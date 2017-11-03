Şevval'den 10 gün sonra kötü haber

Kaza, 10 gün önce Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı Adapazarı-Korucuk duble yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Duble yolda kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan ağaç ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu paramparça olan otomobilde bulunan ve ağır yaralanan E.K., E.C. ve Şevval Şimşek sıkıştıkları yerden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kaza kırım ekipleri tarafından çıkarılmıştı. Sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen 3 ağır yaralı çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yenikent Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 10 gündür yaşam mücadelesi veren 18 yaşındaki Şevval Şimşek’in ise hayatını kaybettiği öğrenildi.