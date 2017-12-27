2017'de Türkler en çok nereleri ziyaret etti?
LifePinner seyahat uygulaması Türk kullanıcıların seyahat rotasını çıkardı. LifePinner tarafından yapılan açıklamada, 2017'de romantik şehir Paris'in başı çektiği listede, Paris'i Roma, Londra, Amsterdam, Barselona ve Venedik takip ediyor. İlk 10'da ilerleyince ise Floransa ve Milano da yerini alıyor. Türklerin, 2017'de en çok İtalya'ya gittiğini söylemek yanlış olmaz. Euro'nun yükselişine rağmen, Avrupa'nın başı çekmesi ise şaşırtıcı.
2018 bucket list'lere baktığımızda ise, Avrupa'dan da uzaklaşıp New York'a gitmek isteyenlerin sayıca oldukça fazla olduğunu görüyoruz. New York'u ise, Londra, Tokyo, Amsterdam, Sydney ve Reykjavik takip ediyor.
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