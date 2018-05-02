2018 yazı için en çok tercih edilen ülke Türkiye

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri2018 yazı için en çok tercih edilen ülke Türkiye
GeriSeyahat 2018 yazı için en çok tercih edilen ülke Türkiye
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

2018 yazı için en çok tercih edilen ülke Türkiye
Seyahat
Hürriyet Haber
02.05.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

2018 yazı için en çok tercih edilen ülke Türkiye

İngiltere'nin en büyük seyahat şirketlerinden biri olan Thomas Cook, Türkiye'ye yönelik rezervasyonların geçen yıla göre yüzde 84 arttığını belirterek, "Türkiye'nin 2018 yazı için açık ara en gözde tatil yeri" açıklamasında bulundu. Şirketin tatil raporuna göre Türkiye'ye yönelik tatil rezervasyonları İspanya ve Kanarya Adaları'nın üzerinde. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İngiltere'nin en büyük seyahat acentalarından biri olan Thomas Cook, Türkiye'ye yönelik paket tur rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 84 arttığını açıkladı. Thomas Cook'un Tatil Raporu'na göre, İngiliz turistlerin Türkiye'ye yönelik tatil rezervasyonları İspanya ve Kanarya Adaları'nın üzerine çıktı.

2018 yazı için en çok tercih edilen ülke Türkiye

2018 yazı için en çok tercih edilen ülke Türkiye


BBC Türkçe'de yer alan habere göre Thomas Cook, kendisi üzerinden yapılan rezervasyonların toplam yüzde 61'ini Türkiye'deki paket turların oluşturduğunu bildirdi.

2018 yazı için en çok tercih edilen ülke Türkiye


Raporda, Türkiye'de 2016 yılında yaşanan bir dizi saldırının ve darbe girişiminin ardından rezervasyonlarda sert düşüşlerin görüldüğünü ancak 2017'de başlayan toparlanmanın bu yıl da devam ettiği belirtildi. Thomas Cook İdari Direktörü Chris Mottershead, Türkiye "2018 yazı için açık ara en gözde tatil yeri" diye konuştu. Raporda, İngiliz turistlerin yıl boyunca en fazla tercih ettiği tatil yerleri sırasıyla İspanya, Yunanistan, Türkiye, ABD ve Karayipler olarak sıralandı. Raporda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki farkın ise giderek kapandığı ifade edildi.

2018 yazı için en çok tercih edilen ülke Türkiye


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018 yazı için en çok tercih edilen ülke Türkiye

İstanbul’un parlayan yıldızı: Balat ve Coffee & Guide

Yaşam dolu Antarktika kıtasında bir yolculuk

Balıkesir’de görülecek 5 benzersiz yer