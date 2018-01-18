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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahat2000 yıldır gizemini koruyan bataklık
Seyahat 2000 yıldır gizemini koruyan bataklık
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Seyahat
Hürriyet Haber
18.01.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

2000 yıldır gizemini koruyan bataklık

Bataklık ve bataklık cesetleri denince akla gelen ilk ülkelerden biri Danimarka. Bataklıklarda bulunan cesetler bazı uzmanlara göre Demir Çağın'dan kaldı. Bazılarına göre ise bu cesetler kaza sonucu ölen insanlara aitti. İşte ilginç yönleri ile o bataklıklar...
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Danimarka bataklık cesetleriyle bilinen ülkelerden biri. İrlanda'dan Polonya'ya kadar birçok Kuzey Avrupa ülkesindeki bataklık ve fundalıklarda 2000 yıl öncesine ait çok sayıda insan kalıntıları bulundu.Arkeologlar Demir Çağı'nda yaşayan bu insanların kurban olarak boğazlarının kesildiğine ve bataklığa konularak tanrılara sunulduğuna inanıyor. Bazı uzmanlar ise onların mahkum, göçmen ya da yaya yolcu olabileceğini öne sürüyor.

2000 yıldır gizemini koruyan bataklık

Danimarka dünyanın en fazla bataklığı ve bataklık cesedi olan ülkesi. Buradaki cesetler bataklık yosunlarının ürettiği asitler sayesinde 2000 yıldır bozulmadan kalmış. Bu cesetlerin çoğu Danimarka'da hala bataklık kömürünün kullanıldığı 1800 ila 1960 yılları arasında bulunmuş.

2000 yıldır gizemini koruyan bataklık

Aarhus'taki Moesgaard Müzesi ise Demir Çağı Avrupa'sına bakımından en iyi müzelerden biri.Vejle Müzesi baş arkeoloğu Mads Ravn, bataklıklarda bulunan Roma paraları, kılıç ve gamalı haçlarla süslü broşların Demir Çağı'nda tanrılara hediye olarak sunulduğunu düşünüyor. Müzenin bir odasından geyik boynuzundan yapılma borazanın sesi duyuluyor.

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Dünyada gizemi hâlâ çözülemeyen ilginç yerler
Dünyada gizemi hâlâ çözülemeyen ilginç yerler


Demir Çağı insanları bunu uyarı için kullanıyordu.Bir odada camekân arkasında Harald Bataklığı Kadını'nın ince bedeni yatıyor; soluk yüzünde bir şok ifadesiyle. Daha önce kitaplarda gördüğüm bataklık cesetlerindeki huzurlu ifade yok onda.

2000 yıldır gizemini koruyan bataklıkBataklıklar ve sırlarla dolu cesetler ilerleyen zamanlarda da konuşulmaya devam edeceğe benziyor...



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