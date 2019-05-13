2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı! Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı! Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…
GeriSeyahat 2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı! Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı! Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…
Seyahat
DHA
13.05.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı! Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2019 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye'de 463 plaj, 22 marina ve 15 yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. 2019'da Antalya 202 mavi bayrakla birinciliği bırakmadı. Antalya'yı, 102 plajla Muğla, 49 plajla İzmir ve 30 plajla Aydın izledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye'de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda dünyada 49 ülkede uygulanıyor. Merkezi Danimarka Kopenhag'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, 2019 yılında Mavi Bayrak Programı'nı uygulayan ülkelerin ülke sıralamasını bildirirken ödüle hak kazanan plaj ve marina sayılarını 22 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…

Buna göre Türkiye, plaj sayısıyla yine dünya üçüncüsü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer alıyor. Türkiye'nin arkasından dördüncü sırada Fransa ve ardından beşinci sırada İtalya yer alıyor. 2019 sıralamasında Türkiye genelinde Antalya, 202 mavi bayrakla birinciliği bırakmadı. Antalya'yı 102 plajla Muğla, 49 plajla İzmir ve 30 plajla Aydın takip etti. Balıkesir’se bu yıl 22 plajla dördüncü sırada yer aldı.

2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…

Ege plajlarında Mavi Bayraklar dalgalanacak

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından bir yıl süreyle plaj ve marinalara verilen mavi bayraklar, bu yıl da Ege sahillerinde dalgalanacak. Aydın'da 2018 yılında 30 olan mavi bayraklı plaj sayısı, bu yıl da değişmedi. Kuşadası'nda 20, Didim'de 10 plajda mavi bayrak dalgalanacak.

2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…

D-Marin Didim’le Kuşadası'ndaki Setur Marina da 2019 yılı için mavi bayrak ödülüne hak kazanan marinalar listesinde yer aldı. D-Marin Didim'de bağlı bulunan bir yat da mavi bayrak aldı.

Muğla ikinci sırada yer alıyor

Muğla, 2019'da ikinci sırada yer aldı. Bodrum'da 60, Marmaris'te 16, Fethiye'de dokuz, Datça'da sekiz, Ortaca'da beş, Milas'ta üç ve Ula'da bir plaj olmak üzere 102 plaja mavi bayrak verildi. Bodrum'da üç, Marmaris ve Fethiye'deyse iki marina da bayrak dalgalandırmaya hak kazandı. Bodrum'da bir yat da mavi bayrak aldı.

2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…

İzmir'de 2018'de 52 olan mavi bayraklı plaj sayısı bu yıl 49'a düştü. Çeşme'de 12, Menderes'te dokuz, Seferihisar'da sekiz, Dikili, Foça ve Selçuk'ta beşer, Karaburun'da üç ve Urla ile Aliağa'da birer plajda mavi bayrak dalgalanacak.

Balıkesir'deyse Ayvalık'ta yedi, Burhaniye, Edremit ile Erdek'te dörder ve Gömeç'te üç olmak üzere 18 plaja mavi bayrak verildi. Ayvalık Setur Marina mavi bayrak almaya hak kazanırken, üç yat da mavi bayrağa layık görüldü. Çanakkale'de Ayvacık'ta beş, Merkez'de dört, Biga, Ezine, Gelibolu ve Gökçeada'da birer olmak üzere 13 plaja da mavi bayrak verildi.

2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…

"Vakıf olarak çaba gösteriyoruz"

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Rıza Epikmen, vakıf olarak Türkiye'nin turizmde kalkınması ve uluslararası standartlara kavuşması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Türkiye'nin turizmde kalkınması ve uluslararası standartlara kavuşması için vakfımız çaba göstermektedir. Dünya Turizm sektörü artık mavi bayraklı tesisleri tercih ediyor. Mavi Bayrak, tatil programı yapanların ve tur operatörlerinin aradığı, dünya çapında halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen eko-etikettir.

2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…

Bu özelliğiyle ülkemizin turizm sektöründe ve uluslararası turizm pazarında ayrı bir yeri vardır. Bayrak sayısının çok olması, aynı zamanda plajlarımızın mikrobiyolojik açıdan temiz ve çevre yönetimi yönünden duyarlı olduğunun bir belgesidir. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak kıyılarımızda dalgalanan mavi bayraklarımızla 2019 yılında iyi bir sezon geçirilmesini dileriz." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı! Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…

Sivas'ın Hobbit Evleri'ne Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talep

Ege ile Akdeniz’in arasında bir cennet! Deniz sezonu açıldı, şimdi tam zamanı...

Instagram’ın yeni fenomeni: Arapapıştı Kanyonu