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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi
Seyahat
DHA
13.09.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi

Pamukkale'deki bembeyaz travertenler üzerinde yürüyen yerli ve yabancı turistler, daha sonra antik havuzun şifalı sularına kendilerini bırakıyor.

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Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, farklı ülkelerden gelen turistlerin akınına uğruyor.

2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi

Yaz kış sıcaklığı 36 derece olan, Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da içerisinde yüzdüğüne inanılan tarihi havuz, şifa arayan ziyaretçilerine antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuyor.

2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, antik havuzun Pamukkale'ye gelen ziyaretçiler için uğrak noktası haline geldiğini söyledi.

2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi

Antik havuzun 2019'un ilk 8 ayında 300 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Şen, "Ziyaretçilerimizin büyük bölümü antik havuza girmek istiyor. Bu suya girdiklerinde 2 bin 500 yıl önceye gidip, tarihi bir atmosferde yüzüyorlar.

2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi

Çok keyif alıyorlar. Ziyaretçilerimizin 4'te 1'i antik havuza giriyor. Yaz aylarında iğne atsanız yere düşmez. Yaz aylarında günlük 2 bin 500 kişi antik havuzda yüzüyor. Geçen yıl 400 bin kişi havuza girmişti. Bu yıl bu sayının 600 bini bulmasını bekliyoruz" dedi.

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