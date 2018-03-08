 30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hafta Sonu Rotaları 30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya!
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Hürriyet Haber
08.03.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya!

Avrupa’dan Amerika’ya ve Uzak Doğu’ya kadar tüm kıtaların akın ettiği, dünyanın hayran olduğu Kapadokya’da peribacalarını görmek ve tüm güzellikleri keşfetmek isteyenler için 29,90 TL’den başlayan seçenekleri yakala.co’dan listeledik.

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Romantik kalpler, maceraseverler ve keşifçiler için mükemmel bir tatil rotası olan Kapadokya’da balon turunun yanı sıra atv turu, diziler turu, at turu, bölge turu, Ihlara turu gibi birçok alternatifle tatil keyfi yaşama ayrıcalığı var. Bu aktivitelere binlerce yıllık kayalardan oyma büyüleyici otellerde konaklama deneyimi de eklenince Kapadokya, unutulmaz bir rüyaya dönüşüyor.

30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya

Yaşadığım şehirden Kapadokya’ya hangi turlar var?

İstanbul’dan hareketli 1 gece 2 günlük Kapadokya turunda gidiş – dönüş uçak biletleri, 5 yıldızlı otelde yarım pansiyon konaklama ve transferler dâhil.

İzmir’den Cumartesi gidişli, Pazar dönüşlü gidiş – dönüş uçak biletleri, otel konaklaması, kültür turu ve transferler dâhil bu tur da hafta sonunu benzersiz kılıyor.

Kapadokya turları için 399 TL’den başlayan tüm indirimli seçenekleri, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

 30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya

Kendim Gitsem Nerede Konaklarım?

Yeraltı şehrinin küçük bir parçası olan, on bin yıllık geçmişine dokunulmadan, günümüz şartlarına uygun konfor anlayışıyla odalarının tasarlandığı Jerveni Cave Butik Hotel, bölgenin en ilgi çekici otelleri arasında.

30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya

Avanos’ta merkezi konumda ve lüks konforda konaklamak isteyenler için Suhan Cappadocia Hotel & SPA, kapılarını açıyor. Kızılırmak nehri kenarında yer alan yeni bir geçmişe sahip otel, bölgenin yüksek kapasiteli oteli olma özelliğini taşıyor.

Ürgüp’e bağlı Ayvalı köyünde Gomeda vadisinin devamında, yeşillikler içerisindeki bir dere kenarında kurulu “Öykü Evi”nin her odası, farklı renk konseptine sahip… Ayrıca derenin şırıltısı ve sabah bülbüllerinin serenadı, terasta köy kahvaltısını taçlandırıyor.

30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya

Kapadokya bölgesinin merkezinde yer alan Turkish Cave House, Ortahisar beldesinde bulunmakta olup, Kapadokya’nın kayadan oyma odalarında bambaşka bir otel deneyimi yaşatıyor.

Eski bir Rum evi olan, 2015 yılı itibarıyla restore edilen Helios Cave Hotel de bölgenin en gözdeleri arasında yer alıyor. Otel, balayı için gelen konuklarına ücretsiz olarak oda süslemesi ve ikramları ile ayrıcalıklar sunuyor.

Kapadokya otelleri için 59,90 TL’den tüm indirimli seçenekleri, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya

Ne Gibi Aktivitelerde Bulunabilirim?

Kapadokya deyince akla gelen ilk 2 şey, peribacaları ve balon turu olsa gerek. Evlenme teklifi gibi farklı konseptlerin de sunulduğu Balon turları, Kapadokya’yı kuşbaşı seyretmenin ayrıcalığını yaşatıyor.

30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya

Balon turunun yanı sıra atv turu, diziler turu, at turu, bölge turu, Ihlara turu, araç kiralayıp bölgeyi keşfetme gibi birçok alternatifle Kapadokya, unutulmaz bir rüya…

Kapadokya aktiviteleri için 29,90 TL’den tüm indirimli seçenekleri, buraya tıklayarak görebilirsiniz. 

30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya
30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya
30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya
30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya
30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya

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