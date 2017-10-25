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1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti

Kosta Rika’da yer alan bu barınak bünyesinde 1000'e yakın köpek bulunduruyor. Hayvanseverler için gerçek bir cennet haline gelmiş barınağın neredeyse hepsi sokak köpeklerinden oluşuyor.

Hürriyet Haber
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Burası yaklaşık bin köpeğin mutlu mesut yaşadığı bir hayvan barınağı...

1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti

Kosta Rika’da yer alan bu barınak hayvanseverler için gerçek bir cennet. Territorio de Zaguates tüm dünyaya örnek olması gereken, hem köpeklerin hem de insanların huzurla dolduğu sıradışı bir barınak.

1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti

Territorio de Zaguates isimli barınak ‘Başıboşların Arazisi’ anlamına geliyor.

1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti

Gönüllüler tarafından yönetilen ve hayvanların kesinlikle öldürülmediği barınak, Santa Barbara’nın yeşilliğiyle büyüleyen tepelerinden birine kurulmuş.

1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti

Buradaki köpeklerin neredeyse hepsi sokak köpeklerinden oluşuyor.

1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti

Kısırlaştırılmış olan köpeklerin günlük rutini, buraya gelen ziyaretçilerle birlikte etrafı dolaşmak ve oyunlar oynamak.

1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti

Uyku zamanları geldiğinde ise, bakıcılar tüm köpeklerle özenle ilgileniyor ve hepsinin rahat yataklarda yatması sağlanıyor.

1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti

Barınağın kurucuları, her köpeğin özel olduğunu düşünen ve sokak köpeklerine de cins köpeklere verilen değerin verilmesini amaçlayan güzel insanlardan oluşuyor.

1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti

Bu pozitif yaklaşım da pek çok insanı etkilemiş ve bu barınaktan köpek sahiplenenlerin sayısında büyük bir artış olmuş.

1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti

Eğer köpek sahiplenmek için koşullarınız uygun değilse de barınağa dilediğiniz sıklıkta gidip, sürü halindeki köpeklerle ormanda dolaşmanız mümkün.

1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti


Kaynak: Hürriyet Haber

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1000’e yakın köpeğin yaşadığı yeryüzü cenneti
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