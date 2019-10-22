3 bin yÄ±llÄ±k 'Asur mÃ¼hrÃ¼' kazÄ±larda ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡Ä±nar ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±ndaki Zerzevan Kalesi'nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ±larda, Asur dÃ¶nemine ait 3 bin yÄ±llÄ±k mÃ¼hÃ¼r ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ä°lÃ§eye 13 kilometre uzaktaki DemirÃ¶lÃ§ek Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda bulunan, Roma Ä°mparatorluÄŸu dÃ¶neminde "askeri yerleÅŸim" olarak kullanÄ±lan Zerzevan Kalesi'nde, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde baÅŸlatÄ±lan kazÄ±lar 5 yÄ±ldÄ±r devam ediyor. KazÄ±, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu, Valilik, DiyarbakÄ±r MÃ¼zesi, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ã‡Ä±nar KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi, Dicle Ãœniversitesi, KaracadaÄŸ KalkÄ±nma AjansÄ± ve Safir Tuz'un desteÄŸiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Toplam 60 dÃ¶nÃ¼mde 12-15 metre yÃ¼ksekliÄŸinde ve bin 200 metre uzunluÄŸunda sur kalÄ±ntÄ±sÄ±, 21 metre yÃ¼ksekliÄŸinde gÃ¶zetleme ve savunma kulesi, kilise, yÃ¶netim binasÄ±, konutlar, tahÄ±l ve silah depolarÄ±, yer altÄ± ibadethanesi, sÄ±ÄŸÄ±naklar, kaya mezarlarÄ±, su kanallarÄ± ile 54 su sarnÄ±cÄ± bulunan kale, tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutuyor.

Bu yÄ±l sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda, Roma dÃ¶nemine ait bin 700 yÄ±llÄ±k ve Mithras dinine ait yer altÄ± tapÄ±naÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki bÃ¶lgede, 4 metre derinlikte, Asur dÃ¶nemine ait olduÄŸu tespit edilen 3 bin yÄ±llÄ±k mÃ¼hÃ¼r bulundu. Zerzevan Kalesi KazÄ± Heyeti BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. AytaÃ§ CoÅŸkun, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, buradaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bÃ¶lgenin tarihinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi. Kalenin aynÄ± zamanda Ã¶nemli bir turizm destinasyonu olduÄŸunu belirten CoÅŸkun, geÃ§en yÄ±l kaleyi 352 bin kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸini, bu senenin 9 ayÄ±nda sayÄ±nÄ±n 340 bin olduÄŸunu dile getirdi. CoÅŸkun, yÄ±l sonuna kadar ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n 500 bin, gelecek sene ise 1 milyona ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedeflediklerini bildirdi.

Zerzevan Kalesi'nin bin 800 yÄ±llÄ±k bir askeri yerleÅŸim olarak bilindiÄŸini anlatan CoÅŸkun, "Bundan Ã¶ncesi yoktu. Ancak bu yÄ±l yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda Ã§ok Ã¶nemli buluntu grubuna rastladÄ±k. Bunlardan en Ã¶nemlisi, 3 bin yÄ±llÄ±k Asur mÃ¼hrÃ¼ bulduk. Kale Roma dÃ¶nemine ait ancak Asur dÃ¶nemine ait bulgularÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± Zerzevan Kalesi'nin tarihini bin 200 yÄ±l geriye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Hem bÃ¶lgenin hem de DiyarbakÄ±r'Ä±n tarihini deÄŸiÅŸtirdi." diye konuÅŸtu.

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"Kutsal bir anlamÄ± var"

CoÅŸkun, mÃ¼hrÃ¼n, Ã¼zerindeki figÃ¼rlerden dolayÄ± baÅŸka bir Ã¶rneÄŸinin olamayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "MÃ¼hrÃ¼n kil bir baskÄ±sÄ± var. MÃ¼hÃ¼r kloritten yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Ãœzerinde tanrÄ± figÃ¼rÃ¼ var. TanrÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda bir hayat aÄŸacÄ± bulunuyor. TanrÄ±nÄ±n arkasÄ±nda ise bir kuÅŸ var. MÃ¼hrÃ¼n Ã¼zerindeki tanrÄ± figÃ¼rÃ¼, elindeki kozalak ve kovadaki kutsal suyla hayat aÄŸacÄ±na can veriyor. Ãœst kÄ±smÄ±nda ise gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± var. GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n olmasÄ± ve tanrÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne kadar uzanmasÄ±nÄ±n kutsal bir anlamÄ± var. Bu nedenle bu mÃ¼hÃ¼r Ã¶nemli." MÃ¼hrÃ¼n iÃ§inde ip geÃ§ecek bir delik olmasÄ±nÄ±n, kullanan kiÅŸinin bunu boynuna astÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirten CoÅŸkun, o dÃ¶nemde mektup, tablet, belge ve eÅŸya gÃ¶nderilirken kilin onun Ã¼stÃ¼ne bastÄ±rÄ±larak mÃ¼hÃ¼rlendiÄŸini ifade etti.

CoÅŸkun, mÃ¼hre iliÅŸkin ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: "MÃ¼hÃ¼rlenen eÅŸya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerde aÃ§Ä±lmÄ±yor ve kimin tarafÄ±ndan gÃ¶nderildiÄŸi belli oluyor. Aitlik belirtmesi ve kiÅŸiye Ã¶zel olmasÄ±ndan dolayÄ±, bunu kullananÄ±n Ã§ok Ã¶zel bir kiÅŸi olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Belki Asur dÃ¶neminde de burada bir kale yerleÅŸimi vardÄ±r. Belki de buranÄ±n en Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi ve generali Asur dÃ¶neminde bu mÃ¼hrÃ¼ kullanÄ±yordu. MÃ¼hÃ¼rle beraber birÃ§ok bronz eser de ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Asur dÃ¶neminin Zerzevan Kalesi'nde olduÄŸunu bu eserler gÃ¶stermiÅŸ oldu. ArtÄ±k Zerzevan'da 3 bin yÄ±llÄ±k Asur yerleÅŸiminin olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz.

Zerzevan Kalesi

Askeri yerleÅŸim antik yol gÃ¼zergahÄ±nda, 124 metre yÃ¼kseklikte kayalÄ±k tepede bulunan Zerzevan Kalesi, Amida ile Dara arasÄ±nda stratejik bir noktada yer alÄ±yor. YerleÅŸim konumu itibarÄ±yla bÃ¼tÃ¼n vadiye hakim, antik ticaret yolu Ã¼zerinde, geniÅŸ bir alanÄ± kontrol altÄ±nda tutan, Roma sÄ±nÄ±r garnizonu olan kale, RomalÄ±lar ve Sasaniler arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelelere sahne oldu. Roma'daki ismi "Samachi" olan yerleÅŸimin ilk inÅŸa edildiÄŸi dÃ¶nem hakkÄ±nda, devam eden kazÄ±larla kesin bilgilere ulaÅŸÄ±lacak. YerleÅŸimin surlarÄ± ve yapÄ±larÄ± Anastasios I (MS 491-518) ve Justinianos I (MS 527-565) dÃ¶nemlerinde onarÄ±larak bazÄ±larÄ± ise yeniden inÅŸa edilerek mevcut haline getirildi.

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