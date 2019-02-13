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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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2019 Türkiye'nin turizm yılı olacak
Seyahat
Anadolu Ajansı
13.02.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

2019 Türkiye'nin turizm yılı olacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Avrupa ülkelerindeki turistlerin yeniden Türkiye'ye yöneldiğini söyledi.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı turistleri ülkeye çekmek için destinasyon sayısını artırıp, sezonu uzatmak gerektiğini söyledi. 

2019 Türkiyenin turizm yılı olacak



Turizm sektörü olarak 2018'de rekor kırdıklarını belirten Bağlıkaya, "Fakat değişik segmentteki yolcular, biraz daha geç geliyor. Bunlar kruvaziyer, kongre turizmi gibi segmentler. Bunlar biraz daha nazlı yolcular. Harcama kapasitesi yüksek, ekonomik durumlarının biraz daha iyi olduğu turistlerin tercihleri bunlar. Dolayısıyla onlar biraz daha geç geliyor. Kruvaziyerle ilgili bir de özel durum var. Bunlar yaklaşık 4 sene önce planlanıyor. 2016'da gerçekten aksilik yaşadı sektör. Ben 2019'da yavaş yavaş, Türkiye'nin kruvaziyer limanlarına talebin artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

2019 Türkiyenin turizm yılı olacak



"AVRUPALI TURİSTLER YENİDEN TÜRKİYE DEDİ"

Bu yıl da turizmde rekor hedeflediklerini vurgulayan Bağlıkaya, 40 milyar dolar ve 50 milyon turist hedefiyle sezona başlayacaklarını aktardı. Gelecek sezon için de değerlendirmelerde bulunan Bağlıkaya, "2018'de Avrupa pazarı 2015'in gerisinde kapattı. Her ne kadar rekor kırsak da bunlar Avrupa dışından gelen turistlerle oldu. 2019'da Avrupa'nın da geri geldiğini görüyoruz, ön rezervasyonlardan. 2019 daha parlak bir yıl olacak." dedi.

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