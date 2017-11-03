Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şevval'den 10 gün sonra kötü haber

    Şevval'den 10 gün sonra kötü haber

    İHA
    03.11.2017 - 12:57 | Son Güncelleme:

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 10 gün önce duble yolda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Şevval Şimşek hayatını kaybetti.

    Kaza, 10 gün önce Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı Adapazarı-Korucuk duble yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Duble yolda kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan ağaç ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu paramparça olan otomobilde bulunan ve ağır yaralanan E.K., E.C. ve Şevval Şimşek sıkıştıkları yerden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kaza kırım ekipleri tarafından çıkarılmıştı. Sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen 3 ağır yaralı çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yenikent Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 10 gündür yaşam mücadelesi veren 18 yaşındaki Şevval Şimşek’in ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Etiketler: Trafik kazası , hayatını kaybetti
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri