36 saatte Anchorage

Cuma

14.00

Eskimonun öyküsü



Cam kutuyu andıran, beyaz cepheli Anchorage Müzesi (giriş 53 TL) etnografyadan arkeolojiye her konuda koleksiyona sahip. Alaska yerlilerinin balıkçı salları, ottan örülmüş çorapları dahil pek çok şaşırtıcı elişi obje sergileniyor. Fotoğrafçı Brian Adams’ın 3 Eylül’e kadar sürecek “Ben Eskimo’yum” başlıklı fotoğraf sergisi çok daha etkileyici. Kuzeydeki halkın öyküsünü anlatıyor. 15.7 bin metrekarelik sergi alanının 2500 metrekare daha genişletilmesi müzeyi daha da iddialı hale getirecek. Müzedeki hediyelik mağazasının yanı sıra Alaska Yerlileri Tıp Merkezi’nın mağazasında zanaatkarlar kendi elişlerini satıyor.







19.30

South’da yukarıya, kuzeye

South’un mönüsünde mezelerden (14-63 TL) butter burger’e (49 TL) pek çok seçenek var. Fırında yerel patatesle sunulan somon tava sizi hayal kırıklığına uğratmayacak (102 TL). Yemek öncesinde yudumlayabileceğiniz Barselona usulü cin tonikte baharat ve ahududu kullanılıyor (50 TL). Amalfi Sahili isimli cin tonik kokteylinde kişniş, limon, yaban mersini, biber ve portakal kabuğu kullanılıyor. Rezervasyon yaptırmakta yarar var.









22.30

Manzaralı kadehler

Kaptan Cook Oteli’nin 20’nci katındaki Crow’s Nest ne yeni ne de ücra bir köşede. Yine de Anchorage’liler ziyaretçilerini buraya götürme alışkanlığını yeni kazanmış. Servis mükemmel, deniz ve dağ manzarası da. Restoranın merkezinde, zeminden bir metre kadar yükseltilen barda yemekten sonra Sazerac yudumlayarak manzara seyretmeyi sürdürebilirsiniz. Akşam yemeği için rezervasyon önerilir.



Cumartesi

8.00

Depoyu dolduralım



Spenard semtine gidip Kaladi Brothers Coffee’den mis kokulu bir fincan cappuccino alın. Sonra birkaç dükkan aşağıdaki Middle Way Café’ye uğrayın. Semt halkının buluşma noktası bu kafe. Vegan ve glutensiz sandviçlerinde mevsimlik yerel malzemeler kullanılıyor (vegan Reuben sandviçi 42 TL). Mönüde her damağa uygun bir lezzet var. Kızarmış ekmek üstünde avakado sosuyla sunulan geyik sosisi tadılmaya değer (39 TL).



10.00

Haydi tepelere

Kent doğuda sırtını Chugach Dağları’na yaslamış. Buradaki yürüyüş rotalarında çok dik ve müthiş manzaralı Bird Ridge, eğlenceli O’Malley Zirvesi gibi noktalar var. Büyüleyici manzarada hızlı bir yürüyüş yapmak isterseniz, kalabalıktan sıkılmazsanız Flattop Dağı’na gidin. Zirve için 60 metrelik tırmanış gerekiyor. Fakat panoromik şehir manzarası, Denali ve dağları, Turnagain Arm’ın sularını seyretmek için zirveye tırmanmasanız da olur. Bodur çalılardan toplayacağınız leziz yabanmersinleri de bu yürüyüşün armağanı olacak. Yaban hayvanlarından çekiniyorsanız, rehber isterseniz Ascending Path’a başvurabilirsiniz.







13.00

Fırından taşan mutluluk



“İlk gelene kurabiye veriyoruz,” diyor Fire Island Rustik Fırını’ndaki tezgahtar kız. Bir yandan da harika çikolatalı kurabiyeden ikram ediyor. Portakal kabuklu, kaburga etli sandviçi (40 TL) ya da üzümlü turtayı (16 TL) tatmadan burayı seveceksiniz. Bu yıl James Beard Vakfı’nın sıradışı fırıncı yarışmasında şef Carlyle Watt yarı finale kadar yükseldi. Tam buğdaylı kruvasan (12 TL), ekşi mayalı ekmekler yeteneğinin kanıtı. Bay Watt ise “Aslında buraya müşteri çeken çikolatalı kurabiye ve mini çöreklerimiz” diyor.





14.00

Kıyıda turlamak



Dışarıda Anchorage parlıyor. Sadece 2 saat için bile kendinizi Tony Knowles Kıyı Patikası’na atmanızda yarar var. 17 kilometrelik yürüyüş parkuru Cook Körfezi ve Knik Koyu kıyısından geçiyor. Kent merkezindeki Pablo’s Bicycle Rentals’dan saati 35 TL’ye bisiklet kiralayıp birkaç sokak öteden başlayan işaretlenmiş parkurdan Kincaid Parkı’na kadar uzanın. Ağaçların gölgesinde dinlenin. Parkın içindeki bisiklet parkurunun uzunluğu bile 23 kilometreyi buluyor. Çoğunluğu düz parkur eğrelti otlarıyla kaplı, geyiklerin otladığı çayırlara açılıyor. Ben tura çıktığımda yavrularıyla otlayan siyah anne ayıya rastladım. Pedal çevirirken yanıbaşınızda gelgitle beslenen geniş bir alan ve burnunuzda mis gibi akağaç kokusu olacak.







16.30

Dondurma lütfen



Anchorage nadiren sıcak olur. Ağustosta ortalama en yüksek sıcaklık 17 derece. Dondurma için bu da yeter. Wild Scoops’ta Elissa Brown’ın leziz çeşitleri için sıraya girin. Merak etmeyin hızlı ilerliyor. Çeşitler Talkeetna’dan yabanmersini, Alaska akçaağaç şurubu gibi yerel tatlar. Bir top Alaska çamı filizi (14 TL, tarçın ve yıldız anasonlu çıtır külahta) dondurması zihninizi güzelim ormanların bahar atmosferine sıçratacak.



18.00

Şen Denizkızı



The Bubbly Mermaid (Şen Denizkızı) Brooklyn ya da Seattle’da karşınıza çıkabilecek mekanlardan. Yenilikle hoşluğu buluşturuyor. Küçük salonun ortasında balıkçı teknesin burun kısmıyla yapılmış bir bar yer alıyor. Küpeştesinde duran mavi gözlü deniz kızının önünde bir düzine şampanya sıralanmış. Seçip, bir kadeh isteyin (40-105 TL). Duvardaki üç düzine sıcak ve soğuk istiridye alternatifinden seçiminizi yapın. St. Jacques (şitake mantarlı, peynirli ve beşamel soslu kum istiridyesi) ılık servis ediliyor. Hipster ise (kara lahana, acı biber sosu ve Pabst Blue Ribbon birası) soğuk. Barda farklı bölgelerden istiridyeler isteyene sade servis ediliyor. Yanında sunulan muhabbet çiçekleri çok lezzetli fakat yemeyin. Her türlü eğlenceli seçenek duvardaki mönüde yazılı. Unutmayın istiridye lezizse bikinili olması gerekmez.







20.30

AVM sürprizi



Cep telefonunuzdan şehirdeki en iyi deniz ürünleri restoranlarını aradığınızda şaşıracaksınız. Google Maps sizi havaalanı yakınındaki bir AVM’ye yönlendirecek. Anchorage’da enlemesine yayılan çok sayıda AVM göreceksiniz, çok azında sizi şaşırtacak ürünler var. Fakat bu AVM’de durum farklı. Kincaid Grill paranızın hakkını veriyor. Canlı kalkan 150 TL. Risotto yatağında yarım düzine Kodiak Adası istiridyesi (105 TL) ağzınıza layık. Mönüde kadehle servis edilen iki düzine şarap bulunuyor. Sadece akşam açık. Rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir.



Pazar

9.00

Şehir dışına marş marş



Şehirdekilerin meşhur sözlerinden biri de “Alaska, Anchorage’ın 30 dakika dışıdır.” Bir fincan kahve içip otomobile atlayın. Turnagain Körfezi ve sahil köyü Girdwood’dan geçen Alaska Scenic Byway’den güney doğuya doğru gidin. Kışın kayak yapılan bir tepenin eteğinde, İsviçre şalelerine benzeyen Jack Sprat’ın sloganı “Yağlı, yağsız dünya mutfağı.” Yani brunch mönüsü çok zengin.



11.00

Dürbüne ne hacet



ABD’nin en güzel körfezlerinden Turnagain’de 17 kilometre daha ileri gidip en uç noktasına geldiğinizde mutlaka görülmesi gereken bir başka manzara çıkacak karşınıza. Alaska Doğal Hayatı Koruma Merkezi’nin (giriş 54 TL) 80 hektarlık arazisinde doğaya dönemeyecek derecede yaralanmış hayvanlar korunuyor. Orman yangınında yaralanmış vaşaktan, kahverengi ayıya, Minsk sığırına ne ararsanız var. Sivil toplum örgütü bu hayvanları geniş, bağımsız, açık alanlarda besliyor. Rezervasyonla tur ve bakım sırasında gözlem imkanı sunan gezilerden yararlanabilirsiniz.



Nasıl gidilir



Ağustosun dördüncü haftasında AirFrance’ın İstanbul’dan iki aktarmalı Anchorage uçuşları gidiş-dönüş 3 bin 600 TL’den başlıyor.