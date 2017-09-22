Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanında sürpriz macera

Şevkat Yerimdar 17. bölüm tanıtımı ekranlara gelir gelmez yeni bölümde neler yaşanacağı merak edilmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Şevkat ve Esin bir birinden ilginç olaylarla karşı karşıya kalıyorlar.

Esin ve Şevkat'in, kaçırılan bir çocuğun ailesine yardım etmesi, onları hiç ummadıkları bir maceranın içine sürükler.



Şevkat kendini bir holdingin başında bulur. Gurmelere özenerek kendisine bir sosyal medya hesabı açan Cuma, artık bir fenomendir. Ama işler çığrından çıkar. İsmail ve Erkan arasındaki çekişme devam etmekedir. İsmail'in kolunun kırılması ile birlikte herşey birbirine girer. İkinci kimliğinin ortaya çıkmasını engellemek isteyen İsmail ve Bozkır arasında eğlenceli olaylara sebep olacak bir köşe kapmaca başlar.

ŞEVKAT YERİMDAR 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Esin, Şevkat'le başlarının beladan hiç kurtulmadığını ve evlenecek olmalarına rağmen romantizm yaşayamadıklarını fark eder.

Bu zorunlu flört talebi Şevkat için yepyeni bir sınav olacak ve işler hiç ummadıkları şekilde karışacaktır. Seval bu yakınlaşmadan hiç memnun olmaz ve bozmak için elinden geleni yapar.



Cuma, yan mahallenin belalı katili ayı Tahir'in kombisini tamir edemez ve başına büyük bir bela alır. Tahir Cuma'yı öldürmeye niyetlidir. Cuma bu işten de kurtulabilecek midir?



Bora, mahallenin başına bir çeteyi musallat eder. Artık kimsenin huzuru kalmamıştır.

Esin ve Şevkat'in arası tam düzelmişken, gelişen olaylar sonucunda rüzgar Seval'den yöne döner ve Esin'in herşeyi yanlış anlayacağı bir kargaşanın içine düşerler.