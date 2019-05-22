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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahat Haberleri32 yıldır ormanda yaşıyorlar! "Burada çok temiz hava var, sabit bir yerimiz yok"
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32 yıldır ormanda yaşıyorlar! "Burada çok temiz hava var, sabit bir yerimiz yok"
Seyahat
İHA
22.05.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

32 yıldır ormanda yaşıyorlar! "Burada çok temiz hava var, sabit bir yerimiz yok"

Bursa’da yaşayan çoban çift ormanları evleri olarak kullanıp 32 yıldır dağlarda yaşıyor.

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Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Gedikler köyünde dünyaya gelen Hüseyin ve Nihal Taşkın çifti hayatlarını birleştirdikten sonra ormanda yaşamaya karar verdi. Geçimlerini çobanlık yaparak sağlayan çift sahip oldukları keçi sürüsüyle birlikte ormanların içinde kulübede çobanlık yaparak hayat sürüyor.

32 yıldır ormanda yaşıyorlar Burada çok temiz hava var, sabit bir yerimiz yok


3 ayda bir bulundukları merayı değiştiren çift gittikleri yere hemen kulübe yaparak teknolojiden ve insanlardan uzak bir hayat sürüyor. Taşkın çifti, keçilerini her gün sağıp sütlerini 10 kilometre uzaklıktaki köylerine eşekle götürüp sütçüye satıyor. Bu sütlerden ise doğal peynir elde ediliyor. Hüseyin Taşkın, eşine olan aşkını dağlarda türküler söyleyerek dile getiriyor. Bunca zorlu yaşam mücadelesine rağmen yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmeyen çift, mutlu bir hayat sürdüklerini belirtiyor.

32 yıldır ormanda yaşıyorlar Burada çok temiz hava var, sabit bir yerimiz yok


32 yıldır dağlarda ormanların içinde hayvan güderek kulübede yaşadığını ifade eden Hüseyin Taşkın, "İnsanlardan uzak dağlarda çobanlık yaparak yaşamak daha çok hoşuma gidiyor. Burada çok temiz hava var, dağlarda ormanların içinde sabit bir yerim yok. 3 ay bir yerde 2 ay başka yerde sürümü ve kulübemi gezdiriyorum.

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Tası tarağı toplayıp şehir hayatını terk etti Huzuru ormanda buldu...
Tası tarağı toplayıp şehir hayatını terk etti! Huzuru ormanda buldu...


12 ay boyunca sürekli ormanda yaşıyorum. Yaptığım iş meşakkatli ama ekmek davası için buna katlanmak zorundayım. Benim keçi sürüm var, hayvanlarımın sütünü eşimle birlikte sağıp eşekle köye götürüp sütçüye satıyorum. Hayvanlarımın bazılarını da kurbanlık olarak satıyorum. Burada daha yeni güneş enerjisi paneli aldım, onunla elektrik ihtiyacımı karşılıyorum" dedi.

32 yıldır ormanda yaşıyorlar Burada çok temiz hava var, sabit bir yerimiz yok


Eşiyle birlikte ormanda uzun yıllardır yaşam sürdüğünü belirten Nihal Taşkın, "Burada beraber zor bir hayat sürüyoruz. Her gün sürünün sütünü sağıyorum. Burada yaşamak zor, ama işimiz bu. Eşim hasta olduğunda sürüyü ben güdüyorum" şeklinde konuştu.


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