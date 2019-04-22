23 Nisan’a özel çocuklara yönelik bahar aktiviteleri

1- Lunaparka gidin

Söz konusu çocukları mutlu etmek olunca, onlara sizinle yapacakları pek çok aktivite mutluluk verecektir; ancak lunaparkların mutlulukla ilişkisini de es geçmek olmaz. Çarpışan arabalar, hız trenleri ve daha nice eğlence araçlarıyla donatılmış olan lunaparklarda onlarla birlikte siz de kendi çocukluğunuza dönebilirsiniz. Bunun için son dönemlerin en popüler eğlence merkezlerini tercih edebileceğiniz gibi, daha nostaljik lunaparkları da ziyaret edebilirsiniz. Hatta oradayken çocuklarınıza pamuk şeker ve dondurma gibi yiyeceklerle minik jestler yapmayı da ihmal etmeyin.

2- Balık tutun

Pek çok ailede babaların keyifle yaptığı aktivitelerden biridir balık tutmak. Çocuğunuzla birlikte balık tutmaksa çok farklı bir mutluluk verir. Oldukça durağan bir aktivite olması onunla bol bol sohbet etmenize, işin incelikleri hakkında bilgi vermenize ve ona yeni bir şeyler öğretmenize olanak sunar. Böylece siz de günün sonunda çocuğunuzla aranızdaki bağın daha da güçlendiğine tanık olursunuz. Hatta belki çocuğunuz bu aktiviteden o kadar keyif alır ki artık balık tutmak sizin bir ritüeliniz haline bile gelebilir.

3- Doğa yürüyüşü yapın

Özellikte şehirde yaşayan çocuklar artık doğal ortamdan oldukça uzak bir yaşam sürüyor. Bu durum da, ağaç türlerinden ormanda yaşayan canlılara kadar birçok bilgiyi yalnızca kitaplardan okudukları kadar bilmelerine sebep oluyor. Burada ailelere düşen görev, çocuklarını daha fazla doğal ortamlara götürmek oluyor. Doğa yürüyüşüyse hem çocukların doğayla tanışmasına olanak sunuyor, hem de sizin onlarla keyifli bir gün geçirmenize vesile oluyor. Siz de çocukların bayramı olan 23 Nisan’da, onlarla şöyle uzun bir doğa yürüyüşüne çıkabilir, birlikte keyifli saatler geçirebilirsiniz.

4- Oyuncak Müzesi’ni gezin

Oyuncakların çocuklar için ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki ya oynamaktan bu kadar keyif aldıkları bu nesnelerin bir de hikâyeleri olduğunu bilmek onları heyecanlandırmaz mı? Eğlendirirken bilgilendiren oyuncak müzeleri bu nedenle çocuklar için ilginç bir deneyim yaşatıyor. Hatta yalnızca onlar değil, siz ebeveynler de tarihe yakından tanıklık etmiş olacaksınız. Eğer İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi şehirlerde yaşıyorsanız, bu yıl 23 Nisan’da keyifli bir oyuncak müzesi ziyareti planlayabilirsiniz.

5- Bisiklete binin

Bahar aylarının hiç şüphesiz en keyifli aktivitelerinden biridir bisiklete binmek. Sahilde sokakta ya da bahçede nerede olduğunuzun hiçbir önemi yoktur bisiklet sürmeniz için. Bunu çocuğunuzla yapmanızsa çok özeldir. Eğer çocuğunuz bisiklet sürmeyi biliyorsa birlikte sınır tanımadan asılırsınız pedallara. Bilmiyorsa da unutmayın, ona bunu öğretmek, yanında olduğunuzu hissettirmek için harika bir zamandır. Böylece bu yıl 23 Nisan’ı onlar için unutulmaz kılabilirsiniz.

6- Kurabiye pişirin

Havanın kötü olduğunu ya da dışarı çıkamayacak kadar yorgun olduğunuzu varsayarsak, bu durumda size tavsiyemiz çocuğunuzla evde kaliteli zaman geçirmeniz olacaktır. Unutmayın çocuğunuzun her gün yapılan aktivitelerden farklı bir şeyi yapıyor olması ve üstelik bunu sizinle birlikte yapması tahmin ettiğinizden çok daha değerli olacaktır. Bu durumda onunla evde yapabileceğiniz aktiviteleri düşünün. Mesela birlikte kurabiye, kek yapabilir ya da dilerseniz onların hayal gücünü geliştirecek farklı aktiviteler bulabilir

7- Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret edin

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nı böyle bir günde ziyaret etmek çocuğunuz için oldukça anlamlı olur. Ziyaretiniz esnasında tıpkı bir rehber gibi ona saray hakkında bildiğiniz her şeyi aktarırsanız, hem yaşamı boyunca unutmayacağı bilgiler almasını sağlayabilir hem de tarihe olan merakını arttırabilirsiniz. Böylece çocuğunuz okul kitaplarında okuduğu saray hakkında daha fazla bilgi sahibi olur, Atatürk sevgisini öğrenir ve içinde bir araştırma isteği uyanır.

Kaynak: neredekal.com