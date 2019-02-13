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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12 bin kilometre uzakta Tayland'da Atatürk sevgisini yaşatıyorlar
Seyahat
DHA
13.02.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

12 bin kilometre uzakta Tayland'da Atatürk sevgisini yaşatıyorlar

Manisalı Ozan Gönlüpekaçık ile Almanya doğumlu Tekin Selli, Tayland'ın Phuket Adası'nda 'Atatürk' konseptli iki restoran açtı. 'KAtatürk' adı verilen restoranlarda, çalışanların hepsi, giydikleri Türk bayraklı kıyafetlerle hizmet veriyor. Menüde ise Atatürk'ün özlü sözleri ve hatıraları yer alıyor. Atatürk sevgisini kilometrelerce uzağa taşıyan Türkler, milli gururu yurt dışında yaşatıyor. Tayland'a gittiklerinde 'KAtatürk' isimli restoranı gören Türkler ise duygulanıyor.

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Biri Manisalı olan diğeri Almanya'da doğan Türk ortaklar, Atatürk sevgisini kilometrelerce uzağa taşıyarak, Tayland'ın Phuket Adası'nda 'Atatürk' konseptli iki restoran açtı. Ortakların 'KAtatürk' adını verdiği restoranlar, menüsünden iç mekan tasarımına kadar yurt dışında yaşayan Türkler ile turistlerin ilgisini çekiyor. 

12 bin kilometre uzakta Taylandda Atatürk sevgisini yaşatıyorlar

12 bin kilometre uzakta Taylandda Atatürk sevgisini yaşatıyorlar

Restoranlarda ayrıca Atatürk ve Türk kültürü yabancılara tanıtılıyor. Restoran çalışanlarının hepsi, giydikleri Türk bayraklı kıyafetlerle hizmet veriyor. Menüde ise Atatürk'ün özlü sözleri ve hatıraları yer alıyor. Aynı konseptteki iki restoranı 2014 ve 2018 yıllarında açtıklarını belirten ortaklardan Tekin Selli, "Bulunduğumuz semtin adı Kata, bunu Atatürk ile birleştirip, 'KAtatürk' ismini oluşturduk. Bu isim, benim ve ortağım gibi hayatı boyunca Atatürk gibi düşünme felsefesini benimsemiş kişiler için mükemmel bir isimdi" dedi.

12 bin kilometre uzakta Taylandda Atatürk sevgisini yaşatıyorlar

 "Hem ülkemiz hem de Atatürk'ü tanıttığımız restoranımızla daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" diyen Ozan Gönlüpekaçık ise "Gelen misafirlerimizi Türk misafirperverliği ile ağırlamak, onlara Tayland'ı tanıtmak, buranın kültürünü, insanların yaşam tarzını anlatmak zevk ile yaptığımız ve kendimize görev edindiğimiz günlük işlerimizden oldu. Her kültürden insanı sevgi ile kucaklamak başarılı olmamızın en büyük nedenidir. Bu dostluk zinciri de her geçen gün büyüyor" diye konuştu.

12 bin kilometre uzakta Taylandda Atatürk sevgisini yaşatıyorlar



"YAPMAK İSTEDİĞİM İŞ, TÜRK RESTORANIYDI"

Tayland'da kendi işletmesini kurmaya 2014 yılında karar verdiğini belirten Selli, "Tayland, mutfak kültürü olarak bizim alışkanlıklarımızdan çok farklı ve dolayısıyla gelen Türk ve Avrupalı turistlerin bu ağız tadına alışmakta güçlük çektiğini, birçoğunun fast
food tarzı yerlere mahkum olduğunu gözlemlediğimden bu sektöre yönelmem gerektiğini düşündüm. 

12 bin kilometre uzakta Taylandda Atatürk sevgisini yaşatıyorlar



Orta boy bir mekan kiralayıp, tadilat ve dekorasyon işlerine başladım.Bu işler devam ederken bir taraftan da işletmeme isim arayışına başladım. Çevremdeki arkadaşlarımla konuşarak, araştırarak, uzun bir arayış sürecinden sonra aslında aradığım ismin karşımda durduğunu fark ettim. Yapmak istediğim iş bir Türk restoranıydı" dedi. 

12 bin kilometre uzakta Taylandda Atatürk sevgisini yaşatıyorlar



12 BİN KİLOMETRE UZAKTA AYNI LEZZET

Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduğunu kaydeden Gönlüpekaçık ise "Turistik birçok bölgede yiyecek, içecek sektöründe bulundum. Amerika'da uzun süre yiyecek ve içecek müdürlüğü yaptım. Bizi bu işte başarılı kılan, Atatürk'ün sözlerinden 'Kültür okuma, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. Kültür zeminle orantılıdır' sözü olmuştur. Bu düşünceden yola çıkarak 2018 yılında da Phuket'in Challong semtinde ikinci şubemizi açtık. Kendi coğrafyamıza her ne kadar 12 bin kilometre uzakta olsak da burada Türk mutfağının meşhur yemeklerini sunuyoruz" diye konuştu.

12 bin kilometre uzakta Taylandda Atatürk sevgisini yaşatıyorlar

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