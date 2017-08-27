'Seyahat eden başka bir Adil Öksüz'

Başsavcılık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada yer alan iddialarla ilgili özetle şu açıklamayı yaptı: “Öksüz’ün serbest bırakıldıktan sonra, hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ illerine uçakla seyahat etmesine rağmen havalimanlarında yakalanmadığına ilişkin haberlerin çıktığı, yapılan incelemede haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz’ün FETÖ’nün mahrem imamı Adil Öksüz olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası farklı olan başka bir vatandaş olduğu, isim ve soyisim benzerliği nedeniyle konunun soruşturma aşamasında araştırıldığı ve isim benzerliği olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır.”



Başsavcılık yazılı açıklamanın yanı sıra gazetecilere şu bilgilendirmeyi yaptı: “Haberde yer alan şahsın Bingöl Genç ilçesi Yaydere nüfusuna kayıtlı, Şerif - Sıddıka oğlu 24-11-1977 Genç doğumlu Adil Öksüz (TC: 219.....) isimli şahıs olduğu, birlikte uçuş yaptığı şahsın ise kız kardeşi Manisa ili Salihli İlçesi Zafer nüfusuna kayıtlı Şerif-Sıddıka kızı 17-09-1979 Genç doğumlu Gurbet Demir(TC: 219...) isimli şahıs olduğu, uçuş biletlerinde yer alan 532680....numaralı GSM hattının Adil Öksüz isimli şahsa ait olduğu, kendisinin kullandığı şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Haberde yer alan bilgilerin FETÖ/PDY’nin sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz(TC: 49162560564) ile isim benzerliğinden kaynaklandığı hususunu arz ederim.”



BOZDAĞ: TEZCAN’IN HAMLIĞI

İçişleri Bakanlığı da açıklamasında da isim ve soyadı benzerliği olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise “Bütün Türkiye’de Adil Öksüz aranıyor ne hikmetse kendi kimliği ile uçaklara biniyor. Türkiye’nin güvenlik güçleri bu Adil Öksüz alçağını yakalamıyor. İddia bu ve bir gazete manşete taşıyor. Bülent Tezcan’ın hamlığını anlıyorum ama Saygı Öztürk gibi usta bir gazeteci nasıl tufaya geldi onu anlamadım” dedi.



'BENİM DEĞİL SAVCILIĞIN YAZISI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Başsavcılığı’nın yalanlamasıyla ilgili şunları söyledi: “Bu söylediklerimin hiçbiri benim yorumum değil. Bu evrak 6 Eylül 2016 tarihli Savcı Ramazan Dinç’in imzasını taşıyan evrak. Seyyar satıcı belgesi değil, savcılık belgesi. Şöyle diyor: ‘491... kimlik numaralı Adil Öksüz’ün 8 Şubat 2011 ile 7 Aralık 2016 arasındaki uçuş bilgileri gönderilmiştir.’ Herhangi bir Adil Öksüz değil, TC’si belgede açıklanan Adil Öksüz. Adil Öksüz isimli yolcunun uçuş bilgileri de ekte iki sayfa, 80’e yakın uçuş kaydı var FETÖ imamı Adil Öksüz’ün. Elazığ’dan yaptığı uçuş da listede. Ciddiye alınır bir açıklama değil savcılığın açıklaması.” / Rifat BAŞARAN



