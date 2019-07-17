Seyahat Sağlık Sigortası sadece vize başvurusu için gerekli bir evrak değildir!

Seyahat Sağlık Sigortası denilince, insanların aklına yurtdışına çıkarken zorunluluktan alınan bir evrak gelir. Oysa Seyahat Sağlık Sigortası sadece bir evrak değildir. Yurtdışında başınıza gelebilecek türlü tehlikelere karşı sizi korur ve tatilinizin bir felakete dönüşmesini engeller. İnsanlar genellikle fiyatının düşük olmasından dolayı Seyahat Sağlık Sigortasının işlevlerinden şüphe ederler. Avrupa tatillerinde içilecek 1 fincan kahve fiyatına tüm seyahatin güvence altına alınması kişilere garip gelmektedir, fakat inanması güç olsa da düşük fiyatlı Seyahat Sağlık Sigortalarının hizmet kapsamı oldukça geniştir.

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