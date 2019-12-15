2019-2020 kayak merkezleri rehberi

ULUDAĞ - BURSA

Kış turizmi ve kayak deyince akla gelen ilk durak şüphesiz ki Uludağ. İstanbullu kayak severlerin de öteden beri gözdesi olan Uludağ, Türkiye’nin bu alandaki en önemli markalarından. Merkezde, toplam 25 km uzunluğunda 11 pist bulunuyor. Bölge, aralık, ocak ve şubat aylarında kış sporları için oldukça uygun hale geliyor. Uluslararası festivallere de ev sahipliği yapan merkezde kayak, snowboard, kite vb. kış sporları oldukça revaçta.

* Kar kalınlığı: 20-25 cm.

* Tesislerde ortalama fiyat (gecelik): 600-1200 TL

* Kayak ekipmanları kiralama (ortalama): 150-300 TL





KARTALKAYA - BOLU

Yeşil doğası, ormanları, gölleri, dağları ve yaylalarıyla ünlü Bolu, kış turizminde ülke çapında çok önemli bir yere sahip. Bünyesinde iki ana kayak alanı ve toplam uzunluğu 40 km’yi bulan 25 pist bulunuyor. Oldukça yoğun ve talep gören bir kayak merkezi olan Kartalkaya, kayak pistlerinin yanı sıra Avrupa standartlarında Türkiye’nin en büyük snowpark’larına da sahip.

* Kar kalınlığı: 13 cm

* Tesislerde ortalama fiyat (gecelik): 500-950 TL

* Kayak ekipmanları kiralama (ortalama): 150-200 TL

ILGAZ - KASTAMONU

Hafta sonu ve günübirlik turların revaçta olduğu, köknar ağaçlarıyla kaplı Ilgaz Milli Parkı, son yıllarda kayak severlerin de gözdesi. İnişlerin yavaş yapıldığı merkeze, daha çok kayak sporuna yeni başlayanlar ve kendini geliştirmek isteyenler ilgi gösteriyor. İçinde 2.8 km uzunluğunda, iki pist bulunuyor.

* Kar kalınlığı: 30 cm

* Tesislerde ortalama fiyat (gecelik): 300-450 TL

* Kayak ekipmanları kiralama (ortalama): 100-150 TL







KARTEPE - KOCAELİ



Muhteşem doğası, Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarası ve İstanbul’a yakınlığıyla, eşine az rastlanan bölgelerden. Hem hafta sonunu kayak yaparak değerlendirmek hem de güzel bir kış tatili yapmak isteyenlerin tercihi haline gelen merkezde en uzunu 3.5 km olan toplam 12 pist bulunuyor. Kayak yapmak isteyenlerin yanı sıra doğa yürüyüşü ve snowboard severler de merkeze yoğun ilgi gösteriyor.

* Kar kalınlığı: 15 cm

* Tesislerde ortalama fiyat (gecelik): 700-850 TL

* Kayak ekipmanları kiralama (ortalama): 60-100 TL

PALANDÖKEN - ERZURUM

Türkiye’nin altı ay boyunca kayak yapılabilen yerlerinden. Erzurum Boğazı, Konaklı ve Gez Yaylası’ndan oluşan üç kayak alanı var. Uluslararası olimpiyatların düzenlendiği merkezde 28 km uzunluğunda, 22 pist bulunuyor. Yapay buz parkıyla da dikkat çeken Palandöken’e gelenler kayağın dışında isterlerse ücretsiz olarak buz tırmanışı da yapabiliyor.

* Kar kalınlığı: 20 cm

* Tesislerde ortalama fiyat (gecelik): 280-480 TL

* Kayak ekipmanları kiralama (ortalama): 120-200 TL

Tehlikesiz parkurlar









DAVRAZ - ISPARTA

Eğirdir Gölü’nün harika manzarası, tehlikesiz parkurları ve kar kalitesiyle dikkatleri çeken Davraz, kayakçıların yeni duraklarından. Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard için son derece uygun olan Davraz’da 23 km uzunluğa ulaşan 12 pist bulunuyor. Çam, ardıç ve sedir ağaçlarıyla süslü merkez her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla da en sık tercih edilen merkezlerden biri haline geldi.

* Kar kalınlığı: Henüz kar yok.

* Tesislerde ortalama fiyat (gecelik): 320-540 TL

* Kayak ekipmanları kiralama (ortalama): 80-120 TL

SALDA - BURDUR

Türkiye’nin Maldivleri olarak ünlenen Salda, sadece turkuaz rengi gölüyle değil kayak turizmiyle de adından söz ettirmeye başladı. Kolay ve zor pist seçenekleriyle kayak severlerin yeni uğrak yeri olan merkezde beş farklı pist yer alıyor. Çam ormanları arasında adeta gizli bir cenneti andıran Salda, uygun fiyatlarıyla da ön plana çıkıyor.

* Kar kalınlığı: Kar yok geçen hafta yağmıştı, eridi.

* Tesislerde ortalama fiyat (gecelik): 180-360 TL

* Kayak ekipmanları kiralama (ortalama): 40-50 TL

CIBILTEPE - KARS

Sarıkamış’taki Cıbıltepe sadece Alpler’de görebileceğiniz kristal kar sayesinde kayak sporu için son derece elverişli. Ayrıca kayakla safari ve kızaklı gezi gibi özel etkinlik imkânları da mevcut. Alp ve kuzey disiplini için çok uygun koşullara sahip bölgede 12 km uzunluğunda 9 pist bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise Dünya Kayak Federasyonu tarafından tescilli.

* Kar kalınlığı: 35 cm

* Tesislerde ortalama fiyat (gecelik): 500-1000 TL

* Kayak ekipmanları kiralama (ortalama): 120-180 TL









ERCİYES DAĞI - KAYSERİ

Son dönemde kış sporlarının ve aktivitelerinin adresi haline gelen Erciyes, günübirlikçi ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen kayakçıların vazgeçilmez adreslerinden. Toplam 58 km uzunluğunda 33 farklı piste sahip olan Erciyes özellikle hafta sonları yoğun kalabalıkları ağırlıyor. Merkez, ayrıca pistlerin yüzde 60’ı suni karlama altyapısına sahip.

* Kar kalınlığı: 20 cm

* Tesislerde ortalama fiyat (gecelik): 1300-2000 TL

* Kayak ekipmanları kiralama (ortalama): 150-180 TL

YILDIZ DAĞI - SİVAS

Kayak merkeziyle termal tesis keyfini birlikte sunan Yıldız Dağları, sadece Türkiye’den değil, yurtdışından gelen turistlerden de yoğun ilgi görüyor. Kayak, snowboard, kızak, trekking gibi kış sporlarını sevenlerin tercih ettiği adres, 10 km uzunluğunda 7 farklı pist barındırıyor. Birçok kayak merkezinin korkulu rüyası olan sis olayı da Yıldız Dağı kayak merkezinde pek yaşanmıyor.

* Kar kalınlığı: 13 cm

* Tesislerde ortalama fiyat (gecelik): 300-400 TL

* Kayak ekipmanları kiralama (ortalama): 40-50 TL

OVACIK - TUNCELİ

Tunceli’de kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen Ovacık, kar kalitesiyle de ön plana çıkıyor. Yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan kayak merkezi hem konaklamanın ucuz olması hem de çocuklar ve acemi kayakçılar için uygun pist bulunması sebebiyle ilgi görüyor. Uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapan 1.5 km uzunluğundaki parkurda 300 metre uzunluğunda bir babylift pisti bulunuyor.

* Kar kalınlığı: 10 cm

* Tesislerde ortalama fiyat (gecelik): 200-280 TL

* Kayak ekipmanları kiralama (ortalama): 35-40 TL

SAKLIKENT - ANTALYA

Herhalde turizmin yılın 12 ayı bitmediği tek şehir Antalya. Torosların Beydağları kısmında yer alan Bakırlıdağı yamacına kurulmuş komplekste beş ay boyunca kış sporları yapmak mümkün. Mottosu, “Gündüz kayak, öğleden sonra deniz” olan Saklıkent Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı zaman zaman beş metreyi bulabiliyor. Merkezde profosyonel, orta derece ve amatör kayakçı pisti olmak üzere beş farklı pist bulunuyor.

* Kar kalınlığı: Henüz kar yok.

* Tesislerde ortalama fiyat (gecelik): 250-320 TL

* Kayak ekipmanları kiralama (ortalama): 75-100 TL