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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15 Temmuz şehitleri için 20 gün pedal çevirdi
Seyahat
Anadolu Ajansı
16.07.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

15 Temmuz şehitleri için 20 gün pedal çevirdi

Belçika'da yaşayan Türk vatandaşı Mustafa Öz, 15 Temmuz şehitleri anısına 20 gün pedal çevirerek memleketi Kayseri'ye bisikletle geldi.

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Belçika'nın Anvers şehrinden bisikletiyle yola çıkan 59 yaşındaki Öz, 20 gün pedal çevirerek yaklaşık 3 bin kilometre yol katetti. 5 ülke ve yaklaşık 50 şehri bisikletiyle geçen Öz, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, İtalya’yı karadan geçtikten sonra gemi ile Yunanistan’a indi ve buradan Türkiye’ye geldi. Bisiklet yolculuğunu anlatan Öz, etkinliğini 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi.

15 Temmuz şehitleri için 20 gün pedal çevirdi



Çocukluktan beri bisiklet tutkusu var

Çocukluktan beri bisiklet tutkusu olduğunu belirten Öz, "Sürekli bisiklet kullanıyordum ama böylesine uzun bir yolculuğa daha önce hiç çıkmamıştım" ifadelerini kullandı. Yurt dışında yaşıyor olsa da Türkiye'deki 15 Temmuz hain darbe girişiminin kendisinde de büyük iz bıraktığını söyleyen Öz, şunları vurguladı:

"Ülkemize, vatandaşlarımıza, devletimize ve şehitlerimize sevgimizi nasıl gösterebiliriz diye yıllardır uğraşıyoruz. Ben de 15 Temmuz şehitlerimiz için bisikletle Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Ailemle görüştüm. Onlar ilk başta çok karşı çıktı. Yaşımdan dolayı biraz tereddüt ettiler. Yollarda başıma bir şey geleceğinden korktular. Onları ikna edip yola çıktım. Ailem beni Belçika'dan arkamdan su dökerek uğurladı. 20 gündür yoldayım. Birçok zorlukla karşılaştım ama bitişinde şehitlerimize armağan edeceğimi düşündüğüm içim zorluklar beni yolumdan çevirmedi."

15 Temmuz şehitleri için 20 gün pedal çevirdi



Köpek sürüsü saldırısına uğradım

Yolculuğun genelde keyifli geçtiğini anlatan Öz, "Yolculuk esnasında iyi anılarım da oldu kötü anılarım da oldu. Zorlandığım anlar da oldu ama bitirince şöyle bir arkama bakınca bir rüya gibi gelip geçti. Kötü anılarımdan birini Selanik'te yaşadım. Orada bir köpek sürüsü saldırısına uğradım. Canımı zor kurtardım. Kahramankazan'da da tekerim patladı" dedi. Eşini Belçika'dan uğurladıktan sonra uçakla geldiği Kayseri'de karşılayan Kadriye Öz de eşinin yıllar süren bir bisiklet tutkusu olduğunu söyledi.

15 Temmuz şehitleri için 20 gün pedal çevirdi


Türkiye'ye bisikletle gitme düşüncesinden bahsedince karşı çıktığını belirten Kadriye Öz, "Biz ilk başta çok karşı çıktık. Dizlerinden rahatsız olmasına rağmen çok kararlıydı. 'Daha fazla geç kalmadan bunu yapmam lazım' dedi. Bir süre sonra mademki bu kadar gitmek istiyor biz de dua etmeye başladık. Yol boyunca sürekli konuştuk. Buna rağmen çok korktum, kaygılandım. Kendisine defalarca söyledim. Bunu göze almak için deli olmak gerekir. Çok şükür sağ salim buraya ulaştı." diye konuştu.

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