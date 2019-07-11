105 yaşındaki hüzünlü tarih
Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği önemli ulaşım ve lojistik destekle adeta Batı Cephesi'ni ayakta tutan Eğirdir Tren Garı, son yıllarda tamamen çürümeye ve yalnızlığa terk edilmiş.
Türkiye’ nin en eski tren garlarından biri olan bu tarihi mirasın yok olmaya yüz tutması Eğirdir halkını üzüyor. Göller Bölgesi'nin ulaşımdaki kalbi konumundaki tren garını İngilizler yapmış, 1919 yılında “Aydın Hattı köşk-Eğirdir İşletme müdürlüğü” adıyla işletmeye açılmıştı.
Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında unutulmaz görevler ve hizmetler üstlenen “Tarihi Gar” 2014 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca satışa çıkartılmış, yapılan iki ihaleden de sonuç alınamayınca kaderine terk edilmişti.
Günümüzde 'hayalet gar'a dönüşen yapı, bozulmuş rayları, eski lokomotif, harabeye dönüşmüş hizmet binalarında anılarıyla baş başa, sessiz ve hüzünlü bir şekilde adeta sonunu bekliyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle