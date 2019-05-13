2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı! Türkiye’nin sırası sizi çok şaşırtacak…
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2019 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye'de 463 plaj, 22 marina ve 15 yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. 2019'da Antalya 202 mavi bayrakla birinciliği bırakmadı. Antalya'yı, 102 plajla Muğla, 49 plajla İzmir ve 30 plajla Aydın izledi.
Türkiye'de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda dünyada 49 ülkede uygulanıyor. Merkezi Danimarka Kopenhag'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, 2019 yılında Mavi Bayrak Programı'nı uygulayan ülkelerin ülke sıralamasını bildirirken ödüle hak kazanan plaj ve marina sayılarını 22 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.
Buna göre Türkiye, plaj sayısıyla yine dünya üçüncüsü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer alıyor. Türkiye'nin arkasından dördüncü sırada Fransa ve ardından beşinci sırada İtalya yer alıyor. 2019 sıralamasında Türkiye genelinde Antalya, 202 mavi bayrakla birinciliği bırakmadı. Antalya'yı 102 plajla Muğla, 49 plajla İzmir ve 30 plajla Aydın takip etti. Balıkesir’se bu yıl 22 plajla dördüncü sırada yer aldı.
Ege plajlarında Mavi Bayraklar dalgalanacak
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından bir yıl süreyle plaj ve marinalara verilen mavi bayraklar, bu yıl da Ege sahillerinde dalgalanacak. Aydın'da 2018 yılında 30 olan mavi bayraklı plaj sayısı, bu yıl da değişmedi. Kuşadası'nda 20, Didim'de 10 plajda mavi bayrak dalgalanacak.
D-Marin Didim’le Kuşadası'ndaki Setur Marina da 2019 yılı için mavi bayrak ödülüne hak kazanan marinalar listesinde yer aldı. D-Marin Didim'de bağlı bulunan bir yat da mavi bayrak aldı.
Muğla ikinci sırada yer alıyor
Muğla, 2019'da ikinci sırada yer aldı. Bodrum'da 60, Marmaris'te 16, Fethiye'de dokuz, Datça'da sekiz, Ortaca'da beş, Milas'ta üç ve Ula'da bir plaj olmak üzere 102 plaja mavi bayrak verildi. Bodrum'da üç, Marmaris ve Fethiye'deyse iki marina da bayrak dalgalandırmaya hak kazandı. Bodrum'da bir yat da mavi bayrak aldı.
İzmir'de 2018'de 52 olan mavi bayraklı plaj sayısı bu yıl 49'a düştü. Çeşme'de 12, Menderes'te dokuz, Seferihisar'da sekiz, Dikili, Foça ve Selçuk'ta beşer, Karaburun'da üç ve Urla ile Aliağa'da birer plajda mavi bayrak dalgalanacak.
Balıkesir'deyse Ayvalık'ta yedi, Burhaniye, Edremit ile Erdek'te dörder ve Gömeç'te üç olmak üzere 18 plaja mavi bayrak verildi. Ayvalık Setur Marina mavi bayrak almaya hak kazanırken, üç yat da mavi bayrağa layık görüldü. Çanakkale'de Ayvacık'ta beş, Merkez'de dört, Biga, Ezine, Gelibolu ve Gökçeada'da birer olmak üzere 13 plaja da mavi bayrak verildi.
"Vakıf olarak çaba gösteriyoruz"
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Rıza Epikmen, vakıf olarak Türkiye'nin turizmde kalkınması ve uluslararası standartlara kavuşması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Türkiye'nin turizmde kalkınması ve uluslararası standartlara kavuşması için vakfımız çaba göstermektedir. Dünya Turizm sektörü artık mavi bayraklı tesisleri tercih ediyor. Mavi Bayrak, tatil programı yapanların ve tur operatörlerinin aradığı, dünya çapında halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen eko-etikettir.
Bu özelliğiyle ülkemizin turizm sektöründe ve uluslararası turizm pazarında ayrı bir yeri vardır. Bayrak sayısının çok olması, aynı zamanda plajlarımızın mikrobiyolojik açıdan temiz ve çevre yönetimi yönünden duyarlı olduğunun bir belgesidir. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak kıyılarımızda dalgalanan mavi bayraklarımızla 2019 yılında iyi bir sezon geçirilmesini dileriz." dedi.
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