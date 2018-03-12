2018’in yeni seyahat trendleri  

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat 2018’in yeni seyahat trendleri  
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Sıradaki Haber:36 Saatte Sao Paulo

2018’in yeni seyahat trendleri  
Seyahat
Fusün HATTAT / Instagram: @fusunhattat
12.03.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

2018’in yeni seyahat trendleri  

İstanbul’da deneyim tasarım ajansı I-AM tarafından hazırlanan ‘Seyahat ve Otel Deneyimi Trend Raporu’nun açıklandığı bir toplantıya katıldım. Bir grup gazeteci, bankacı ve ağırlama sektörü çalışanlarına 2018’in önümüze ışık tutacak yenilikçi trendler, tüketicilerin değişen yaşam tarzlarıyla birlikte seyahat ve konaklama deneyimleri ile ilgili sonuçlar açıklandı. I-AM’in Avrupa ve Orta Doğu’nun farklı noktalarından 500 seyahat sever ile yaptığı anket sonucu ortaya çıkan raporda çarpıcı tespit ve çözümler var. Bunlardan ilki tüketiciler açısından otel deneyimleri ile ilgili en rahatsız edici unsurun otel ücretine eklenen gizli maliyetler olduğu idi…

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Dakikası 2,5 TL’ye konaklama

I-AM Global Ortağı Emre Kuzlu sunumunu yaptığı raporun başlıklarını paylaşırken, dijitalin hayatımızdaki yerinin genişlemesiyle birlikte seyahat ve konaklama sektöründe tüketicileri artık daha özel ve kişiselleştirilmiş bir konukseverlik deneyimi beklediğini söyledi. Değişen yaşam tarzlarının seyahat alışkanlıklarını da değiştirdiğine, kısıtlı zamanın kişiye özgü ihtiyaçlar doğurduğuna dikkati çeken  Kuzlu “Artık oteller dakikası 2,5 TL’ye yalnızca birkaç saatliğine bile odalarını kiralayabiliyor, değişen müşteri ihtiyaçları otelcilerin standart rezervasyon, check-in ve check-out stratejilerini yeniden düzenlemelerini gerektiriyor.” yorumunu yaptı.

2018’in yeni seyahat trendleri

ABD’de kullanılmaya başlanan ‘Recharge by Minute’ aplikasyonuyla San Francisco veya New York’ta tam bir gün bedeli ödemeden sadece duş ve bir kaç saat dinlenmek için oda kiralayabilir veya dilediğiniz saatte odanızı boşaltabilirsiniz. Raporda trendler ve tüketicilerin beklentileri yüzdelerle değerlendirilmiş ve bu trendlerin yavaş yavaş uygulanmaya başladığı otellerden örnekler verilmiş. Ben bazılarını planlarıma ekledim bile.

Dünyanın en renkli oteli
Dünyanın en renkli oteli

Sanal gerçeklik ve mobil deneyimler

Bakın raporda daha neler var; Otelcilik ve konaklama sektöründe sanal gerçeklik ve mobil deneyimlerin gelecekte giderek kullanımlarının artacağı tespitiyle seyahat severlerin %80’inin rezervasyon yaptırmadan önce sanal turla kalacakları oteli gezmek istedikleri, %88’inin mobil bir uygulama aracı ile rezervasyon, check-in ve check-out yapmak istedikleri söyleniyor. Expedia’da sanal tur yapabilirsiniz.

2018’in yeni seyahat trendleri

Yolcuların özellikle uzun mesafe aktarmalı uçuşlarda hava limanlarında seyahatlerine ayırdıkları zamanın %10’nu harcadıklarından yola çıkarak Virgin Hava Yolları bazı gidiş terminallerini kumsal, plaj şemsiyesi ve yatak düzeniyle, yeni gidiş terminal plajları olarak planlamış. Tatiliniz daha hava limanında iken başlayabilecek. Evcil hayvanları ile birlikte seyahat eden yolcular JFK Hava Limanı'nda kendileri için geliştirilmiş terminali kullanabilecek. Hava yollarının yenilikleri sadece bunlarla sınırlı değil. Cathay Pasific Hava Yolları 2019 yılından itibaren yolcularına uçuş sırasında Net-A-Porter gibi alışveriş sitelerinden alışveriş imkanı verecekmiş.

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Dünyanın en güzel 8 deniz feneri oteli
Dünyanın en güzel 8 deniz feneri oteli

Araştırmaya göre, 2 kişiden biri seyahat deneyimlerini paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyor. Bundan yola çıkarak, Chicago’da The Social Stay, Londra’da Henrietta ve Maldivler’de Conrad otelleri girişte misafirlerine içerideki Instagram noktaları için tur veriyor ve fotoğraflarını çeksin diye personel barındırıyorlarmış. Seyahat severlerin yüzde 85’i otellerinde kişisel Netflix ve Youtube hesaplarını kullanabilmeyi, yüzde 77’si mobil bir uygulama aracılığıyla oda servisi ya da başka hizmetleri kullanabilmeyi istiyor. Hyatt otelleri bu uygulamaları henüz başlatmış, bundan böyle oda servisine mecbur değilsiniz dışarıdan istediğiniz restorandan evinize ister gibi yemek sipariş edebileceksiniz.

Daha özel ve kişiselleştirilmiş hizmet

Araştırmada ortaya çıkan bir başka çarpıcı sonuç ise tüketicilerin artık daha özel ve kişiselleştirilmiş bir konukseverlik deneyimi yaşamak istemeleri. Seyahat edenlerin yüzde 64’ü konakladıkları otelde önemli ihtiyaçlarının oraya ulaşmadan önce hazır olmasını bekliyor. Otel misafirlerinin neredeyse tamamı kaldıkları otelden kendilerini yerel kültürle tanıştırmasını talep ederken, yüzde 67’si de kendi ilgi alanlarına hitap eden deneyimler yaşamak istiyor. W Otel New York City terasına kurduğu kamp alanında isterlerse bu kapsamda misafirlerini çadırda ağırlıyor.

2018’in yeni seyahat trendleri

2017’de Avrupa’nın farklı ülkelerinden katılımcılarla yapılan araştırmada, seyahat severlerin yüzde 42’si seyahat sırasında spor aktivitelerine devam edebilmek arzusunda. Öyle ki üçte biri kaldıkları otelde özel fitness ders paketleri, yarısı ise odalarında spor ekipmanları olmasını istemiş. Triumph Otelleri sınıf derslerine, The James New York ise Chaise Fitness ile işbirliğine giderek odalarda özel hoca ile ders imkanı vermeye başlamış bile.

İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel
İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel

Bunun yanı sıra, seyahat edenlerin yüzde 61’i hayırsever kuruluşlara katkı yapan otelleri özellikle tercih ediyor. Şimdilik bunlardan bazıları Good Hotels Londra ve Amsterdam, 11 Howard Otel New York. Toplantıda son olarak, bankacılıktan perakendeye gayrimenkulden teknolojiye tüm sektörlerin ağırlama sektöründeki yenilik ve trendlerden etkilendiğini söylenerek, artık müşterilerine yalnızca hizmet eden değil,  onları en iyi şekilde ağırlayan markaların akılda kalıcı deneyimler yaratabildiği belirtildi.  

I-AM hakkında

2007 yılında kurulan I-AM, tasarım araştırmacıları, mimarlar, servis ve kullanıcı deneyimi tasarımcıları, iletişimcilerden oluşan; insanı tasarımlarının kalbine yerleştiren bir deneyim tasarımı ajansı. 100’den fazla yaratıcı akıldan oluşan ekibi ile İstanbul, Londra, Dubai ve Mumbai’de bankacılıktan yiyecek - içecek sektörüne, iletişimden teknolojiye, perakende sektöründen konaklamaya kadar pek çok farklı sektörden markaya tasarım danışmanlığı veriyor.

2018’in yeni seyahat trendleri

Fotoğraflar: design-milk.com,

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