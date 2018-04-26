30 ülkeden 150 sokak sanatçısı ile değişen tarihi Tunus kasabası
Tunus'un Cerbe Adası'nda bulunan Er-Riadh kasabası 30 ülkeden 150 sokak sanatçısının katılımıyla bambaşka bir dünya haline geldi. Yeni hali ile turistlerinde ilgisini çeken Kalaba’daki çizimler görenleri şaşırtıyor…
1-ROA, Belçika
2-Dan23, Fransa
3-Pantonio, Portekiz
4-BTOY, İspanya
5-M-city, Polonya
6-Phlegm, İngiltere
7-DOME, Almanya
8-Pantonio, Portekiz
9-Malakkai, İspanya
10-Know Hope (ABD) ve Orticanoodles (İtalya)
11-Saner, Meksika
12-Swoon, ABD
13-Malakkai, İspanya
14-Twoone, Japonya
15-Bom.K, Fransa
16-Deyaa, Suudi Arabistan
17-Add Fuel, Portekiz
18-Claudio Ethos, Brezilya
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