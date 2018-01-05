Şevkat Yerimdar yeni bölümü neden yok? Fragman yayınlandı mı?

Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanını araştıran izleyiciler Fox Tv yayın akışıyla hayal kırıklığı yaşadı. Cuma akşamlarının eğlenceli karakter komedisi Şevkat Yerimdar yeni bölümü yerine tekrarının görülmesi pek çok soruyu da beraberinde getirdi.
Yılbaşı sonrası pek çok kanal dizilerini erteledi, bu dizilerden biri de Şevkat Yerimdar oldu. Dizinin yeni bölüm tarihiyle ilgili oyunculardan ve yapımcılardan bir açıklama gelmedi ancak Şevkat Yerimdar 33. bölümünün bir hafta gecikmeli olarak 12 Ocak’ta yayınlanması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahalledeki herkes, yeni yıla geçmişte yaptıkları hataları telafi ederek girmeye karar verirler. Fakat geçmişin yükünden kurtulma çabası onları ummadıkları maceraların içine sürükler.
Cuma, kimsenin açamayacağı bir kelepçe icat etmiştir. Bu kelepçeyi Bozkır ve İsmail üstünde deneyince olanlar olur. Kelepçenin anahtarı kaybolduğu için Bozkır ve İsmail yapışık ikiz gibi gezmek zorunda kalırlar.
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