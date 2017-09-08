Seyahat yasağına ABD yargısından yeni darbe

Karar, Trump hükümetinin İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına getirdiği 90 günlük kısmi seyahat yasağına yargı cephesinden gelen yeni bir darbe oldu. Yüksek Mahkeme, 26 Haziran’da vize yasağına “yakın aile bağı” şartı getirerek kısmen uygulama imkânı sağlamıştı. Hükümet bu şartı kişinin anne, baba, çocuklar, kayınpeder ve kayınvalideden oluşan ailesi olarak yorumlarken, Hawaii’deki bir federal mahkeme, “yakın aile bağını” birinci derece akrabaları kapsayacak şekilde genişleterek, bu yorumu hükümsüz kılmıştı. Hükümet de, federal mahkemenin kararını temyize götürmüştü.