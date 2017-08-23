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Seyahat

193 ülkeyi gezerek rekor kıran gezgin

André Brugiroux, hayatını gençlik yıllarından bugüne kadar yeni ülkeler keşfetmeye adayan bir gezgin… Bugüne kadar BM (Birleşmiş Millet)’e kayıtlı tüm ülkeleri gördü. Tecrübe ve anılarını bir kitapta toplayan gezgin tüm ülkelere ayak basan ilk gezgin olması açısından oldukça önemli bir unvanı ele geçirmiş durumda.

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Üstelik dünya üzerindeki tüm ülkeleri ilk gezen kişi yine André. Seyahat macerasına 15 yaşındayken atılan André bugüne kadar BM üyesi 193 ülkeyi gezdi. Şu anda 78 yaşında olan gezgin 1955 yılında yeni yerler keşfetmek ve yeni diller, yeni kültürler öğrenmek ateşiyle yollara düştü.

193 ülkeyi gezerek rekor kıran gezgin

15 yaşında sırt çantasını kollarına geçirip yollara düşmesine vesile olan şey İskoçya’da yapması gerektiği bir stajdı. İlk etapta 9 yıllık bir yol serüvenine imza atan gezgin, çok az parayla ve otostopla bunu gerçekleştirdi.

193 ülkeyi gezerek rekor kıran gezgin


Gördüğü ülke sayısını giderek arttıran André yalnızca zorunlu işleri için ülkesine uğradı, geri kalan zamanda yeni ülke arayışını sürdürmeye devam etti.

193 ülkeyi gezerek rekor kıran gezgin
193 ülkeyi gezerek rekor kıran gezgin

Ülkesinde onun gençlik yıllarında askerlik mecburiyeti vardı ve o askerliğini dahi ülkesi Fransa’da değil, Kongo’da yaptı. Askerlik sonrası Kanada’da hayatını sürdüren gezgin, üç yıl burada tercümanlık yaparak para biriktirdi.

193 ülkeyi gezerek rekor kıran gezgin
193 ülkeyi gezerek rekor kıran gezgin

Onun büyük dünya turu da bundan sonra başladı… Dur durak bilmeyen gezgin otostop ile basmadık toprak parçası bırakmadı. Öyle ki gittiği yerlerde her türlü hayata tanık oldu. 60 yıl süren yol maceralarının kendisine kattığı tecrübe ve anılarını bir kitapta topladı. Hayatını, dünya turu gezisini tamamladıktan sonra Fransa’da sürdüren André, yeni seyahatler için yeni fırsatlar kovalamayı hala ihmal etmiyor.

Kaynak: Listelist

Dünya barışı için yollara düşen gezginDünya barışı için yollara düşen gezgin

Kaynak: Hürriyet Haber

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