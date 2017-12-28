Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanında yeni yıl telaşı

Mahalledeki herkes, yeni yıla geçmişte yaptıkları hataları telafi ederek girmeye karar verirler. Fakat geçmişin yükünden kurtulma çabası onları ummadıkları maceraların içine sürükler. Cuma, kimsenin açamayacağı bir kelepçe icat etmiştir. Bu kelepçeyi Bozkır ve İsmail üstünde deneyince olanlar olur. Kelepçenin anahtarı kaybolduğu için Bozkır ve İsmail yapışık ikiz gibi gezmek zorunda kalırlar. Geçmişiyle hesaplaşma çabasında olan ahali bir yandan da yılbaşı eğlencesi için kolları sıvar.

ŞEVKAT YERİMDAR SON BÖLÜMLERDE NELER YAŞANDI?

Esin ve Şevkat’in küslükleri devam etmektedir. Esin Şevkat’ten bir özür bekler ama Şevkat buna yanaşmaz. Bütün mahalleli onları barıştırmak için seferber olur. Bozkır İsmail’e bir iyi davranmakta, bir kötü davranmaktadır. Bu durum İsmail’in kafasını karıştırır. Nasıl davranacağını bilemez. Yaşlı bir kadın Cuma’yı torunu sanmaktadır. Cuma bu durumdan sıkılır ve Üzeyir’in torunu olduğunu söyleyerek kadını başından atar. Fakat kadın tüm mirasını Üzeyir’e bırakmaya kalkınca işler karışır.

İsmail ve Erkan’ın aynı kişi olduğu ortaya çıkınca kıyamet kopar. Bozkır bu yalanın hesabını herkesten sorar ve gönül koyar. Daha fazla bu mahallede kalamayacaklarını söyler. Tüm mahalle seferber olarak kendilerini affettirmeye uğraşırlar. Şevkat, uyarmasına rağmen İsmail’in yalanına ortak olduğu için Esin’in üstüne gider ve küserler. Fakat her şeye rağmen Bozkır ve Gülperi’nin gitmesini engellemek için birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Cuma tablolarını yapmaya devam eder. Fakat işler tersine döner.