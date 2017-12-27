2017'de Türkler en çok nereleri ziyaret etti?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HürriyetSeyahat2017'de Türkler en çok nereleri ziyaret etti?
Seyahat 2017'de Türkler en çok nereleri ziyaret etti?
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Seyahat
Hürriyet Haber
27.12.2017 - 12:27| Son Güncelleme:

2017'de Türkler en çok nereleri ziyaret etti?

2016'da kurulup hızla yükselen seyahat uygulaması LifePinner, 2017'de Türk kullanıcılarının en çok hangi şehirleri pinlediğini ve 2018'de en çok nerelere gitmek istediklerini açıkladı. İşte detaylar…
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LifePinner seyahat uygulaması Türk kullanıcıların seyahat rotasını çıkardı. LifePinner tarafından yapılan açıklamada, 2017'de romantik şehir Paris'in başı çektiği listede, Paris'i Roma, Londra, Amsterdam, Barselona ve Venedik takip ediyor. İlk 10'da ilerleyince ise Floransa ve Milano da yerini alıyor. Türklerin, 2017'de en çok İtalya'ya gittiğini söylemek yanlış olmaz. Euro'nun yükselişine rağmen, Avrupa'nın başı çekmesi ise şaşırtıcı.

 2017de Türkler en çok nereleri ziyaret etti

2018 bucket list'lere baktığımızda ise, Avrupa'dan da uzaklaşıp New York'a gitmek isteyenlerin sayıca oldukça fazla olduğunu görüyoruz. New York'u ise, Londra, Tokyo, Amsterdam, Sydney ve Reykjavik takip ediyor.

Hesaplı tatil için 7 alternatif yer
Hesaplı tatil için 7 alternatif yer


2017de Türkler en çok nereleri ziyaret etti


Tüm dünyayı gezen adamdan harika film

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