Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri
Seyahat Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seyahat
Hürriyet Haber
15.02.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri

"Yoğun iş temposundan ve gün içinde yaşadığım sorunlardan bıktım, kafa dinlemek istiyorum" diyorsanız bu listedeki yerler tam size göre. Hatta buralara gitmek için günlerce izin almanıza da gerek yok. İşte sadece bir günlüğüne gidip keyifli zamanlar geçirebileceğiniz 8 yer...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

1- Ağva

Büyüleyici bir güzelliğe sahip olan Ağva'da tüm stres ve sıkıntılarınızdan uzaklaşabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Ağva'nın en güzel yanı ise nehir kenarları. Buralarda harika yürüyüşler yapabilir ve doğa ile kucaklaşabilirsiniz. Üstelik nehir kenarındaki restoranlarda, muhteşem atmosfer eşliğinde leziz yemekler yiyebilirsiniz. Ağva ya ulaşmakta oldukça kolay İstanbul'a 97 km uzaklıkta bulunan Ağva'ya, Şile yolunu takip ederek ulaşmak mümkün…

Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri

2- Nazarköy

İzmir'in yakınlarında bulunan bu harika köy 1 günlük bir gezi için ideal. Tamamı nazar boncuklarıyla kaplı bu eşsiz köyde  nazar boncuklarının yapıldığı atölyeleri gezebilirsiniz. Ayrıca bu köy, fotoğraf çekmek ve temiz hava almak için harika yerlerden bir tanesi.

30
Oksijeni bol yerler Hafta sonu buralarda bir başka güzel...
Oksijeni bol yerler! Hafta sonu buralarda bir başka güzel...


Üstelik Nazarköy'de muhteşeme köy kahvaltısının tadını çıkartabilirsiniz. Nazarköy, İzmir şehir merkezine yaklaşık 37 km mesafede bulunuyor.

Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri

3- Amasra

Karadeniz'in sevimli kasabası Amasra, bir gidenin bir daha unutamadığı bir yer. Amasra'ya gittiğinizde Amasra Kalesi'ni ziyaret edebilir ve Amasra Müzesi'ni gezebilirsiniz. Aynı zamanda Amasra Plajı'nı ve Amasra'nın harika çarşılarını da görmenizde yarar var. Bartın iline bağlı bir olan Amasra, şehir merkezine yaklaşık 17 km uzaklıkta yer alıyor.

Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri

4- Eskişehir

Eskişehir büyük bir şehir olsa da yine de iyi bir programla bir günde gezebileceğiniz yerlerden biri. Tabii Eskişehir'e aşık olup şehri hemen terk etmek istememe ihtimaliniz de var. Gezinize öncelikle Porsuk Çayı'nı görerek başlayabilirsiniz. Aslında Eskişehir'de tüm yollar Porsuk'a çıkıyor, çünkü Porsuk şehri tam ortadan ikiye bölüyor.

Nostaljik bir hafta sonu geçirmek için en güzel adres: Hababam Sınıfı Müzesi
Nostaljik bir hafta sonu geçirmek için en güzel adres: Hababam Sınıfı Müzesi


Eskişehir'de görmeniz gereken en önemli yerlerden bir tanesi Odunpazarı Evleri. Aynı zamanda Odunpazarı bölgesinde gezebileceğiniz pek çok güzel müze de bulunuyor. Eskişehir'e en iyi ulaşım yöntemi tren. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan yüksek hızlı trenler ile çok kısa bir sürede şehre ulaşmak mümkün.

Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri

5- Büyükada

Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız bir gününüzü Büyükada’ya ayırarak harika bir zaman geçirebilirsiniz. Büyükada’da mutlaka görmeniz gereken yerler Adalar Müzesi, Adakule ve Aya Yorgi Kilisesi. Ayrıca Büyükada'ya gittiğinizde kesinlikle bisiklet turu yapmalı, faytona binmeli ve adanın eşsiz dondurmalarından yemelisiniz… Büyükada'ya Bostancı'dan 35 dakikada gidilebilir. Bu adaya ulaşmak için en kısa yöntem.

Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri

6- Kapadokya

Kapadokya'da gezinize Göreme ile başlayabilirsiniz. Peri bacalarının büyüleyici görüntüsü karşısında adeta mest olacaksınız. Ardından Ürgüp'e geçip dizisiyle ünlenmiş olan Asmalı Konak'ı da görebilirsiniz.

75 TLye hafta sonu tatili Bu liste sizi çok şaşırtacak...
75 TL'ye hafta sonu tatili! Bu liste sizi çok şaşırtacak...

Ihlara Vadisi'ni görmeyi de ihmal etmeyin. Burası sizi gerçekten büyüleyecek. Nevşehir iline bağlı olan Kapadokya, şehir merkezine 43 km uzaklıkta bulunuyor.

Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri

7- Bozcaada

Ülkemizdeki en güzel adalardan biri olan Bozcaada harika şaraplarıyla ünlü. Adanın sokaklarında başıboş dolaşmak bile başlı başına bir mutluluk. Bozcaada'da mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi deniz kenarında bulunan Bozcaada Kalesi. Ayrıca Bozcaada'da mutlaka o lezzetli şarapların yapıldığı fabrikaları da görmelisiniz. Bozcaada'ya Çanakkale'den vapur ile kolay bir şekilde ulaşılabilir.

Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri

8- Safranbolu

Safranbolu kendine has evleriyle görülmeye değer bir yer. Birbirinden güzel Safranbolu evlerini ve bu evlerin içindeki müzeleri mutlaka gezmelisiniz.

37
Hafta sonunun en güzel adresleri
Hafta sonunun en güzel adresleri!


Aynı zamanda Safranbolu Saat Kulesi ve Safranbolu Demirciler ve Bakırcılar Çarşısı da kesinlikle görmeniz gereken yerler. Karabük iline bağlı olan Safranbolu, şehir merkezine yalnızca 8 km uzaklıkta yer alıyor.

Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri

Fotoğraflar: Pinterest 

 

Buraları görmeden "Türkiye'de yaşıyorum" demeyin!

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir günlüğüne gidebileceğiniz 8 tatil yeri

Renklerin inanılmaz dansı: Kuzey Işıkları

Dünyanın en soğuk yerleri

Dünyanın en ilginç geleneği! Burada cinsel ilişki için öyle bir şart var ki...