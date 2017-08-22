Seyahat sırasında yediği yemek yüzünden felç kaldı

Avrupa çapında tanınan ve sevilen Amy'nin 2014'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yaptığı seyahatin ardından resmen hayatı karardı.

Genç kadın Budapeşte'de bir restoranda yediği tavuk ve pilavın ardından komaya girdi. Hastaneye kadırılan Amy'nin anafilik şok (ciddi bir alerjik reaksiyon) nedeniyle kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Ünlü prodüktörün 'fındık' alerjisi olduğu, bunu restoranda söylemesine rağmen görevlilerin dikkate almadığı ortaya çıktı.

Alerjik reaksiyon etkisiyle bir süre beynine oksijen gitmeyen Amy, komaya girdi. Müdahaleler sonucu ölümden dönen Amy felç geçirdi ve ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.