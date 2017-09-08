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    Seyahat yasağına ABD yargısından yeni darbe

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 23:24 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 23:24

    ABD’de Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağının büyükbaba, büyükanne ve kuzen gibi birinci derece akrabaların ABD’deki yakınlarını ziyaret etmelerinin engelleyemeyeceği kararını aldı.

    Karar, Trump hükümetinin İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına getirdiği 90 günlük kısmi seyahat yasağına yargı cephesinden gelen yeni bir darbe oldu. Yüksek Mahkeme, 26 Haziran’da vize yasağına “yakın aile bağı” şartı getirerek kısmen uygulama imkânı sağlamıştı. Hükümet bu şartı kişinin anne, baba, çocuklar, kayınpeder ve kayınvalideden oluşan ailesi olarak yorumlarken, Hawaii’deki bir federal mahkeme, “yakın aile bağını” birinci derece akrabaları kapsayacak şekilde genişleterek, bu yorumu hükümsüz kılmıştı. Hükümet de, federal mahkemenin kararını temyize götürmüştü.

    Etiketler: ABD , Seyahat yasağı , gazetehaberleri
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