Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanında Şevkat'in evli çıkması..

Şevkat’ in evli çıkması nedeniyle evlenemeyeceklerini anlayan Esin başlarda Şevkat’e tavır yapsa da sonra Şevkat’in durumdan haberdar olmaması nedeniyle birlikte hareket etmeye karar verir. Şevkat’in yıllar önce kimliği kaybolmuştur ve o kimlik kullanılarak Moldovyalı bir kadınla evlendirilmiştir. Kimliğin kaybolmasında Cuma’nın payı vardır. Bunu herkesten gizler. Şevkat ve Esin Moldovalı kadını bulup sahte nikahı iptal ettirmek için uğraşacaklardır.

Küçük ve sevimli bir mahallede yumurta satarak geçimini sağlayan Şevkat ile, babasının servetine göz dikmeyip, kendi çabasıyla okuyarak ressam olan Esin'in aşk hikayelerinin anlatıldığı ''Şevkat Yerimdar''da bu hafta ünlü oyuncu İrina İvkina sürprizi yaşanacak. “Ali Baba ve 7 Cüceler" filminden tanıdığımız güzel oyuncu İrina İvkina, Şevkat Yerimdar’da da dikkatleri üzerine toplayacak.

Esin dergide okuduğu bir taktiği, Şevkat üstünde denemeye karar verir. Sebepsiz yere surat yapar. Şevkat’in Esin’in gönlünü alabilmesi için ilk önce ne yapmış olduğunu bulması gerekmektedir. Cuma canlı yayına katılır. Fakat sıra şarkı söylemeye gelince işler karışır. Cevdet küçük bir kalp krizi geçirir. Artık bir an önce torun sevmek istemektedir. Şevkat’ten evlilik işini çözmesini ister. Şevkat borcunu ödeyebilmek için karşısına çıkan fırsatı değerlendirir ve özel koruma olur. Fakat koruması olduğu kişi, Esin’in hiç hoşuna gitmeyecektir.