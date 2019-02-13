2019 Türkiye'nin turizm yılı olacak
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Avrupa ülkelerindeki turistlerin yeniden Türkiye'ye yöneldiğini söyledi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı turistleri ülkeye çekmek için destinasyon sayısını artırıp, sezonu uzatmak gerektiğini söyledi.
Turizm sektörü olarak 2018'de rekor kırdıklarını belirten Bağlıkaya, "Fakat değişik segmentteki yolcular, biraz daha geç geliyor. Bunlar kruvaziyer, kongre turizmi gibi segmentler. Bunlar biraz daha nazlı yolcular. Harcama kapasitesi yüksek, ekonomik durumlarının biraz daha iyi olduğu turistlerin tercihleri bunlar. Dolayısıyla onlar biraz daha geç geliyor. Kruvaziyerle ilgili bir de özel durum var. Bunlar yaklaşık 4 sene önce planlanıyor. 2016'da gerçekten aksilik yaşadı sektör. Ben 2019'da yavaş yavaş, Türkiye'nin kruvaziyer limanlarına talebin artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"AVRUPALI TURİSTLER YENİDEN TÜRKİYE DEDİ"
Bu yıl da turizmde rekor hedeflediklerini vurgulayan Bağlıkaya, 40 milyar dolar ve 50 milyon turist hedefiyle sezona başlayacaklarını aktardı. Gelecek sezon için de değerlendirmelerde bulunan Bağlıkaya, "2018'de Avrupa pazarı 2015'in gerisinde kapattı. Her ne kadar rekor kırsak da bunlar Avrupa dışından gelen turistlerle oldu. 2019'da Avrupa'nın da geri geldiğini görüyoruz, ön rezervasyonlardan. 2019 daha parlak bir yıl olacak." dedi.
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