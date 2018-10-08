18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması
İspanyaTarragona'da düzenlenen İnsan Kulesi Yarışması'nda yüzlerce insan, ''kule'' yapmak için buluştu.
İspanyaTarragona'da düzenlenen İnsan Kulesi Yarışması'nda yüzlerce insan, ''kule'' yapmak için buluştu.
2 yılda bir yapılan bu ilginç yarışma, Katalonya şehrinde büyük ilgi görüyor.
32 takımın ter döktüğü yarışmayı, üst üste sekiz defa kazanan Vilafranca ekibi yine birinci tamamladı.
18. Yüzyıl'dan bu yana yapılan geleneksel yarışlar, 'Castells' olarak da adlandırılıyor.
İnsan kuleleri, UNESCO'nun 'somut olmayan dünya mirası' listesinde bulunuyor.
"Birlik, güç, denge, cesaret ve bilgelik" prensibine dayanan insan kulelerinde en alttaki kalabalık, kol kola girerek hem temel desteği oluşturmaya hem de düşmelerde yaralanmaları engellemeye yarıyor.
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