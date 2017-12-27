2018 resmi tatil günleri ve seyahat önerileri

Yılbaşı 1 Ocak - Pazartesi - Kapadokya

Yılın ilk gününden 3 günlük bir tatilin hepimize ilaç gibi geleceğine eminiz. Hele ki Nisan'a kadar hiç tatil yapamayacağımızı düşünürsek. Yeni yıl tatilinde çoğu kişinin kafasında hep bir kar tatili olur.

Ancak yeni yılı beyaz atlar diyarı Kapadokya'nın o masalsı atmosferinde karşılamanın büyüsü ise sizlere bambaşka bir deneyim sunacak. Vakit kaybetmeden hemen Kapadokya otelleri arasından yılbaşı rezervasyonunuzu yaptırmalı ve Kapadokya'da mutlaka keşfedilmesi gereken yerlerin ve lezzetlerin listesini hazırlamalısınız.

23 Nisan - Pazartesi - Behramkale

Kaz dağlarının eteklerinde adeta kıştan bahara tıpkı doğanın uyanışı sizlerin de güneşin içinizi ısıttığı Behramkale kuzey Ege'nin vazgeçilmez rotalarından sadece biri. Doğasının güzelliği, havasının temizliği bir yana binlerce yıllık tarihi geçmişiyle hem ruhunuza hem de bedeninize yeniden uyanışı ve enerji depolayabileceğiniz bir sakinlik vadediyor.





1 Mayıs - Salı - Foça

Ege'nin dış dünyadan kendi korumuş ve kendi başına kalmış bir balıkçılar kasabası, Foça. Sabah sıcak çayını yudumlarken Ege lezzetleriyle donatılmış kahvaltı masasının ve akşam denizden taze çıkmış balıkların ve yöreye özgü otlarla hazırlanan mezelerin tadı damağınızda kalacak.

19 Mayıs - Cumartesi - Ağva

2018'de 19 Mayıs'ın hafta sonuna gelmesi biraz üzücü. Bu nedenle uzaklara kaçmak yerine hem şehre yakın hem de şehrin hengamesinden uzakta küçük bir yere gitmek çok daha iyi bir tercih olur. Bunun için en uygun yer de İstanbul'un yanı başında şaşırtıcı doğası ve dinginliğiyle Ağva. Kısa süreliğine bu koca şehirden uzaklaşmak ve soyutlanmak isteyen, maceracı ruhlu ve huzur arayışında olan herkesi tüm benliği ile kucaklıyor Ağva.

Ramazan Bayramı 3,5 Gün - Side

14 Haziran Perşembe Arife günüyle başlayan Ramazan Bayramı bu yıl da yine kısa bir tatil süresine sahip. Bu sürede çok fazla gezmeli ve keşfetmeli bir tatil aramayanlar için Side harika bir destinasyon.

Tarih, deniz, doğa ve huzur. Side'de hem keşfedebileceğiniz antik bir kentin ortasında tatil yapabilir hem de Akdeniz'in harika sularında yüzüp, güneşe kendinizi teslim edebilir ve deniz sezonunu açabilirsiniz.

15 Temmuz - Pazar - Erikli

15 Temmuz da tıpkı 19 Mayıs gibi hafta sonuna denk geliyor. Ama Temmuz ayının bunaltıcı sıcağında Saroz'un buz gibi sularına atlamak paha biçilemez.

İstanbul'a yakınlığından dolayı yollarda vakit kaybetmeden sadece 3 saatte ulaşabileceğiniz Eriklide dinlenebilir ve dünyada sayılı yerlerden olan kendi kendini temizleme özelliğine sahip akvaryum denizinde serinleyebilişiniz. Konaklamak isterseniz de Erikli sahilinde kamp yapabilir, ev kiralayabilir, tesislerde kalabilirsiniz.

Kurban Bayramı 9 Gün - Ovabükü

Datça'ya bağlı Ovabükü, doğanın tam kucağında. Yılın hiçbir dönemi Datça kadar kalabalık olmayan Ovabükü, bayram tatillerinde bile Bodrum ve Alaçatı gibi sıkıcı kalabalıktan uzak.

Nasıl kalabalık olmaz diyenler için hemen cevaplayalım. Çünkü buranın zaten belli bir kapasitesi var ve bunun üzerine çıkması imkansız.

30 Ağustos - Perşembe - Bozcaada

Sıcak yaz günlerinin son uzun tatili 30 Ağustos'a denk geliyor ve 30 Ağustos'ta Bozcaada bir başka güzel. Sabah ada lezzetleriyle donatılmış muhteşem bir kahvaltının ardından istikamet Beylik Koyu.

Akşamüzeri Habbele, Ayazma ya da Mitos Beach seçenekler arasında. Ancak akşam üstünüz rüzgargüllerinin bulunduğu tepe rezerveli. Ada merkezinden damak tadınızı göre alacağınız harika şarap eşliğinde güneşi buradan uğurlamalısınız. Bir akşam da meyhaneler sokağında balık ve mezelere eşlik edecek rakıyla damağınızı şenlendirin.

29 Ekim – Pazartesi - Yedigöller

Ekim ayında kırmızı, yeşil ve turuncunun bin bir tonuyla tam bir renk cümbüşünün yaşandığı Bolu Yedigöller adeta bir tablo kadar muazzam güzelliğe sahip. Cennet gibi bir doğaya ve atmosfere sahip Yedigöller'in güzelliğini gidenler gitmeyenlere anlatsın ki bu güzellikleri keşfetmek için kimse geç kalmasın.

Fotoğraflar: Alamy, thesun







Bir İtalyan'ın gözünden Türkiye