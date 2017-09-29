Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanında Şevkat'ın randevu krizi!

Holdingteki köstebeği bulmaya çalışırken bir taraftan da Şevkat'in kurumsal hayatla savaşı devam etmektedir. Fakat bu süreç onun iyice mahalleden kopmasına ve Esin'e vakit ayıramamasına yol açmıştır. Şevkat ilk fırsatta Esin'e yemek teklifinde bulunur. Ama işler karışır ve aynı gece Seval'i de yemeğe çıkartması gerekir. Böylece zorlu bir köşe kapmaca başlar.
İsmail, Erkan ile aşık atışması yapmayı kabul eder ama bunun nasıl olacağını hiç hesaba katmamıştır. Tüm mahalle türkü barda toplanır. İsmail hem Erkan hem de nasıl kendisi olacağını kara kara düşünmektedir. Sonunda parlak fikir Cuma'dan gelir. Esin, iyice bunalmaya başlamıştır. Şevkat'in de uzaklaşması onun için son nokta olur. Cevdet'in de onayı ile mahalle ile ilgili şok bir karar alır. Herkes panik içinde olacakları beklemektedir artık.
Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı
Son bölümde neler yaşanmıştı?
Esin ve Şevkat'in, kaçırılan bir çocuğun ailesine yardım etmesi, onları hiç ummadıkları bir maceranın içine sürükler.
Şevkat kendini bir holdingin başında bulur. Gurmelere özenerek kendisine bir sosyal medya hesabı açan Cuma, artık bir fenomendir. Ama işler çığrından çıkar. İsmail ve Erkan arasındaki çekişme devam etmekedir. İsmail'in kolunun kırılması ile birlikte herşey birbirine girer. İkinci kimliğinin ortaya çıkmasını engellemek isteyen İsmail ve Bozkır arasında eğlenceli olaylara sebep olacak bir köşe kapmaca başlar.
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