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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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110 TL'ye doğanın içinde hafta sonu keyfi...
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Kapak fotoğrafı: Alamy
03.12.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

110 TL'ye doğanın içinde hafta sonu keyfi...

Büyük şehirlerde yaşamak hem keyifli hem de zordur. Bütün imkanlara erişmek daha kolaydır, sanatsal etkinlikler daha çoktur. Arkadaşlarla gidilecek mekanlar daha fazladır. Ankaralı olmak ise bir ayrıcalıktır. Sımsıcak sohbetler, ruhunuzu besleyen konserler, sağlam temellerle atılan arkadaşlıklar size Ankaralı olmanın gururunu yaşatır. Yine de şehir hayatının sizi bunalttığı anlar vardır, işte o zaman bir yerlere kaçmak istersiniz “Acaba nereye gitsem?” diyorsanız bu fırsatlar tam size göre... Üstelik fiyatlar 110 TL'den başlıyor...

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Kimi zaman hafta sonu günübirlik bir gezi kimi zaman şöyle doya doya keyfine varacağın bir haftalık turlar Ankara’dan uzaklaşmak istediğinizde size ilaç gibi gelecek. Turları incelemek istiyorsanız bu linki tıklayın.

Bu bir ilandır

Gezmek size yeni ufuklar açar, yeni dostluklar kazandırır ve motivasyonunuzu arttırır. Bir kere gezme aşkı içinize yerleşirse, artık bir yerde kalmak istemezsiniz. Ankara’yı seviyorsanız ama gezerek yeni yerler keşfetme duygunuz kabardıysa, belki de başka şehirlere yolculuk zamanı gelmiştir.

110 TLye doğanın içinde hafta sonu keyfi...


Türkiye’nin her yeri bir başka güzel görülmesi gereken nice doğa harikaları, tarihi mekanları ve büyüleyici şehirleri var. Merak ettiğiniz ve görmek istediğiniz her yer size bir yolculuk kadar yakın. Detaylar için linki tıklayın.

110 TLye doğanın içinde hafta sonu keyfi...



İlk rotanız Doğu ise rüya gibi geçecek bir Gap gezisiyle Anadolu’nun bütün güzelliklerini görebilirsiniz. Geçmişin izlerini taşıyan tarihi ve yörenin içten insanları sizi o yerlere hayran bırakacaktır.

110 TLye doğanın içinde hafta sonu keyfi...

Gaziantep, Adana dillere destan yemek lezzetleriyle damak tadınıza farklılık katabilir, Şanlıurfa’da ise Balıklıgöl’ü görmeden ayrılmayın. İstanbul yolculuğu da size ayrı bir keyif verecektir. Adaları, Sarayları, Ağva ve Şile’nin sessiz sakin atmosferi ruhunuzu besleyecektir.

Doğa harikası Peri bacaları listenizin ilk sıralarında yer alınması gereken yerlerden biri... Yeraltı şehirleri, rengarek balonların oluşturduğu eşsiz görsellikler ve Peri bacalarının büyülü ortamında olmanın zevkini hiçbir şeye değişmek istemeyeceksiniz.

110 TLye doğanın içinde hafta sonu keyfi...


Günübirlik gezilerde ise Amasra’nın yemyeşil doğası size huzur verecek, Ağlayan Ağaç’ın orada kahvenizi manzaraya karşı yudumlarken içinizdeki mutluluğunu hiçbir şeye değişemeyeceksiniz.

110 TLye doğanın içinde hafta sonu keyfi...


Her mevsim ayrı bir güzellik olan Yedigöller ise doğaseverlerin vazgeçilmezi arasında olmaya aday bir yer. Sonbaharda düşen yapraklar ve doğanın yeşil tonlarının görsel şölene dönüşen göle yansımasını izlemek insana bambaşka bir duygular yaşatır. Bu turları kaçırmak istemiyorsanız indirimli tur fırsatları için tıklayın

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.


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