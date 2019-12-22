2020’ye ağız tadıyla girin

Son bir yılda gitmediyseniz

Kapadokya

Her mevsimi başka güzel olsa da Kapadokya’nın kışına tutkun ayrı bir kitle olduğu muhakkak... Bu güzelim diyarda çoğu turistlere yönelik restoranlar hiçbir zaman gerçek tatbilirleri kesmedi. Bölgedeki hareketlilik son bir yıldır umut vaat ediyor. Yılbaşı günü hafif ve iyi bir yemek için İstanbul’da da şubeleri bulunan Kızılırmak kıyısındaki ‘Sur Balık’ı (0384 511 66 95) deneyin. Akdeniz’den 5-6 saat önce çıkıp tabağınıza gelen kaliteli balıklar, başarılı mutfak şefinin elinde tam usulünce hazırlanıyor. Özellikle az pişmiş ızgara lagos tavsiyemdir. Akşam yemeği için bölgenin en tazelerinden Uçhisar’daki ‘Reserved’ (0384 219 25 23) denenebilir. Restoranın mutfağında Four Seasons Sultanahmet’ten transfer Nevzat Onay var. Balkabağı salatası, pastırmalı mücver, tereyağlı ciğer, çıtır patlıcan böreği, ördek konfi mönünün yıldızlarından birkaçı. Ayrıca şef Çiğdem Seferoğlu’nun danışmanlığını yaptığı Millstone Restoran’ın da (0384 219 22 88) iddialı bir başlangıç yaptığını söyleyelim.









Az bilinen tatların peşinde

Antakya

Ilık bir yılbaşı peşinde olanları her köşesi lezzet garantili Antakya’ya alalım. “Bu kadar yeter” ya da “Doydum” gibi kelimelerin hükümsüz olduğu şehirde, bu kez az bilinen lezzetlerin peşine düşmeye ne dersiniz? Mesela tabelası bile olmayan bir esnaf lokantası olan Ali Mürdün’ün (Fevzi Çakmak, Hastane Cd. No:49, 31070 Antakya) yeri gibi… Buraya sadece bilen yerliler gidiyor. 14.00 itibarıyla tüm yemekler tükeniyor. Ekşi aşı çorbası, öcce, aşur, oruk gibi her gün farklı ev yemekleri sunuluyor. Bekir Usta’nın da (Çarşı Karakolu arkası, Uzunçarşı Caddesi) tabelası yok. Tavuk etlerini sonradan bolca üzerine koyup, tereyağında çevirdikleri sarmısak ve acıbiberi dökerek servis ettikleri tavuk çorbasının benzerini başka yerde içmedim. Ve günün finali için en özel adres, Museum Hotel (0384 219 22 20). Dünyanın en eski ve özel mozaikleri arasında yılı karşılamak kulağa çok cazip gelmiyor mu? Humus, cevizli biber, mütebbel, tarator, yaban mantarlı hindi, terin ve aşurla servis ettikleri dana incik tandırdan oluşan güzel bir de mönü hazırlamışlar geceye özel.

Güzel olduğu kadar da lezzetli

Urla

Urla’nın gastronomik anlamdaki önlenemez yükselişi sürüyor. Şehrin, Ege’deki güçlü gastronomi turizmi potansiyelini parlattığı muhakkak... Acıbadem kurabiyeleri ve karadutlu dondurmasıyla İrmik Hanım Patisserie (0232 754 30 11) gün içi herhangi bir saatte uğramak için ideal. Beğendik Abi Restoran ( 0232 342 77 09)

artık Urla’nın emektarlarından. Handan Hanım halen mutfağın başında ve mevsimin getirdikleriyle Ege’nin ev yemeklerini hazırlamaya devam ediyor. ‘Hiç Lokanta ve Zeytinyağı Tadım Atölyesi’ (0232 754 30 99) uzunca vakit geçirebileceğiniz yerlerden. Ve Od Urla (0532 696 39 30)… Yıllardır tanıdığımız ve yemeğini her tattığımızda “Kendi yerini ne zaman açacaksın” diye bıkıp usanmadan sorduğumuz Osman Sezener, Od Urla ile aile mesleği olan lokantacılığı bir üst seviyeye taşıdı. Zeytin ağaçları arasından geçerek ulaşacağınız mekân, yere kadar inen cam duvarları, yüksek tavanı ve etrafı mermerle çevrelenmiş devasa açık mutfağıyla ilk görüşte kalbinizi çalacak. Şevketibostanlı kuzu, manda peynirli ahtapot, köz biber sorbe yılbaşı mönüsünden birkaç yemek.









Ağzınızı tatlandırmaya sabahtan başlayın

Antalya

Kitle turizminin neredeyse sıfıra indiği, hoyrat kalabalığın elini ayağını çektiği kış ayları, gerçek Antalya’yı tanımak ve yaşamak için belki de en doğru zaman. Lezzetli bir Antalya sabahına başlamanın en garanti yolu Tevfik Usta’nın (0242 241 58 13) incecik, çıtır çıtır el açması serpme börekleri. Şişçi Ramazan (0242 228 81 00) ve Volkan’da (0536 500 02 88) köfte, Korkuteli usulü ve yüzde 100 çepiç etiyle yapılıyor. Yanında limon ve tahinle soslanan fasulye piyazı klasik ziyafet. Mevlana’nın (0242 321 40 47) simitli paça çorbasıysa ister sabaha karşı ilaç niyetine, ister kahvaltıda enerji yerine, derdinize derman olacak. Antalya’dan Denizli’ye uzanan dağ hattında görülen yanıksı lezzetteki süt ürünleri Yörük kültüründen kalma bir miras. Dibi tutturulan sütle hazırlanan dondurma bunlardan biri. Yanıksı dondurmayı Akdeniz Pastanesi (0242 312 47 19) veya Zamora’da (0242 322 36 32) deneyebilirsiniz. Yıllardır Kaleiçi klasiği haline gelen Seraser (0242 2476015) ise hem mönüsü hem de tropik bahçesiyle şehrin açık ara en şık mekânı ve yılbaşı gecesi için de iyi bir alternatif.







