki Syggrou-Fix metro istasyonundan ücretsiz otobüse atlayıp Koukaki’ye gidin. Bir zamanların sakin kaldırımları artık turunç ağaçları, kafe ve restoranlarla renklendi. Semtin mütevazı geçmişini tanımak için derin bir nefes alıp Taki’nin Fırını’na uğrayın. 1962’de açılan fırının susamlı simitlerini, peynirli böreklerini, kiloyla satılan çöreklerini tadın. Dar avlunun karşısındaki Drupes Drips’te Papadopulos ailesinin gençleri gastronomi alanındaki şöhretlerini başka bir boyuta taşıyor. Şarap barında buzlu bir fincan espresso ile dinçleşip (10 TL) geceye devam edebilirsiniz.









21.30 / Lezzet cenneti

Koukaki çevresinde son yıllarda çok şatafatlı mekânlar açılsa da semt sakinleri Fabrica tou Euphrosinos’tan vazgeçmiyor. Masaları kaldırıma yayılan restoranda bir öğün, Yunanistan’da gastronomi turuna eşdeğer. Bol baharatlı kabak salatasından (48 TL) çömlekte fırınlanmış ahtapota (110 TL) her yemekte geleneğin ve kalitenin izlerini görmek mümkün.

Cumartesi



08.00 / Atina’daki Kiklat

Güne kent merkezinde, beyaz badanalı evlerin birbiri üzerinde yükseldiği Anafiotika semtinde yürüyüşle başlayın. Bu kübik kulübelerden oluşan orman, 19. yy’da Kiklat Adaları’ndan, özellikle de Anafi’den göçenler tarafından kuruldu. Evlerin balkonlarından seramik saksılara yerleştirilmiş rengârenk sakız sardunyaları sarkıyor, sokaklarda bakımlı ve mutlu kediler dolaşıyor.



09.00 / Kentin yüksekleri

Turistik mekânlardan uzak duran gezginler bile Akropolis’i görmeden şehirden ayrıldığına üzülecektir. Kenti taçlandıran bu yapı restorasyonu, kataloglama çalışması hiç bitmeyen Parthenon Tapınağı gibi bölümlerden oluşuyor. Batı medeniyetinin simgesi kabul edilen Akropolis’in bütününü merak ediyorsanız aşağıya, Akropolis Müzesi’ne yürüyün. (Akropolis’e giriş 120 TL, müze 30 TL).









12.00 / Atina’nın yüreği

Varvakeios Merkez Pazarı’na gidin. Rengârenk meyve-sebze tezgâhlarındaki satıcılardan her biri, sesini duyurmak için diğerlerinden daha çok bağırıyor. Epirus gibi esnaf lokantalarında kasap tezgâhından ızgaraya atılan etler pişiriliyor, sakatat çorbaları ve diğer lezzetler sunuluyor. Neoklasik üsluptaki binada hizmet veren şarküteri Karamanlidika’da uzo kadehinin yanında getirilen et tabağı (95 TL) ve tütsülenmiş balık tabağı (33 TL) ağzına kadar dolu. Hediyelik yiyecek alacaksanız asırlık Ariana Olives’e uğrayın.



15.00 / Altın, gümüş, bronz

Ulusal Arkeoloji Müzesi’ni gezerken Neolitik Çağ kalıntılarından Antik Ege uygarlıklarının değer biçilemeyen objelerine 9 bin yıllık bir yolculuğa çıkacaksınız (giriş 60 TL). Agamemnon’un altın maskesinden Artemis’in bronz anıtına müzenin çağları aşan zenginliği sanatın ölümsüzlüğünün kanıtı.



18.00 / Çatıyı yükseltmek

Kent merkezindeki çatı barlarının çoğu Akropolis ve Likavittos manzaralı. Önceki yıl açılan Anglais, masalsı aydınlatmasıyla özel bir mekân. A For Athens ise popüler Monostiraki Meydanı’nda. Mönüsündeki içecekler mitolojik isimler taşıyor.









20.00 / Mezeler, dakolar

Girit restoranı Aster, tadımlık mezelerle dolu tabakları, yıllanmış mutfak malzemeleri, formika masalarıyla bohem ve popüler bir mekân. Zencefille terbiye edilmiş somon yanında mercimek salatasıyla (33 TL) yağda kızartılmış köfteler yoğurt sosuyla (30 TL) servis ediliyor.



22.00 / Bohemian Rhapsody

Cumartesi gecenizi Psyrri’de noktalayabilirsiniz. Geçmişin endüstri bölgesinde şimdi malzeme satan büyük mağazalar, tasarım atölyeleri ve alternatif mekânlar iç içe. Iroon Meydanı’ndan çevreye açılan ağaçlı sokaklarda pek çok bar, kulüp yer alıyor ve eğlence sabaha kadar sürüyor.









Pazar



08. 00 / Harikalar diyarında

Egzantrik ürünlere sadece pazar günleri Avissynias Meydanı’nda rastlayabilirsiniz. Turistler için en cazip yönü ise farklı kesimlerden Atinalıları bir arada görme imkânı...



12.00 / Ada zamanı

Yunanistan’ın tüm önemli adalarına giden vapurlar, deniz otobüsleri Pire Limanı’ndan kalkar. Hydra’ya 1.5-2 saatte gidebilirsiniz (170 TL). 2 bin nüfuslu ada, tepelerindeki manastırlar, merkezindeki sevimli kasabasıyla görülmeye değer.









Nasıl gidilir?

Bu aralar İstanbul’dan Atina’ya gidiş-dönüş biletler Pegasus’ta 600 TL, THY’de 800 TL’den başlıyor. Kamil Koç’un her akşam otobüs seferleri var.