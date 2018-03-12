2018’in yeni seyahat trendleri  

Dakikası 2,5 TL’ye konaklama

I-AM Global Ortağı Emre Kuzlu sunumunu yaptığı raporun başlıklarını paylaşırken, dijitalin hayatımızdaki yerinin genişlemesiyle birlikte seyahat ve konaklama sektöründe tüketicileri artık daha özel ve kişiselleştirilmiş bir konukseverlik deneyimi beklediğini söyledi. Değişen yaşam tarzlarının seyahat alışkanlıklarını da değiştirdiğine, kısıtlı zamanın kişiye özgü ihtiyaçlar doğurduğuna dikkati çeken Kuzlu “Artık oteller dakikası 2,5 TL’ye yalnızca birkaç saatliğine bile odalarını kiralayabiliyor, değişen müşteri ihtiyaçları otelcilerin standart rezervasyon, check-in ve check-out stratejilerini yeniden düzenlemelerini gerektiriyor.” yorumunu yaptı.

ABD’de kullanılmaya başlanan ‘Recharge by Minute’ aplikasyonuyla San Francisco veya New York’ta tam bir gün bedeli ödemeden sadece duş ve bir kaç saat dinlenmek için oda kiralayabilir veya dilediğiniz saatte odanızı boşaltabilirsiniz. Raporda trendler ve tüketicilerin beklentileri yüzdelerle değerlendirilmiş ve bu trendlerin yavaş yavaş uygulanmaya başladığı otellerden örnekler verilmiş. Ben bazılarını planlarıma ekledim bile.

Sanal gerçeklik ve mobil deneyimler

Bakın raporda daha neler var; Otelcilik ve konaklama sektöründe sanal gerçeklik ve mobil deneyimlerin gelecekte giderek kullanımlarının artacağı tespitiyle seyahat severlerin %80’inin rezervasyon yaptırmadan önce sanal turla kalacakları oteli gezmek istedikleri, %88’inin mobil bir uygulama aracı ile rezervasyon, check-in ve check-out yapmak istedikleri söyleniyor. Expedia’da sanal tur yapabilirsiniz.

Yolcuların özellikle uzun mesafe aktarmalı uçuşlarda hava limanlarında seyahatlerine ayırdıkları zamanın %10’nu harcadıklarından yola çıkarak Virgin Hava Yolları bazı gidiş terminallerini kumsal, plaj şemsiyesi ve yatak düzeniyle, yeni gidiş terminal plajları olarak planlamış. Tatiliniz daha hava limanında iken başlayabilecek. Evcil hayvanları ile birlikte seyahat eden yolcular JFK Hava Limanı'nda kendileri için geliştirilmiş terminali kullanabilecek. Hava yollarının yenilikleri sadece bunlarla sınırlı değil. Cathay Pasific Hava Yolları 2019 yılından itibaren yolcularına uçuş sırasında Net-A-Porter gibi alışveriş sitelerinden alışveriş imkanı verecekmiş.

Araştırmaya göre, 2 kişiden biri seyahat deneyimlerini paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyor. Bundan yola çıkarak, Chicago’da The Social Stay, Londra’da Henrietta ve Maldivler’de Conrad otelleri girişte misafirlerine içerideki Instagram noktaları için tur veriyor ve fotoğraflarını çeksin diye personel barındırıyorlarmış. Seyahat severlerin yüzde 85’i otellerinde kişisel Netflix ve Youtube hesaplarını kullanabilmeyi, yüzde 77’si mobil bir uygulama aracılığıyla oda servisi ya da başka hizmetleri kullanabilmeyi istiyor. Hyatt otelleri bu uygulamaları henüz başlatmış, bundan böyle oda servisine mecbur değilsiniz dışarıdan istediğiniz restorandan evinize ister gibi yemek sipariş edebileceksiniz.

Daha özel ve kişiselleştirilmiş hizmet

Araştırmada ortaya çıkan bir başka çarpıcı sonuç ise tüketicilerin artık daha özel ve kişiselleştirilmiş bir konukseverlik deneyimi yaşamak istemeleri. Seyahat edenlerin yüzde 64’ü konakladıkları otelde önemli ihtiyaçlarının oraya ulaşmadan önce hazır olmasını bekliyor. Otel misafirlerinin neredeyse tamamı kaldıkları otelden kendilerini yerel kültürle tanıştırmasını talep ederken, yüzde 67’si de kendi ilgi alanlarına hitap eden deneyimler yaşamak istiyor. W Otel New York City terasına kurduğu kamp alanında isterlerse bu kapsamda misafirlerini çadırda ağırlıyor.

2017’de Avrupa’nın farklı ülkelerinden katılımcılarla yapılan araştırmada, seyahat severlerin yüzde 42’si seyahat sırasında spor aktivitelerine devam edebilmek arzusunda. Öyle ki üçte biri kaldıkları otelde özel fitness ders paketleri, yarısı ise odalarında spor ekipmanları olmasını istemiş. Triumph Otelleri sınıf derslerine, The James New York ise Chaise Fitness ile işbirliğine giderek odalarda özel hoca ile ders imkanı vermeye başlamış bile.

Bunun yanı sıra, seyahat edenlerin yüzde 61’i hayırsever kuruluşlara katkı yapan otelleri özellikle tercih ediyor. Şimdilik bunlardan bazıları Good Hotels Londra ve Amsterdam, 11 Howard Otel New York. Toplantıda son olarak, bankacılıktan perakendeye gayrimenkulden teknolojiye tüm sektörlerin ağırlama sektöründeki yenilik ve trendlerden etkilendiğini söylenerek, artık müşterilerine yalnızca hizmet eden değil, onları en iyi şekilde ağırlayan markaların akılda kalıcı deneyimler yaratabildiği belirtildi.

I-AM hakkında

2007 yılında kurulan I-AM, tasarım araştırmacıları, mimarlar, servis ve kullanıcı deneyimi tasarımcıları, iletişimcilerden oluşan; insanı tasarımlarının kalbine yerleştiren bir deneyim tasarımı ajansı. 100’den fazla yaratıcı akıldan oluşan ekibi ile İstanbul, Londra, Dubai ve Mumbai’de bankacılıktan yiyecek - içecek sektörüne, iletişimden teknolojiye, perakende sektöründen konaklamaya kadar pek çok farklı sektörden markaya tasarım danışmanlığı veriyor.

Fotoğraflar: design-milk.com,