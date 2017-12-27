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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahat2018 resmi tatil günleri ve seyahat önerileri
Seyahat 2018 resmi tatil günleri ve seyahat önerileri
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Seyahat
Hürriyet Haber
27.12.2017 - 16:26| Son Güncelleme:

2018 resmi tatil günleri ve seyahat önerileri

Keşfedebildiğimiz yerlerin yanımıza kâr kaldığı, keşfedemediğimiz yerlerin ise aklımızda kaldığı bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2018'e sayılı günler kala hepimizin kafasını bu yıl resmi tatiller hangi güne denk geliyor ve bu tatilleri nasıl değerlendirebiliriz, soruları kurcalıyor. Hepimizin kafasını kurcalayan 2018’in resmi tatil günlerini ve seyahat önerilerini sizler için derledik. İşte detaylar…
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Yılbaşı 1 Ocak - Pazartesi  - Kapadokya

Yılın ilk gününden 3 günlük bir tatilin hepimize ilaç gibi geleceğine eminiz. Hele ki Nisan'a kadar hiç tatil yapamayacağımızı düşünürsek. Yeni yıl tatilinde çoğu kişinin kafasında hep bir kar tatili olur.

2018 resmi tatil günleri ve seyahat önerileri

Ancak yeni yılı beyaz atlar diyarı Kapadokya'nın o masalsı atmosferinde karşılamanın büyüsü ise sizlere bambaşka bir deneyim sunacak. Vakit kaybetmeden hemen Kapadokya otelleri arasından yılbaşı rezervasyonunuzu yaptırmalı ve Kapadokya'da mutlaka keşfedilmesi gereken yerlerin ve lezzetlerin listesini hazırlamalısınız.

23 Nisan - Pazartesi  - Behramkale

Kaz dağlarının eteklerinde adeta kıştan bahara tıpkı doğanın uyanışı sizlerin de güneşin içinizi ısıttığı Behramkale kuzey Ege'nin vazgeçilmez rotalarından sadece biri. Doğasının güzelliği, havasının temizliği bir yana binlerce yıllık tarihi geçmişiyle hem ruhunuza hem de bedeninize yeniden uyanışı ve enerji depolayabileceğiniz bir sakinlik vadediyor.

Kazdağlarında yeşil dolu bir gün: İda Ultra etkinliği
Kazdağları'nda yeşil dolu bir gün: İda Ultra etkinliği

 

1 Mayıs - Salı - Foça

Ege'nin dış dünyadan kendi korumuş ve kendi başına kalmış bir balıkçılar kasabası, Foça. Sabah sıcak çayını yudumlarken Ege lezzetleriyle donatılmış kahvaltı masasının ve akşam denizden taze çıkmış balıkların ve yöreye özgü otlarla hazırlanan mezelerin tadı damağınızda kalacak.

2018 resmi tatil günleri ve seyahat önerileri

19 Mayıs - Cumartesi  - Ağva

2018'de 19 Mayıs'ın hafta sonuna gelmesi biraz üzücü. Bu nedenle uzaklara kaçmak yerine hem şehre yakın hem de şehrin hengamesinden uzakta küçük bir yere gitmek çok daha iyi bir tercih olur. Bunun için en uygun yer de İstanbul'un yanı başında şaşırtıcı doğası ve dinginliğiyle Ağva. Kısa süreliğine bu koca şehirden uzaklaşmak ve soyutlanmak isteyen, maceracı ruhlu ve huzur arayışında olan herkesi tüm benliği ile kucaklıyor Ağva.

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Hafta sonuna özel Ağva rehberi / İstanbul
Hafta sonuna özel Ağva rehberi / İstanbul

 

Ramazan Bayramı 3,5 Gün - Side

14 Haziran Perşembe Arife günüyle başlayan Ramazan Bayramı bu yıl da yine kısa bir tatil süresine sahip. Bu sürede çok fazla gezmeli ve keşfetmeli bir tatil aramayanlar için Side harika bir destinasyon.

2018 resmi tatil günleri ve seyahat önerileri

Tarih, deniz, doğa ve huzur. Side'de hem keşfedebileceğiniz antik bir kentin ortasında tatil yapabilir hem de Akdeniz'in harika sularında yüzüp, güneşe kendinizi teslim edebilir ve deniz sezonunu açabilirsiniz.

15 Temmuz - Pazar  - Erikli

15 Temmuz da tıpkı 19 Mayıs gibi hafta sonuna denk geliyor. Ama Temmuz ayının bunaltıcı sıcağında Saroz'un buz gibi sularına atlamak paha biçilemez.

2018 resmi tatil günleri ve seyahat önerileri

İstanbul'a yakınlığından dolayı yollarda vakit kaybetmeden sadece 3 saatte ulaşabileceğiniz Eriklide dinlenebilir ve dünyada sayılı yerlerden olan kendi kendini temizleme özelliğine sahip akvaryum denizinde serinleyebilişiniz. Konaklamak isterseniz de Erikli sahilinde kamp yapabilir, ev kiralayabilir, tesislerde kalabilirsiniz.

Kurban Bayramı 9 Gün - Ovabükü

Datça'ya bağlı Ovabükü, doğanın tam kucağında. Yılın hiçbir dönemi Datça kadar kalabalık olmayan Ovabükü, bayram tatillerinde bile Bodrum ve Alaçatı gibi sıkıcı kalabalıktan uzak.

2018 resmi tatil günleri ve seyahat önerileri

Nasıl kalabalık olmaz diyenler için hemen cevaplayalım. Çünkü buranın zaten belli bir kapasitesi var ve bunun üzerine çıkması imkansız.

30 Ağustos - Perşembe - Bozcaada

Sıcak yaz günlerinin son uzun tatili 30 Ağustos'a denk geliyor ve 30 Ağustos'ta Bozcaada bir başka güzel. Sabah ada lezzetleriyle donatılmış muhteşem bir kahvaltının ardından istikamet Beylik Koyu.

2018 resmi tatil günleri ve seyahat önerileri

Akşamüzeri Habbele, Ayazma ya da Mitos Beach seçenekler arasında. Ancak akşam üstünüz rüzgargüllerinin bulunduğu tepe rezerveli. Ada merkezinden damak tadınızı göre alacağınız harika şarap eşliğinde güneşi buradan uğurlamalısınız. Bir akşam da meyhaneler sokağında balık ve mezelere eşlik edecek rakıyla damağınızı şenlendirin.

29 Ekim – Pazartesi - Yedigöller

Ekim ayında kırmızı, yeşil ve turuncunun bin bir tonuyla tam bir renk cümbüşünün yaşandığı Bolu Yedigöller adeta bir tablo kadar muazzam güzelliğe sahip. Cennet gibi bir doğaya ve atmosfere sahip Yedigöller'in güzelliğini gidenler gitmeyenlere anlatsın ki bu güzellikleri keşfetmek için kimse geç kalmasın.

Fotoğraflar: Alamy, thesun


Bir İtalyan'ın gözünden Türkiye

 

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