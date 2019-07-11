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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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105 yaşındaki hüzünlü tarih
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
11.07.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

105 yaşındaki hüzünlü tarih

Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği önemli ulaşım ve lojistik destekle adeta Batı Cephesi'ni ayakta tutan Eğirdir Tren Garı, son yıllarda tamamen çürümeye ve yalnızlığa terk edilmiş.

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Türkiye’ nin en eski tren garlarından biri olan bu tarihi mirasın yok olmaya yüz tutması Eğirdir halkını üzüyor. Göller Bölgesi'nin ulaşımdaki kalbi konumundaki tren garını İngilizler yapmış, 1919 yılında “Aydın Hattı köşk-Eğirdir İşletme müdürlüğü” adıyla işletmeye açılmıştı. 

105 yaşındaki hüzünlü tarih


Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında unutulmaz görevler ve hizmetler üstlenen “Tarihi Gar” 2014 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca satışa çıkartılmış, yapılan iki ihaleden de sonuç alınamayınca kaderine terk edilmişti.

105 yaşındaki hüzünlü tarih



Günümüzde 'hayalet gar'a dönüşen yapı, bozulmuş rayları, eski lokomotif, harabeye dönüşmüş hizmet binalarında anılarıyla baş başa, sessiz ve hüzünlü bir şekilde adeta sonunu bekliyor...

105 yaşındaki hüzünlü tarih

105 yaşındaki hüzünlü tarih


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