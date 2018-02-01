3 yıl önce keşfedildi, 300 bin kişi ziyaret etti
Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli ilçesinde 3 yıl önce keşfedilen ve Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, her yıl binlerce tatilci ve turisti ağırlıyor.
Tabiat parkı ve Mavi Göl, 1800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile de dikkat çekiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip Mavi Göl’de özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, ziyaretçileri adeta kendisine hayran bırakıyor.
3 gölden oluşan, halk arasında ‘Sodalı Göl’ diye de adlandırılan Mavi Göl’ün suyu, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengini alan gölü, 3 yılda 300 bin dolayında kişi de ziyaret etti.
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