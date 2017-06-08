Seyahat öncesi cilt bakım önerileri

Cilt sağlığımızda yaşayabileceğimiz hasarları en aza indirmek için tatil öncesi bakım yapmak gerekir. Bununla birlikte yaz aylarında, özellikle hassas ciltlerde bilinçsizce yapılan uygulamalar deride olumsuz etkilere sebep olur. Dinlenmek için gidilen seyahatlerden cilt sorunları ile dönülebilir.

CİLT TİPİNE UYGUN NEMLENDİRİCİ KULLANMAK ŞART

Tatil esnasında klimalar, camdan yansıyan yoğun güneş ışını ve kuru hava cildin nemini kaybetmesine neden olur. Yolculukta beslenme düzenindeki değişiklik, yol stresi veya aşırı terleme cildin yapısının bozulmasına yol açar, iltihabi cilt hasarı ile birlikte leke ve kızarıklıkları tetikleyebilir. Tatil esnasında ciltte oluşan yıpranmalara karşı güneş koruyucu ile birlikte dermatologun önerdiği cilt yapısına ve yaz mevsimine uygun bir nemlendirici kullanması özellikle yoğun makyaj yapılmaması faydalı olur.

TATİL ÖNCESİ VAR OLAN CİLT SORUNLARI TEDAVİ EDİLMELİ

Cildimizin yaz boyunca daha güzel ve sorunsuz olması için öncelikle var olan cilt problemlerinin giderilmesi, kırışıklık, leke, kızarıklık, sivilceler gibi sorunların cilt hekiminizin yardımı ile tedavi edilmesi önerilir. Özellikle tatil öncesi giderilmeyen sorunlar güneş, sıcak hava, terleme etkisi ile artabilir.

GÜNEŞİN YIPRATICI ETKİLERİNE DİKKAT!

Tatil sırasında sağlıklı bir cilde sahip olmak ve güneşin yıpratıcı etkileriyle oluşan leke ve yıpranmaya karşı yaz aylarında dermatoloji doktorunuzun yapacağı vitamin, aminoasit, hyaluronik asit enjeksiyonları, özellikle göz çevresi, boyun ve dekolte bölgelerinde nemlenmeyi sağlamak, deriyi yenilemek amacıyla son derece etkilidir. Güneş ışınları ile karşılaştıkça, kırışıklarda bir artışa neden olmamak için botulinum toksin uygulaması, PRP, karbon peeling uygulaması da cilt yaşlanmasına karşı iyi bir önlem olacaktır.

GÜNEŞ KORUYUCULAR SU BAZLI OLMALI, YAĞ İÇERMEMELİ

Tatil esnasında cilt yapısında oluşan değişiklikler, cildinize uygun olmayan kremler ve sıcak hava, isilik benzeri yaz sivilcelerine sebep olabilir. Tatil aylarında kullanılan güneş koruyucularının su bazlı olmasına ve yağ içermemesine, karma ve sivilceli ciltlerde dikkat edilmelidir. Sabah akşam alkol içermeyen su bazlı tonikler sürerek yaz sivilcelerinin önüne geçilebilir. Cilt temizliği için bir tutam anason, adaçayı, biberiye karışımı bir fincan suda demlenerek hazırlanan losyonlar deriyi mikroplardan arındırarak sivilceleri önleyebilir. Yüz ve gövdenin hafif bir peeling işlemi ile soyularak yağ tabakasından temizlenmesi, toksinlerden arındırılması sivilcelerin giderilmesi açısından yeterli olabilir.

DOĞAL MASKELERDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ

Yaz güneşinin kötü etkilerinden cildimizi korumak için evde de yapabileceğimiz doğal maskeler ve kürler mümkündür. Yağlı, hassas ya da kuru cilt tiplerine göre seçeceğimiz taze yaz meyvelerini bal ya da yumurta akı ile karıştırarak doğal maskeler yapabiliriz. Maskeler, cildi dışarıdan beslerken canlandırıp deri yenilenmesini hızlandıracaktır. Gözenekleri derinlemesine temizleyecek bitkisel ya da killi bir maske, iltihabi durumların azaltılmasına yardımcı olur.

TATİL ÖNCESİ BU UYGULAMALARI YAPTIRMAK SAKINCALI OLABİLİR

Yazın güneş ışınlarına hassasiyeti arttırabilecek riskli uygulamalardan kaçınılması gerekir. Kimyasal peelinglerden, lazer epilasyon uygulamalarından seyahat öncesinde uzak durmak güvenli olur.

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