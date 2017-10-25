1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti

Burası yaklaşık bin köpeğin mutlu mesut yaşadığı bir hayvan barınağı...





Kosta Rika’da yer alan bu barınak hayvanseverler için gerçek bir cennet. Territorio de Zaguates tüm dünyaya örnek olması gereken, hem köpeklerin hem de insanların huzurla dolduğu sıradışı bir barınak.





Territorio de Zaguates isimli barınak ‘Başıboşların Arazisi’ anlamına geliyor.





Gönüllüler tarafından yönetilen ve hayvanların kesinlikle öldürülmediği barınak, Santa Barbara’nın yeşilliğiyle büyüleyen tepelerinden birine kurulmuş.







Buradaki köpeklerin neredeyse hepsi sokak köpeklerinden oluşuyor.







Kısırlaştırılmış olan köpeklerin günlük rutini, buraya gelen ziyaretçilerle birlikte etrafı dolaşmak ve oyunlar oynamak.







Uyku zamanları geldiğinde ise, bakıcılar tüm köpeklerle özenle ilgileniyor ve hepsinin rahat yataklarda yatması sağlanıyor.







Barınağın kurucuları, her köpeğin özel olduğunu düşünen ve sokak köpeklerine de cins köpeklere verilen değerin verilmesini amaçlayan güzel insanlardan oluşuyor.







Bu pozitif yaklaşım da pek çok insanı etkilemiş ve bu barınaktan köpek sahiplenenlerin sayısında büyük bir artış olmuş.







Eğer köpek sahiplenmek için koşullarınız uygun değilse de barınağa dilediğiniz sıklıkta gidip, sürü halindeki köpeklerle ormanda dolaşmanız mümkün.









