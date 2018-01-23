10 Bin Balkanlı Öğrenci Bekliyor

İlin tek ve en büyük üniversitesi olan Trakya Üniversitesi 1982’de kuruldu. Bölgeye, hatta Balkanlara da hizmet veriyor. 700 öğretim üyesi, 1500 çalışanı olan üniversitede 12 fakülte, 6 yüksekokul, 10 meslekyüksekokulu, 5 enstitü, bir devlet konservatuvarı olmak üzere toplam 34 birim bulunuyor. Edirne aslında tam bir üniversite şehri. Öğrencilerin kendini rahat hissettiği 3 nehrin buluştuğu ve halkın herkesi kucakladığı ve Floransa’dan sonra tarihi eserlerin en fazla olduğu bu kültür şehrinde aslında öğrenilecek çok şey var. Edirneliler öğrenciyi destekleyip, adeta kucaklıyor. Üniversitenin kütüphanesi 7 gün 24 saat açık, yaşayan bir yer.

47 bini aşkın öğrencisi olan Trakya Üniversitesi’nin 84 ülkeden 2 bin 300 yabancı öğrencisi eğitim görüyor. Bu yabancı öğrencilerin 2 bini Balkanların 10 ülkesinden. Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, hem Türk, hem de yabancı öğrencilere farklı destekler veriyor. İlde “Bir öğrenci de sen okut” diye kampanya başlatılarak “Öğrenci dostu apartmanlar” dan her apartmanın bir öğrenciye burs vermesini

sağladıklarını açıklıyor. Bu yöntemle yaklaşık 120 öğrenciye burs verdiklerini anlatan Rektör Prof.Dr. Tabakoğlu hedefinin 2023’te 10 bin Balkanlı öğrenciyi okutmak olduğunun altını çizerek şunları söylüyor: “Burs sayısını arttıracağız. Balkanlarda ihtiyacı olan 60 öğrenciye burs verdik. Kendi öğrencilerimiz için de ihtiyacı olanları destekliyoruz. 2023’te 10 bin Balkanlı öğrenci istiyoruz. Hedefi koyduk ve bunu yapacağız. Burada yaşamaktan öğrenciler de öğretim üyeleri keyif alıyor. İnsanlar rahat ve anlayışlı.

Üniversitemizin tıp fakültesine bağlı olarak hizmet veren hastanemiz bölgenin en güçlü ve büyük hastanesi olmaya aday. Hastanemizde 116 profesör, 203 öğretim üyesi var. Balkanlara sağlık turizmi yapıyoruz. Kosova, Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan dahil Balkanlardan çok hastamız var.

Üniversitede 2010’da açılan Balkan Araştırma Enstitüsü Balkanlarla ilgili tarih, edebiyat konularında araştırma yapıyor. Başta Yunanistan, Bulgaristan olmak üzere Balkanlardaki ülkelerle ilgili araştırmalar yaparak, gelişmeleri takip ediyor. Roman nüfusun fazla olduğu Edirne’de 2014’te Roman Dili ve Kültürü Araştırma Enstitüsü de önemli araştırma merkezlerinden biri. Ülkemizdeki ve Balkanlardaki Romanlarla

ilgili çalışmalar yapan enstitü Romanların sorunlarıyla ilgilenip, diliyle ilgili de bilimsel çalışmalar yaparak referans merkezi olarak hizmet veriyor.

Edirne’de 3 kolej var ama her devlet okulu kolej standardında. Çünkü, derslik başına ilk ve ortaokulda 18, lisede ise 21 öğrenci düşüyor. 5 yıldır ilde Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Hüseyin Özcan kentte devlet okullarındaki kalitenin yüksek olduğunu o nedenle kolej sayısının az olduğunu vurguluyor. İlde toplamda 38 kurumda 55 bin 780 öğrenci eğitim alıyor. Bu yıl Valilikle birlikte uygulamaya konulan HOHEP-Huzurlu Okul Huzurlu Edirne Projesi ile 0-17 yaş aralığında olanlara yetenek akademisi ile öğrencilerin yetenek haritaları çıkarılıyor.