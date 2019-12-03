110 TL'ye doğanın içinde hafta sonu keyfi...
Büyük şehirlerde yaşamak hem keyifli hem de zordur. Bütün imkanlara erişmek daha kolaydır, sanatsal etkinlikler daha çoktur. Arkadaşlarla gidilecek mekanlar daha fazladır. Ankaralı olmak ise bir ayrıcalıktır. Sımsıcak sohbetler, ruhunuzu besleyen konserler, sağlam temellerle atılan arkadaşlıklar size Ankaralı olmanın gururunu yaşatır. Yine de şehir hayatının sizi bunalttığı anlar vardır, işte o zaman bir yerlere kaçmak istersiniz “Acaba nereye gitsem?” diyorsanız bu fırsatlar tam size göre... Üstelik fiyatlar 110 TL'den başlıyor...
Kimi zaman hafta sonu günübirlik bir gezi kimi zaman şöyle doya doya keyfine varacağın bir haftalık turlar Ankara’dan uzaklaşmak istediğinizde size ilaç gibi gelecek. Turları incelemek istiyorsanız bu linki tıklayın.
Bu bir ilandır
Gezmek size yeni ufuklar açar, yeni dostluklar kazandırır ve motivasyonunuzu arttırır. Bir kere gezme aşkı içinize yerleşirse, artık bir yerde kalmak istemezsiniz. Ankara’yı seviyorsanız ama gezerek yeni yerler keşfetme duygunuz kabardıysa, belki de başka şehirlere yolculuk zamanı gelmiştir.
Türkiye’nin her yeri bir başka güzel görülmesi gereken nice doğa harikaları, tarihi mekanları ve büyüleyici şehirleri var. Merak ettiğiniz ve görmek istediğiniz her yer size bir yolculuk kadar yakın. Detaylar için linki tıklayın.
İlk rotanız Doğu ise rüya gibi geçecek bir Gap gezisiyle Anadolu’nun bütün güzelliklerini görebilirsiniz. Geçmişin izlerini taşıyan tarihi ve yörenin içten insanları sizi o yerlere hayran bırakacaktır.
Gaziantep, Adana dillere destan yemek lezzetleriyle damak tadınıza farklılık katabilir, Şanlıurfa’da ise Balıklıgöl’ü görmeden ayrılmayın. İstanbul yolculuğu da size ayrı bir keyif verecektir. Adaları, Sarayları, Ağva ve Şile’nin sessiz sakin atmosferi ruhunuzu besleyecektir.
Doğa harikası Peri bacaları listenizin ilk sıralarında yer alınması gereken yerlerden biri... Yeraltı şehirleri, rengarek balonların oluşturduğu eşsiz görsellikler ve Peri bacalarının büyülü ortamında olmanın zevkini hiçbir şeye değişmek istemeyeceksiniz.
Günübirlik gezilerde ise Amasra’nın yemyeşil doğası size huzur verecek, Ağlayan Ağaç’ın orada kahvenizi manzaraya karşı yudumlarken içinizdeki mutluluğunu hiçbir şeye değişemeyeceksiniz.
Her mevsim ayrı bir güzellik olan Yedigöller ise doğaseverlerin vazgeçilmezi arasında olmaya aday bir yer. Sonbaharda düşen yapraklar ve doğanın yeşil tonlarının görsel şölene dönüşen göle yansımasını izlemek insana bambaşka bir duygular yaşatır. Bu turları kaçırmak istemiyorsanız indirimli tur fırsatları için tıklayın.
Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.
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