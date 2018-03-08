30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya!
Avrupa’dan Amerika’ya ve Uzak Doğu’ya kadar tüm kıtaların akın ettiği, dünyanın hayran olduğu Kapadokya’da peribacalarını görmek ve tüm güzellikleri keşfetmek isteyenler için 29,90 TL’den başlayan seçenekleri yakala.co’dan listeledik.
Romantik kalpler, maceraseverler ve keşifçiler için mükemmel bir tatil rotası olan Kapadokya’da balon turunun yanı sıra atv turu, diziler turu, at turu, bölge turu, Ihlara turu gibi birçok alternatifle tatil keyfi yaşama ayrıcalığı var. Bu aktivitelere binlerce yıllık kayalardan oyma büyüleyici otellerde konaklama deneyimi de eklenince Kapadokya, unutulmaz bir rüyaya dönüşüyor.
Yaşadığım şehirden Kapadokya’ya hangi turlar var?
İstanbul’dan hareketli 1 gece 2 günlük Kapadokya turunda gidiş – dönüş uçak biletleri, 5 yıldızlı otelde yarım pansiyon konaklama ve transferler dâhil.
İzmir’den Cumartesi gidişli, Pazar dönüşlü gidiş – dönüş uçak biletleri, otel konaklaması, kültür turu ve transferler dâhil bu tur da hafta sonunu benzersiz kılıyor.
Kapadokya turları için 399 TL’den başlayan tüm indirimli seçenekleri, buraya tıklayarak görebilirsiniz.
Kendim Gitsem Nerede Konaklarım?
Yeraltı şehrinin küçük bir parçası olan, on bin yıllık geçmişine dokunulmadan, günümüz şartlarına uygun konfor anlayışıyla odalarının tasarlandığı Jerveni Cave Butik Hotel, bölgenin en ilgi çekici otelleri arasında.
Avanos’ta merkezi konumda ve lüks konforda konaklamak isteyenler için Suhan Cappadocia Hotel & SPA, kapılarını açıyor. Kızılırmak nehri kenarında yer alan yeni bir geçmişe sahip otel, bölgenin yüksek kapasiteli oteli olma özelliğini taşıyor.
Ürgüp’e bağlı Ayvalı köyünde Gomeda vadisinin devamında, yeşillikler içerisindeki bir dere kenarında kurulu “Öykü Evi”nin her odası, farklı renk konseptine sahip… Ayrıca derenin şırıltısı ve sabah bülbüllerinin serenadı, terasta köy kahvaltısını taçlandırıyor.
Kapadokya bölgesinin merkezinde yer alan Turkish Cave House, Ortahisar beldesinde bulunmakta olup, Kapadokya’nın kayadan oyma odalarında bambaşka bir otel deneyimi yaşatıyor.
Eski bir Rum evi olan, 2015 yılı itibarıyla restore edilen Helios Cave Hotel de bölgenin en gözdeleri arasında yer alıyor. Otel, balayı için gelen konuklarına ücretsiz olarak oda süslemesi ve ikramları ile ayrıcalıklar sunuyor.
Kapadokya otelleri için 59,90 TL’den tüm indirimli seçenekleri, buraya tıklayarak görebilirsiniz.
Ne Gibi Aktivitelerde Bulunabilirim?
Kapadokya deyince akla gelen ilk 2 şey, peribacaları ve balon turu olsa gerek. Evlenme teklifi gibi farklı konseptlerin de sunulduğu Balon turları, Kapadokya’yı kuşbaşı seyretmenin ayrıcalığını yaşatıyor.
Balon turunun yanı sıra atv turu, diziler turu, at turu, bölge turu, Ihlara turu, araç kiralayıp bölgeyi keşfetme gibi birçok alternatifle Kapadokya, unutulmaz bir rüya…
Kapadokya aktiviteleri için 29,90 TL’den tüm indirimli seçenekleri, buraya tıklayarak görebilirsiniz.
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