2020 yılında sizi bekleyen seyahatler neler? Burçlarınız söylüyor…  

Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi Enuygun.com; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının gökyüzündeki hareketine göre uygun olan seyahat rotalarını ünlü astrolog Şenay Devi’ye sordu. İşte tüm burçlar için yeni yılda seyahat rehberiniz…









Koç Burcu: Hayatlarında değişiklikler yaşayacaklar, bugüne kadar yapmadıkları seyahatleri yapabilirler. 2020’de şansları artıyor, iş ve eğitim hayatlarında yolculuklar olabilir ve beklenmedik seyahatlere çıkabilirler.

Boğa Burcu: Boğaların psişik algılara merakının artacağı bir yıl olabilir. Bu anlamda pek çok tapınağı ziyaret edebilirler. Hindistan, Çin gibi ülkelere yolculuklar olabilir. Türkiye’de Göbeklitepe ve yeni keşfedilecek yerlere yapılacak yolculuklar öne çıkacak gibi duruyor.

İkizler Burcu: Kariyer hayatlarında büyümelerle dolu bir döngüye girecekler. Yerleşim değişikliği, ülke değişikliği gibi konular yaşayabilirler. Özellikle yılın ikinci yarısında doğayla bütünleşecekleri, kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir döneme girecekler. Meslek hayatlarında yapacakları değişimlerle birlikte organik tarımla haşır neşir olabilecekleri yolculuklara çıkabilirler.

Yengeç Burcu: Sağlıkla ilgili problemlere yılın ilk üç ayında dikkat etmeliler. Bağışıklık sistemleri onları zorlayabilir. Jüpiter’in karşıt burçları Oğlak'ta ilerlemesi nedeniyle istemeseler de bir takım mecburi seyahatler yapmak zorunda kalabilirler. Yurt dışıyla ilgili önemli bağlantılar, unuttukları gelişmeler hem iş hem de eşle ilgili konularda etkili olacak. Avrupa’nın güneyine seyahat etme imkânı bulabilirler.

Aslan Burcu: Aslanlar için çok şanslı etkiler söz konusu. Özellikle yıl sonuna doğru, Ağustos ve Eylül aylarında Özbekistan ve Türki Cumhuriyetler ile ilgili gezilere katılabilirler. Hem tarihi açıdan hem de ticari açıdan daha önce ilgi duymadıkları alanlarla ilgili iş birlikleri gerçekleştirebilirler.

Başak Burcu: Başaklar bu sene özellikle Kanada, Amerika, İngiltere, İtalya gibi ülkelere yolculuk yapmayı düşünüyorlarsa sürpriz fırsatlarla karşılaşabilirler.

Terazi Burcu: Yaz dönemine kadar seyahatlerle ilgili konularda aksaklıklar yaşayabilirler. Terazi burcunun son döneminde doğanlar yolculuklarda bir takım aksaklıklar yaşayabilirler. Bu yüzden çok dikkatli olsunlar. Tren yolculukları ile ülke içerisinde küçük gezileri deneyimleyebilirler.

Akrep Burcu: 11 Mayıs - 29 Eylül tarihleri arasında manevi yolculuklar gerçekleştirebilirler. Ülkemizde dini yerleri ziyaret ederek manevi anlamda arınacakları gibi dünyada evrensel olarak kabul gören mabetlere gidebilir ve manevi açıdan onları doyuma ulaştıracak gezilere katılabilirler. Satürn, bu burçların 3. evinde etkili olacağı için özel hayatlarında daha istikrarlı ve güçlü enerjiler söz konusu fakat iş ilişkilerinde dikkatli olmalılar. 30 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında kesin karar vermekten uzak durumları önemli. Eksiklerini pişirecekleri, karmalarının yansımasıyla şekillenebilecekleri bir yıl karşılıyor onları.

Yay Burcu: Yıl boyunca çok fazla gezebilecekleri, yeni ve farklı yerler görebilecekleri, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde istediklerini gerçekleştirebilecekleri bir yıldalar. İyi değerlendirsinler, çünkü hem iş hem de özel hayatında bu seyahatler onlara, başarı ve aşk getirebilir.

Oğlak Burcu: Oğlaklar, bu yıl iş ve eğitim hayatlarında çok disiplinli ve başarılı olabilecekleri enerjilerle karşı karşıyalar. Özellikle yurt içi ve yurt dış uluslararası yolculular, gemi yolculukları ve sürpriz ziyaretler yaşayabilirler. Kış boyunca iş ve eğitim hayatları için yaptıkları yolculukların mükâfatını, yaz aylarındaki seyahatlerde görecekler. Bavulu elinde burçların ilk sırasında Oğlaklar var.

Kova Burcu: Kovalar özellikle üçüncü aydan itibaren kasım ayına kadar sürpriz seyahatler yapabilir, maceracı ruhlarını geliştirebilecekleri gezilere katılabilirler. Özellikle tabiatla ilgili seyahatler olabilir, dağcılık, kamp gibi etkinlikler olabilir, ruhsal anlamda detoks yapabilecekleri her türlü seyahat onlar adına önem taşıyor.

Balık Burcu: Balıklar yılın ikinci yarısından itibaren mecburiyetten dolayı seyahate çıkabilirler. Özellikle Türkiye’de düşündükleri ama yapamadıkları tatil imkânları yaz aylarından itibaren onları mutlu edebilir. Küçük geziler, ülkemizin güneyine yapacakları seyahatler, onların ruhlarına iyi gelecek ve karar alma mekanizmalarını harekete geçirecek.