Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri
"Yoğun iş temposundan ve gün içinde yaşadığım sorunlardan bıktım, kafa dinlemek istiyorum" diyorsanız bu listedeki yerler tam size göre. Hatta buralara gitmek için günlerce izin almanıza da gerek yok. İşte sadece bir günlüğüne gidip keyifli zamanlar geçirebileceğiniz 8 yer...
1- Ağva
Büyüleyici bir güzelliğe sahip olan Ağva'da tüm stres ve sıkıntılarınızdan uzaklaşabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Ağva'nın en güzel yanı ise nehir kenarları. Buralarda harika yürüyüşler yapabilir ve doğa ile kucaklaşabilirsiniz. Üstelik nehir kenarındaki restoranlarda, muhteşem atmosfer eşliğinde leziz yemekler yiyebilirsiniz. Ağva ya ulaşmakta oldukça kolay İstanbul'a 97 km uzaklıkta bulunan Ağva'ya, Şile yolunu takip ederek ulaşmak mümkün…
2- Nazarköy
İzmir'in yakınlarında bulunan bu harika köy 1 günlük bir gezi için ideal. Tamamı nazar boncuklarıyla kaplı bu eşsiz köyde nazar boncuklarının yapıldığı atölyeleri gezebilirsiniz. Ayrıca bu köy, fotoğraf çekmek ve temiz hava almak için harika yerlerden bir tanesi.
Üstelik Nazarköy'de muhteşeme köy kahvaltısının tadını çıkartabilirsiniz. Nazarköy, İzmir şehir merkezine yaklaşık 37 km mesafede bulunuyor.
3- Amasra
Karadeniz'in sevimli kasabası Amasra, bir gidenin bir daha unutamadığı bir yer. Amasra'ya gittiğinizde Amasra Kalesi'ni ziyaret edebilir ve Amasra Müzesi'ni gezebilirsiniz. Aynı zamanda Amasra Plajı'nı ve Amasra'nın harika çarşılarını da görmenizde yarar var. Bartın iline bağlı bir olan Amasra, şehir merkezine yaklaşık 17 km uzaklıkta yer alıyor.
4- Eskişehir
Eskişehir büyük bir şehir olsa da yine de iyi bir programla bir günde gezebileceğiniz yerlerden biri. Tabii Eskişehir'e aşık olup şehri hemen terk etmek istememe ihtimaliniz de var. Gezinize öncelikle Porsuk Çayı'nı görerek başlayabilirsiniz. Aslında Eskişehir'de tüm yollar Porsuk'a çıkıyor, çünkü Porsuk şehri tam ortadan ikiye bölüyor.
Eskişehir'de görmeniz gereken en önemli yerlerden bir tanesi Odunpazarı Evleri. Aynı zamanda Odunpazarı bölgesinde gezebileceğiniz pek çok güzel müze de bulunuyor. Eskişehir'e en iyi ulaşım yöntemi tren. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan yüksek hızlı trenler ile çok kısa bir sürede şehre ulaşmak mümkün.
5- Büyükada
Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız bir gününüzü Büyükada’ya ayırarak harika bir zaman geçirebilirsiniz. Büyükada’da mutlaka görmeniz gereken yerler Adalar Müzesi, Adakule ve Aya Yorgi Kilisesi. Ayrıca Büyükada'ya gittiğinizde kesinlikle bisiklet turu yapmalı, faytona binmeli ve adanın eşsiz dondurmalarından yemelisiniz… Büyükada'ya Bostancı'dan 35 dakikada gidilebilir. Bu adaya ulaşmak için en kısa yöntem.
6- Kapadokya
Kapadokya'da gezinize Göreme ile başlayabilirsiniz. Peri bacalarının büyüleyici görüntüsü karşısında adeta mest olacaksınız. Ardından Ürgüp'e geçip dizisiyle ünlenmiş olan Asmalı Konak'ı da görebilirsiniz.
Ihlara Vadisi'ni görmeyi de ihmal etmeyin. Burası sizi gerçekten büyüleyecek. Nevşehir iline bağlı olan Kapadokya, şehir merkezine 43 km uzaklıkta bulunuyor.
7- Bozcaada
Ülkemizdeki en güzel adalardan biri olan Bozcaada harika şaraplarıyla ünlü. Adanın sokaklarında başıboş dolaşmak bile başlı başına bir mutluluk. Bozcaada'da mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi deniz kenarında bulunan Bozcaada Kalesi. Ayrıca Bozcaada'da mutlaka o lezzetli şarapların yapıldığı fabrikaları da görmelisiniz. Bozcaada'ya Çanakkale'den vapur ile kolay bir şekilde ulaşılabilir.
8- Safranbolu
Safranbolu kendine has evleriyle görülmeye değer bir yer. Birbirinden güzel Safranbolu evlerini ve bu evlerin içindeki müzeleri mutlaka gezmelisiniz.
Aynı zamanda Safranbolu Saat Kulesi ve Safranbolu Demirciler ve Bakırcılar Çarşısı da kesinlikle görmeniz gereken yerler. Karabük iline bağlı olan Safranbolu, şehir merkezine yalnızca 8 km uzaklıkta yer alıyor.
Fotoğraflar: Pinterest
Buraları görmeden "Türkiye'de yaşıyorum" demeyin!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle