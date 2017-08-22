MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Seyahat sırasında yediği yemek yüzünden felç kaldı

    Seyahat sırasında yediği yemek yüzünden felç kaldı

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 21:48Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 21:49

    İngiltere'de yayımlanan "This Morning" isimli sabah şovunun prodüktörü, Budapeşte seyahati sırasında yediği yemek nedeniyle felç kaldı. 29 yaşındaki Amy May Shead 2 senedir tek başına yemek yiyemiyor, hareket edemiyor ve hiçbir şekilde konuşamıyor.

    Avrupa çapında tanınan ve sevilen Amy'nin 2014'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yaptığı seyahatin ardından resmen hayatı karardı.

    Genç kadın Budapeşte'de bir restoranda yediği tavuk ve pilavın ardından komaya girdi. Hastaneye kadırılan Amy'nin anafilik şok (ciddi bir alerjik reaksiyon) nedeniyle kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

    Seyahat sırasında yediği yemek yüzünden felç kaldı

    Ünlü prodüktörün 'fındık' alerjisi olduğu, bunu restoranda söylemesine rağmen görevlilerin dikkate almadığı ortaya çıktı.

    Seyahat sırasında yediği yemek yüzünden felç kaldı

    Alerjik reaksiyon etkisiyle bir süre beynine oksijen gitmeyen Amy, komaya girdi. Müdahaleler sonucu ölümden dönen Amy felç geçirdi ve ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

    Etiketler: Amy May Shead , yemekten felç , alerji
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri